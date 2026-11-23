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Oynat Avrupa Birliği, güneş enerjisi sektöründe dışa bağımlılığı azaltmak için yeni bir adım atıyor. Horizon Europe programı kapsamında sağlanan 36 milyon euroluk fonla, yüksek verimli güneş hücreleri ve gelişmiş üretim teknolojileri desteklenecek. Hücre üretim kapasitesi yetersiz olan Birlik, projelerle laboratuvar çalışmalarını seri üretime taşımayı hedefliyor. Böylece Avrupa, kendi sınırları içinde güçlü ve bağımsız bir temiz enerji ekosistemi kurmayı amaçlıyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Avrupa'daki güneş paneli üretimini güçlendirmek için harekete geçen Avrupa Birliği, daha verimli güneş hücresi teknolojilerinin geliştirilmesini desteklemek amacıyla 36 milyon euroluk yeni bir fon hazırlıyor. Horizon Europe programı kapsamında sağlanacak destekle, yüksek verimli güneş hücrelerinin yanı sıra gelişmiş üretim ekipmanları, otomasyon sistemleri ve endüstriyel ölçekte üretim teknolojilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan "Üretim Teknolojileri" çağrısı, Avrupa Fotovoltaik İnovasyon Ortaklığı (EUPI-PV) kapsamında hayata geçirilecek. 3 Aralık 2026'da başvuruya açılması planlanan fon için son başvuru tarihi ise 31 Mart 2027 olarak belirlendi. Destek kapsamında, hâlihazırda ticari olarak kullanılan teknolojilerin ötesine geçen, üretim verimliliğini ve ürün güvenilirliğini artıran projelere öncelik verilecek. Ayrıca dijitalleşme, üretim süreçlerinin otomasyonu ve yeni teknolojilerin seri üretime uygun hâle getirilmesi de desteklenecek.

AB'nin Güneş Hücresi Üretim Kapasitesi Yetersiz Kalıyor

Bu desteğin arkasında, Avrupa'nın güneş enerjisi ekipmanı üretiminde yaşadığı kapasite sorunu bulunuyor. AB'nin Temiz Enerji Teknolojileri Gözlemevi tarafından yayımlanan rapora göre Avrupa'nın güneş paneli üretim kapasitesi 12 GW seviyesindeyken, güneş hücresi üretim kapasitesi yalnızca 2 GW seviyesinde bulunuyor. Bu rakamlar, AB'nin Net-Sıfır Sanayi Yasası kapsamında belirlediği üretim hedeflerinin oldukça gerisinde kalıyor. Yeni fonla birlikte yalnızca laboratuvar ortamında geliştirilen teknolojilerin değil, bunları endüstriyel ölçekte üretebilecek pilot tesislerin de desteklenmesi amaçlanıyor.

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Avrupa Birliği, güneş enerjisi üretimini artırmak için yalnızca yeni teknolojilerin geliştirilmesine değil, doğrudan fabrika yatırımlarına da destek veriyor. Nitekim Ekim ayında Fransız üretici Holosolis, Fransa'nın Hambach kentinde yıllık 5 GW kapasiteli güneş hücresi ve panel fabrikası kurmak için AB İnovasyon Fonu'ndan destek almaya hak kazandı. Önümüzdeki dönemde, bu yöndeki desteklerin de sürmesi bekleniyor. Avrupa, hem yeni nesil güneş teknolojileri geliştirmeyi hem de bu teknolojileri kendi sınırları içinde büyük ölçekte üretebilmeyi hedefliyor.

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AB'den güneş enerjisi üretimine 36 milyon euroluk destek

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