AB’den hava yolu taşımacılığında yeni kurallar: Kabin bagajı ücretsiz oluyor

Tam Boyutta Gör Avrupa Parlementosu, yaklaşık 10 yıl süren görüşmelerin ardından hava yolu taşımacılığında köklü değişiklikler getiren kanun teklifini kabul etti. AB’nin uzun süredir yürürlükte olan EU261 Yolcu Hakları Yönetmeliğinin güncellenmesini hedefleyen kararlar, özellikle gecikme tazminatı, el bagajı ve yolcu bilgilendirme süreçlerinde önemli değişiklikler içeriyor.

Avrupa Parlamentosu’nda ezici çoğunlukla kabul edilen düzenleme, Avrupa Birliği üye ülkeleriyle müzakere edilip yasal metne dönüştürülecek. Yasal metnin hazırlanmasıyla birlikte yürürlüğe girecek.

Üç saatlik gecikmede yolcuya 300-500 euro tazminat ödenecek

Düzenlemenin en ilgi çekici değişikliği, uçuş gecikmelerinde tazminat hakkı düzenlemesi oldu. 3 saat geciken veya iptal edilen uçuşlarda mesafeye bağlı olarak yolcuya 300-500 euro (15 bin TL - 25 bin TL) arasında tazminat ödenmesi zorunlu olacak.

Bazı üye ülkeler mevcutta uygulanan 3 saatlik tazminat süresinin 4 veya 6 saate çıkarılması yönünde taleplerde bulunmuştu. Avrupalı hava yolu şirketleri, bu kuralın uçuşlarda maliyeti artıracağını gerekçe göstererek Parlamento’ya yoğun baskı uygulamıştı fakat Avrupa Parlamentosu 3 saatlik sınırın pazarlık konusu olmadığını vurguladı. Daha önce 250 euro'dan başlayan tazminat tutarları artık 300 euro'dan başlayacak. Doğal afetler, savaş, hava koşulları ve iş sürecindeki uyuşmazlıklar (grev hariç) gibi durumlarda hava yolu şirketleri tazminat ödemekten muaf tutulacak.

Tazminat sürecinin basitleştirilmesi için internet üzerinden tazminat talebinde bulunabilmesi ve başvuru sürecinin sadeleştirilmesi planlanıyor. Yolcuların tazminat için bir yıl için başvurma hakkına sahip olacak. “Overbook” nedeniyle veya başka nedenlerle uçağa binmelerine izin verilmeyen yolculara anında tazminat ödenecek.

1 kişisel eşya + 7 kg el bagajı ücretsiz

Avrupa Parlamentosu’nun onayladığı teklif ile kabin bagajında yeni döneme giriliyor. Yolcular bir küçük eşya çantası ve bir adet el bagajını ücretsiz olarak taşıyabilecek. Buna göre 40x30x15 cm ölçülerinde bir çanta ve toplam ölçüsü 100 cm’yi geçmeyen ve 7 kilo altındaki küçük bir el bagajı ücretsiz olacak.

Pekçok havayolu şirketi kabin bagajlarını ücretli sunmaya başlamıştı. 7 kg'a kadar ücretsiz kabin bagajı uygulamasının çok sayıda havayollarını etkilenmesi bekleniyor. Bu kararın bilet fiyatlarında artışa neden olup olmayacağı merak ediliyor.

Ebeveynlere çocukları ile yan yana koltuk seçme hakkı geliyor

Yeni düzenleme ile 14 yaşından küçük çocuğu bulunan ebeveynler, ücretsiz bir şekilde çocuğuyla yan yana koltuk seçebilecek. Yan yana oturmak için check-in esnasında ek ücret ödemek zorunda kalmayacak. Hem dijital kanallardan hem de havaalanında yapılan check-inlerde bu uygulama geçerli olacak.

Fiziksel biniş kartı ücretsiz olacak

Tam Boyutta Gör Son zamanlarda düşük fiyatlı bazı hava yolu şirketleri, yolcuları zorunlu olarak dijital biniş kartına yönlendirmeye başladı. Mobil uygulama ve e-posta yoluyla gönderilen dijital biniş kartları ücretsizken, fiziksel biniş kartı için 20-50 euroya kadar ücretler talep edilebiliyor. Avrupa Parlamentosu, bu uygulamaların dijital okuryazarlığı düşük yolcuları, yaşlıları ve akıllı telefona erişimi olmayan kişileri mağdur ettiğini savunuyor. Yeni dönemde şirketler yolculara dijital veya basılı biniş kartı arasında seçim hakkı sunmak zorunda olacak. Basılı biniş kartı talep eden yolcudan ek ücret alınmayacak.

Ücretli check-in uygulaması sonlandırılıyor. Tüm check-in işlemleri ücretsiz olacak. Ayrıca yolcuların yanlış isim soyisim bilgilerini düzeltebilmesi için ek ücret talep edilmeyecek.

AB Konseyi'nde görüşülecek

Avrupa Parlamentosu’nun kabul ettiği bu düzenlemeler, AB Konseyi ile yapılacak müzakerelerin ardından nihai halini alacak. Kuralların kesinleşmesi durumunda bu yıl içinde kademeli olarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

