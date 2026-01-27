Giriş
    AB’den tartışmalı görsellerin ardından xAI’ye Grok soruşturması: Dev ceza kapıda

    Avrupa Birliği, Grok’un rızaya dayanmayan cinsel deepfake içerikleri yayması nedeniyle Elon Musk’ın şirketi xAI hakkında soruşturma başlattı. Şirket, gelirinin yüzde 6’ya kadar para cezası alabilir.

    AB’den tartışmalı görsellerin ardından xAI’ye Grok soruşturması Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği, Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI hakkında, Grok adlı sohbet botunun rızaya dayanmayan cinsel içerikli deepfake görsellerin yayılmasında oynadığı rol nedeniyle resmi bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şirket, kuralları ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde küresel yıllık cirosunun yüzde 6’sına kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilir. xAI, Elon Musk’ın geçen yıl satın aldığı sosyal medya platformu X’i de bünyesinde barındırıyor.

    Alınan önlemler değerlendirilecek

    AB Komisyonu tarafından pazartesi günü duyurulan soruşturma, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) çerçevesinde yürütülüyor. İnceleme, Grok’un X platformunda ve ayrı bir uygulama olarak kullanıma sunulmasının ardından ortaya çıkan risklerin xAI tarafından yeterince yönetilip yönetilmediğini mercek altına alacak. Özellikle çocukların cinsel istismarı kapsamına girebilecek içeriklerin yayılmasını önlemeye yönelik önlemlerin yeterliliği değerlendirilecek.

    AB’nin teknoloji politikalarından sorumlu üst düzey yetkilisi Henna Virkkunen, konuya ilişkin açıklamasında “Kadınlar ve çocuklara yönelik rızaya dayanmayan cinsel deepfake’ler, şiddet içeren ve kabul edilemez bir aşağılamadır” ifadelerini kullandı. Virkkunen, soruşturmanın, X’in ve xAI’nin Avrupalı vatandaşların temel haklarını hizmet sunumu uğruna göz ardı edip etmediğini ortaya koyacağını vurguladı.

    Grok, son haftalarda dünya genelinde düzenleyicilerin radarına girmiş durumda. Birleşik Krallık medya düzenleyicisi Ofcom, chatbot hakkında resmi bir inceleme başlatırken Malezya ve Endonezya ise Grok’u tamamen yasakladı.

    Yaşanan tepkilerin ardından xAI, Grok’un kullanımını yalnızca ücretli abonelerle sınırlandırdı ve belirli türde cinsel içeriklerin üretilmesini engellemek için “teknolojik önlemler” aldığını duyurdu. Elon Musk da yaptığı açıklamada, Grok üzerinden yasa dışı içerik üreten kişilerin, bu içerikleri doğrudan platforma yüklemiş sayılacağını ve aynı yaptırımlarla karşılaşacağını söyledi.

    Ancak AB’li bir yetkili, şu ana kadar alınan önlemlerin ikna edici olmadığını belirterek, bu tür içeriklere maruz kalan bireylerin gördüğü zararın platform tarafından yeterince kontrol altına alınamadığını ifade etti.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    B
    bgc4134 2 gün önce

    EV car bakım masrafları gözönüne alındığında hala EV araçlar açık ara daha ekonomik

