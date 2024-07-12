AB'den Elon Musk'a uyarı: X (Twitter) mavi tik sistemi yanıltıcı!

Tam Boyutta Gör X (Twitter) onayı kamuya mâl olmuş kişilerin kimliğini doğrulamasını amaçlasa da onaylı hesap olduğunun işaretinin olan mavi tik ücretli abone olan herkes tarafından alınabiliyor. Avrupa Birliği, bunun yasayı ihlal ettiğine karar verdi.

Twitter öldü, X ise büyümekte zorlanıyor 3 gün önce eklendi

X, büyük para cezasıyla karşı karşıya kalabilir

Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın alır almaz reklamverenlerin platformdaki harcamalarını duraklatmasına veya büyük ölçüde azaltmasına neden olan bir dizi değişiklik yaptı.

Twitter Blue aboneliği alan her hesap kısa sürede Twitter (X) tarafından onaylandı. Troller ve dolandırıcılar için bir kapı açılmış oldu. Musk dönemi öncesinden hesabı onaylanan gerçek kişiler ise rozetlerini korudu ancak Musk, bir süre sonra X Premium aboneliği almayan tüm hesaplardan mavi tiki kaldırdı. Şu anda mavi tikin hiçbir önemi yok çünkü aylık belli bir ücret karşılığında herkesin alabildiği bir utanç rozeti haline dönüşmüş durumda. Daha kötüsü, doğrulanmış hesapların paylaşımları diğer hesaplardan daha fazla öne çıkarıldığından dolandırıcılık faaliyetlerinde de artış oldu.

AB: DSA'yı ihlal ediyor!

AB’nin Dijital Hizmetler Yasası, sosyal medya şirketlerine bir dizi yükümlülük getiriyor. Bunlardan biri; kullanıcıların sahte içeriklerle kandırılmasını önlemek için adımlar atmak.

Finansal Times’ın raporuna göre X’te doğrulamanın abonelikle (parayla) olması DSA’yı ihlal ediyor. AB, Musk’ın platformu satın almasının ardından herkesin mavi onay işareti almak için ödeme yapmasını gerektiren kararın milyonlarca kullanıcıyı yanılttığını söylüyor. Düzenleyiciler, “Herkes abone olarak onaylanmış statüsü elde edebileceğinden bu, kullanıcıların hesapların gerçekliği ve etkileşimde bulundukları içerik hakkında özgür ve bilinçli karar vermesini olumsuz yönde etkiliyor.” diyor.

X’ten (Twitter) henüz resmî açıklama gelmedi ancak itiraz kabul edilmezse yıllık küresel cirosunun %6’sına kadar para cezasına çarptırılabilir.

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AB'den Elon Musk'a uyarı: X (Twitter) mavi tik sistemi yanıltıcı!