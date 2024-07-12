AB'den Elon Musk'a uyarı: X (Twitter) mavi tik sistemi yanıltıcı!

X, büyük para cezasıyla karşı karşıya kalabilir
Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın alır almaz reklamverenlerin platformdaki harcamalarını duraklatmasına veya büyük ölçüde azaltmasına neden olan bir dizi değişiklik yaptı.
Twitter Blue aboneliği alan her hesap kısa sürede Twitter (X) tarafından onaylandı. Troller ve dolandırıcılar için bir kapı açılmış oldu. Musk dönemi öncesinden hesabı onaylanan gerçek kişiler ise rozetlerini korudu ancak Musk, bir süre sonra X Premium aboneliği almayan tüm hesaplardan mavi tiki kaldırdı. Şu anda mavi tikin hiçbir önemi yok çünkü aylık belli bir ücret karşılığında herkesin alabildiği bir utanç rozeti haline dönüşmüş durumda. Daha kötüsü, doğrulanmış hesapların paylaşımları diğer hesaplardan daha fazla öne çıkarıldığından dolandırıcılık faaliyetlerinde de artış oldu.
AB: DSA'yı ihlal ediyor!
AB’nin Dijital Hizmetler Yasası, sosyal medya şirketlerine bir dizi yükümlülük getiriyor. Bunlardan biri; kullanıcıların sahte içeriklerle kandırılmasını önlemek için adımlar atmak.
Finansal Times’ın raporuna göre X’te doğrulamanın abonelikle (parayla) olması DSA’yı ihlal ediyor. AB, Musk’ın platformu satın almasının ardından herkesin mavi onay işareti almak için ödeme yapmasını gerektiren kararın milyonlarca kullanıcıyı yanılttığını söylüyor. Düzenleyiciler, “Herkes abone olarak onaylanmış statüsü elde edebileceğinden bu, kullanıcıların hesapların gerçekliği ve etkileşimde bulundukları içerik hakkında özgür ve bilinçli karar vermesini olumsuz yönde etkiliyor.” diyor.
X’ten (Twitter) henüz resmî açıklama gelmedi ancak itiraz kabul edilmezse yıllık küresel cirosunun %6’sına kadar para cezasına çarptırılabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.