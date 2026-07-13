AB'den kritik açıklama: PlayStation disk kararında geri adım yok

Fiziksel diskler 2028'de sona eriyor
Sony'nin dijitalleşme kararına yönelik Avrupa Parlamentosu'nda yapılan açıklamada, şirketlerin oyun ve hizmetlerini istedikleri formatta sunmakta özgür olduğunu belirtildi. Böylece Avrupa Birliği'nin, Sony'yi fiziksel oyun üretimini sürdürmeye zorlayacak herhangi bir adım atmayacağı netleşmiş oldu. AB'nin teknoloji şirketlerine yönelik sıkı düzenlemeleri bulunsa da, fiziksel medya zorunluluğu bu kapsamda değerlendirilmiyor.
Kaçıranlar için Sony, daha önce yaptığı açıklamada Ocak 2028'den itibaren çıkacak yeni PlayStation oyunlarının fiziksel disk formatında üretilmeyeceğini duyurmuştu. Yeni oyunlar yalnızca PlayStation Store ve perakende mağazalarda dijital erişim kodlarıyla satışa sunulacak. Bununla birlikte şirket daha sonra önemli bir ayrıntıyı da paylaştı.
2028 öncesinde disk formatında piyasaya sürülen oyunlar için yayıncılar fiziksel disk siparişi vermeye devam edebilecek. Yani mevcut oyunların disk üretimi tamamen sona ermeyecek.
İmza kampanyası sürüyor
AB'nin yanı sıra Sony'nin kararı oyuncuların tepkisini çekmeye devam ediyor. Şirketin bu politikadan vazgeçmesini isteyen imza kampanyası 285 binden fazla imzaya ulaştı. Öte yandan Avrupa Birliği'nin gündemindeki Stop Killing Games girişimi ise fiziksel disk üretiminden farklı bir konuya odaklanıyor. Girişim, dijital olarak satın alınan oyunların sunucu desteği sona erdikten sonra da oynanabilir kalmasını amaçlıyor.
Sony ise fiziksel dağıtımdan dijital satış modeline geçişle birlikte üretim ve lojistik maliyetlerini azaltmayı, fiyatlandırma üzerinde daha fazla kontrol sağlamayı ve ikinci el oyun pazarının etkisini sınırlandırmayı hedefliyor. Ancak bu kararın oyuncular tarafından nasıl karşılanacağı ve uzun vadeli etkileri önümüzdeki yıllarda netlik kazanacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: