AB'den Instagram ve Facebook'a ültimatom: Değiştirin ya da ceza ödeyin

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Tam Boyutta Gör Avrupa Birliği (AB), Instagram ve Facebook'un kullanıcıları platformda daha uzun süre tutmaya yönelik bazı özelliklerinin Dijital Hizmetler Yasası'nı (DSA) ihlal ettiği gerekçesiyle Meta hakkında ön bulgularını açıkladı. Avrupa Komisyonu, şirketin bağımlılık yaratan bazı özelliklerini değiştirmesini istedi. Komisyon değişikliklerin yapılmaması halinde para cezası uygulanacağını bildirdi.

Sonsuz kaydırmayı değiştirin talebi

Avrupa Komisyonu, Meta’dan özellikle otomatik oynatma ve sonsuz kaydırma gibi özellikleri değiştirmesini talep etti. Avrupa Komisyonu'na göre Meta, yüksek düzeyde kişiselleştirilmiş içerik önerileri, otomatik oynatma ve sonsuz kaydırma mekanizmalarının oluşturduğu bağımlılık risklerini yeterince değerlendirmedi.

Komisyon, Meta'nın bugüne kadar sunduğu risk azaltma önlemlerini de yetersiz buldu. Açıklamada ekran süresini yönetmeye yönelik araçların kullanıcılar tarafından kolayca devre dışı bırakılabildiği, ebeveyn denetimlerinin ise etkili şekilde kullanılabilmesi için önemli ölçüde zaman, teknik bilgi ve çaba gerektirdiği vurgulandı.

AB, Meta'nın otomatik oynatma ve sonsuz kaydırma gibi özellikleri varsayılan olarak kapatmasını, etkili ekran molaları sunmasını ve içerik öneri sistemini kullanıcı etkileşimini artırmaya odaklanmayacak şekilde yeniden düzenlemesini talep ediyor.

Meta taleplere katılmıyor

Meta ise Komisyon'un ön değerlendirmelerine katılmadığını açıkladı. Şirket sözcüsü Ben Walters, bulguların genç kullanıcıları korumak amacıyla hayata geçirilen önemli önlemleri yeterince dikkate almadığını söyledi.

Walters, soruşturma sürecinde kullanıma sunulan Teen Accounts (Genç Hesapları) özelliğiyle gençlerin otomatik olarak ek korumalara sahip olduğunu, ebeveynlerin gece saatlerinde Instagram erişimini engelleyebildiğini ve günlük ekran süresini 15 dakika ile sınırlandırabildiğini belirtti.

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“Bulgularımıza göre bu tasarım fazlasıyla bağımlılık yaratıyor ve değiştirilmesi gerekiyor." diyen AB'nin teknoloji şefi Henna Virkkunen, "Bir sonraki adım ya Meta'nın tasarımını değiştirmesi olacak ya da kurallara uyumsuzluk kararı verilecek." dedi.

Meta, Avrupa Komisyonu'nun nihai kararını vermesinden önce savunmasını sunabilecek. Şirket, küresel yıllık cirosunun yüzde 6'sına kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Meta, 2025 yılını 200,97 milyar dolar toplam ciro ile kapattı. Bu, şirket için potansiyel 12 milyar dolarlık ceza anlamına geliyor.

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