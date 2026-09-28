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    AB'den Tesla'ya kötü haber: Beklenen FSD onay oylaması ertelendi

    Tesla'nın otonom sürüş sistemi "FSD Supervised" için Avrupa Birliği genelinde beklenen onay oylaması Ekim gündeminden çıkarıldı. Karar en erken Aralık ayındaki toplantıya ertelendi.

    AB'den Tesla'ya kötü haber: Bir kez daha ertelendi Tam Boyutta Gör
    Tesla'nın sürücü denetimli tam otonom sürüş sistemi "FSD (Full Self-Driving Supervised)" için Avrupa Birliği genelinde çıkması beklenen kritik onay bir kez daha ertelemeye takıldı. AB üye ülkeleri ve Avrupa Komisyonu temsilcilerini bir araya getiren Motorlu Araçlar Teknik Komitesi’nin (TCMV) 6 Ekim’de gerçekleştireceği toplantının taslak gündeminde, FSD’ye tüm blok genelinde onay verilmesi için bir oylama maddesinin yer almadığı ortaya çıktı.

    Gündemde, FSD’ye ilk onayı veren Hollanda Taşıt Yetki Kurumu’nun (RDW) “Madde 39” kapsamında sunduğu AB geneli muafiyet talebi için oylama yerine yalnızca 25 dakikalık bir "görüşmelerin devamı" maddesi ayrıldı. Bu gelişmeyle birlikte, 6 Ekim’de oylama yapılmasını bekleyen Tesla için en erken karar tarihi, komitenin bir sonraki resmi toplantısı olan Aralık ayına kaymış oldu.

    Kritik eşik: 15 ülke ve %65 nüfus onayı

    FSD sisteminin tüm AB genelinde yasal olarak yollara çıkabilmesi için, bloktaki 27 üye ülkenin en az 15'inin desteği ve bu ülkelerin toplam AB nüfusunun en az %65’ini temsil etmesi (nitelikli çoğunluk) gerekiyor.

    Şu ana kadar Hollanda'nın öncülüğünde Belçika, Danimarka, Çekya, Estonya, Litvanya ve Slovenya gibi 7 ülke FSD'ye ulusal düzeyde onay vermiş durumda. Ancak İsveç başta olmak üzere bazı üye ülkeler, FSD'nin hız sınırlarını aşması ve güvenlik riskleri konusunda ciddi endişeler taşıyor.

    Sistemi onaylayan ülkeler ise direksiyondaki sürücünün trafik kurallarına uyma konusunda nihai sorumlu kalmaya devam ettiğini savunuyor. Komitenin daha önce Mart 2024'te Ford'un benzer sürücü asistan sistemi BlueCruise'a Almanya'nın sponsorluğunda onay verdiğini de hatırlatmakta fayda var.

    Çinli elektrikli araç üreticilerinin Avrupa pazarındaki ezici bütçe ve teknoloji baskısıyla pazar payı kaybeden Tesla için FSD'nin Birlik genelinde yasal hale gelmesi, satışları yeniden canlandıracak en kritik koz olarak görülüyor.

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