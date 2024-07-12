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    Anlık Bildirim

    AB'den Elon Musk'a uyarı: X (Twitter) mavi tik sistemi yanıltıcı!

    Avrupa Birliği, Elon Musk'ın  X (Twitter) platformundaki mavi tik onay işaretinin yanıltıcı olduğunu ve platformun şeffaflık ve hesap verebilirlik gereklilikleri konusunda yetersiz kaldığını söylüyor.
    twitter (x) mavi tik yanıltıcı avrupa birliği Tam Boyutta Gör
    X (Twitter) onayı kamuya mâl olmuş kişilerin kimliğini doğrulamasını amaçlasa da onaylı hesap olduğunun işaretinin olan mavi tik ücretli abone olan herkes tarafından alınabiliyor. Avrupa Birliği, bunun yasayı ihlal ettiğine karar verdi.

    X, büyük para cezasıyla karşı karşıya kalabilir

    Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın alır almaz reklamverenlerin platformdaki harcamalarını duraklatmasına veya büyük ölçüde azaltmasına neden olan bir dizi değişiklik yaptı.

    Twitter Blue aboneliği alan her hesap kısa sürede Twitter (X) tarafından onaylandı. Troller ve dolandırıcılar için bir kapı açılmış oldu. Musk dönemi öncesinden hesabı onaylanan gerçek kişiler ise rozetlerini korudu ancak Musk, bir süre sonra X Premium aboneliği almayan tüm hesaplardan mavi tiki kaldırdı. Şu anda mavi tikin hiçbir önemi yok çünkü aylık belli bir ücret karşılığında herkesin alabildiği bir utanç rozeti haline dönüşmüş durumda. Daha kötüsü, doğrulanmış hesapların paylaşımları diğer hesaplardan daha fazla öne çıkarıldığından dolandırıcılık faaliyetlerinde de artış oldu.

    AB: DSA'yı ihlal ediyor!

    AB’nin Dijital Hizmetler Yasası, sosyal medya şirketlerine bir dizi yükümlülük getiriyor. Bunlardan biri; kullanıcıların sahte içeriklerle kandırılmasını önlemek için adımlar atmak.

    Finansal Times’ın raporuna göre X’te doğrulamanın abonelikle (parayla) olması DSA’yı ihlal ediyor. AB, Musk’ın platformu satın almasının ardından herkesin mavi onay işareti almak için ödeme yapmasını gerektiren kararın milyonlarca kullanıcıyı yanılttığını söylüyor. Düzenleyiciler, “Herkes abone olarak onaylanmış statüsü elde edebileceğinden bu, kullanıcıların hesapların gerçekliği ve etkileşimde bulundukları içerik hakkında özgür ve bilinçli karar vermesini olumsuz yönde etkiliyor.” diyor.

    X’ten (Twitter) henüz resmî açıklama gelmedi ancak itiraz kabul edilmezse yıllık küresel cirosunun %6’sına kadar para cezasına çarptırılabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 saat önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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