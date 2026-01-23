Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AB’den hava yolu taşımacılığında yeni kurallar: Kabin bagajı ücretsiz oluyor

    Avrupa Parlamentosu uzun süredir görüşülen hava yolu taşımacılığı kurallarındaki değişiklikleri kabul etti. Ücretsiz kabin bagajı zorunluluğu geliyor. Yeni düzenleme ile neler değişecek?

    AB’den havayollarına yeni kurallar: Kabin bagajı ücretsiz oluyor Tam Boyutta Gör
    Avrupa Parlementosu, yaklaşık 10 yıl süren görüşmelerin ardından hava yolu taşımacılığında köklü değişiklikler getiren kanun teklifini kabul etti. AB’nin uzun süredir yürürlükte olan EU261 Yolcu Hakları Yönetmeliğinin güncellenmesini hedefleyen kararlar, özellikle gecikme tazminatı, el bagajı ve yolcu bilgilendirme süreçlerinde önemli değişiklikler içeriyor.

    Avrupa Parlamentosu’nda ezici çoğunlukla kabul edilen düzenleme, Avrupa Birliği üye ülkeleriyle müzakere edilip yasal metne dönüştürülecek. Yasal metnin hazırlanmasıyla birlikte yürürlüğe girecek.

    Üç saatlik gecikmede yolcuya 300-500 euro tazminat ödenecek

    Düzenlemenin en ilgi çekici değişikliği, uçuş gecikmelerinde tazminat hakkı düzenlemesi oldu. 3 saat geciken veya iptal edilen uçuşlarda mesafeye bağlı olarak yolcuya 300-500 euro (15 bin TL - 25 bin TL) arasında tazminat ödenmesi zorunlu olacak.

    Bazı üye ülkeler mevcutta uygulanan 3 saatlik tazminat süresinin 4 veya 6 saate çıkarılması yönünde taleplerde bulunmuştu. Avrupalı hava yolu şirketleri, bu kuralın uçuşlarda maliyeti artıracağını gerekçe göstererek Parlamento’ya yoğun baskı uygulamıştı fakat Avrupa Parlamentosu 3 saatlik sınırın pazarlık konusu olmadığını vurguladı. Daha önce 250 euro'dan başlayan tazminat tutarları artık 300 euro'dan başlayacak. Doğal afetler, savaş, hava koşulları ve iş sürecindeki uyuşmazlıklar (grev hariç) gibi durumlarda hava yolu şirketleri tazminat ödemekten muaf tutulacak.

    Tazminat sürecinin basitleştirilmesi için  internet üzerinden tazminat talebinde bulunabilmesi ve başvuru sürecinin sadeleştirilmesi planlanıyor. Yolcuların tazminat için bir yıl için başvurma hakkına sahip olacak. “Overbook” nedeniyle veya başka nedenlerle uçağa binmelerine izin verilmeyen yolculara anında tazminat ödenecek.

    1 kişisel eşya + 7 kg el bagajı ücretsiz

    AB’den havayollarına yeni kurallar: Kabin bagajı ücretsiz oluyor Tam Boyutta Gör

    Avrupa Parlamentosu’nun onayladığı teklif ile kabin bagajında yeni döneme giriliyor. Yolcular bir küçük eşya çantası ve bir adet el bagajını ücretsiz olarak taşıyabilecek. Buna göre 40x30x15 cm ölçülerinde bir çanta ve toplam ölçüsü 100 cm’yi geçmeyen ve 7 kilo altındaki küçük bir el bagajı ücretsiz olacak.

    Pekçok havayolu şirketi kabin bagajlarını ücretli sunmaya başlamıştı. 7 kg'a kadar ücretsiz kabin bagajı uygulamasının çok sayıda havayollarını etkilenmesi bekleniyor. Bu kararın bilet fiyatlarında artışa neden olup olmayacağı merak ediliyor.

    Ebeveynlere çocukları ile yan yana koltuk seçme hakkı geliyor

    Yeni düzenleme ile 14 yaşından küçük çocuğu bulunan ebeveynler, ücretsiz bir şekilde çocuğuyla yan yana koltuk seçebilecek. Yan yana oturmak için check-in esnasında ek ücret ödemek zorunda kalmayacak. Hem dijital kanallardan hem de havaalanında yapılan check-inlerde bu uygulama geçerli olacak.

    Fiziksel biniş kartı ücretsiz olacak

    AB’den havayollarına yeni kurallar: Kabin bagajı ücretsiz oluyor Tam Boyutta Gör
    Son zamanlarda düşük fiyatlı bazı hava yolu şirketleri, yolcuları zorunlu olarak dijital biniş kartına yönlendirmeye başladı. Mobil uygulama ve e-posta yoluyla gönderilen dijital biniş kartları ücretsizken, fiziksel biniş kartı için 20-50 euroya kadar ücretler talep edilebiliyor. Avrupa Parlamentosu, bu uygulamaların dijital okuryazarlığı düşük yolcuları, yaşlıları ve akıllı telefona erişimi olmayan kişileri mağdur ettiğini savunuyor. Yeni dönemde şirketler yolculara dijital veya basılı biniş kartı arasında seçim hakkı sunmak zorunda olacak. Basılı biniş kartı talep eden yolcudan ek ücret alınmayacak.

    Ücretli check-in uygulaması sonlandırılıyor. Tüm check-in işlemleri ücretsiz olacak. Ayrıca yolcuların yanlış isim soyisim bilgilerini düzeltebilmesi için ek ücret talep edilmeyecek.

    AB Konseyi'nde görüşülecek

    Avrupa Parlamentosu’nun kabul ettiği bu düzenlemeler, AB Konseyi ile yapılacak müzakerelerin ardından nihai halini alacak. Kuralların kesinleşmesi durumunda bu yıl içinde kademeli olarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    modem arayüzüne giremiyorum mokoko mu ölüm mü sef 1000 mg yorumları gaza basınca araba tekliyor motor teklemesinin sebebi acilde hiv testi yapılır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    XIAOMI POCO F7
    XIAOMI POCO F7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro M5 14.2 in&#231;
    Apple MacBook Pro M5 14.2 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum