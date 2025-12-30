Giriş
    AB, dijital euro ile ödeme sisteminde ABD hakimiyetini kıracak

    Avrupa Birliği, dijital euro ile ABD merkezli ödeme devlerine olan bağımlılığı kırmayı hedefliyor. ECB’nin kamu güvenceli yeni para hamlesi, Avrupa’da ödeme sistemlerini dönüştürecek.

    Avrupa Birliği, ödeme sistemlerinde ABD merkezli devlere olan bağımlılığı azaltmak amacıyla dijital euroyu hayata geçirmeye hazırlanıyor. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) öncülüğünde geliştirilen bu yeni dijital para biriminin Visa, Mastercard ile Apple Pay ve Google Pay gibi platformlara güçlü bir alternatif olması hedefleniyor. Planlanan takvime göre dijital euronun 1 Ocak 2029 itibarıyla günlük hayatta kullanılmaya başlanması öngörülüyor.

    Dijital euro nedir, nasıl kullanılacak?

    Dijital euro, ECB tarafından çıkarılan ve nakdin dijital karşılığı olarak tanımlanan yeni bir kamu parası olacak. Banka hesabı olan kullanıcılar, dijital euroyu bankalarının mobil uygulaması içinde yer alacak ayrı bir dijital euro cüzdanında tutabilecek. Bu cüzdan, klasik banka mevduatından tamamen bağımsız çalışacak. Market alışverişinden restoran ödemesine kadar günlük harcamalar doğrudan bu cüzdandan yapılabilecek.

    Banka hesabı olmayanlar da sistemin dışında kalmayacak. Dijital euro hesabı, postaneler üzerinden dahi açılabilecek. ECB, bu cüzdanlarda tutulabilecek miktar için bir üst sınır getirmeyi planlıyor. Şu an için önerilen rakam 3.000 euro ancak nihai limit henüz kesinleşmiş değil. Kullanıcılar isterse bağımsız bir dijital euro uygulaması indirebilecek ya da ECB tarafından sunulacak özel bir dijital euro kartı ile ödeme yapabilecek. Böylece akıllı telefon kullanmayanlar da sisteme dahil edilecek.

    ABD merkezli ödeme devlerine bağımlılık endişesi

    ECB cephesinde dijital euroyu zorunlu kılan temel nedenlerden biri, euro bölgesindeki kart ödemelerinin yaklaşık üçte ikisinin Avrupa dışı şirketler tarafından işlenmesi. ECB yetkilileri Mastercard, Visa, Apple ve Google gibi şirketlere ödenen komisyonların özellikle küçük işletmeler için ciddi bir yük oluşturduğuna dikkat çekiyor. Bu şirketler işlem başına yüzde 3’lük bir komisyon alıyor. Bu komisyon, özellikle küçük işletmeleri daha fazla zorluyor. Euro bölgesindeki 20 ülkeden 13'ünde ulusal kart sistemi bulunmuyor. Dolayısıyla ya uluslararası bir operatör ya da nakit ödeme kullanılıyor.

    ECB Yönetim Kurulu üyesi Piero Cipollone ise euro bölgesinin perakende dijital ödemelerde adeta yabancıların insafına kaldığını belirterek Visa ve Mastercard’ın 2022’de Rusya’daki faaliyetlerini askıya almasının bu kırılganlığı net biçimde ortaya koyduğunu hatırlatıyor. Hatırlanacağı üzere ABD Başkanı Trumo, Danimarka'yı Grönland'ı ilhak etmekle tehdit etmişti.

    Bu bağlamda dijital euronun tüm teknik altyapısı tamamen Avrupalı şirketler tarafından geliştirilecek. Projede görev alan firmaların Avrupa mülkiyetinde olması zorunlu olacak. Eğer mülkiyet yapısı değişirse ilgili şirket projeden çıkarılacak.

    Dijital euro kullanıcılara ücretsiz sunulacak ve bankaların bu hizmet için ücret talep etmesini engelleyen yasal düzenlemeler hazırlanacak. Kartlı ödeme sistemlerinde bankaların ve işletmelerin ödediği “şema ücretleri” ise ECB tarafından karşılanacak. Bu durumun özellikle restoran, otel ve taksi gibi sektörlerde dijital euronun hızla benimsenmesini sağlaması bekleniyor.

    Öte yandan bankalar için dijital euronun bir maliyeti olacak. PwC tarafından yapılan bir çalışmada bu maliyet 18 milyar euro olarak tahmin edilirken ECB gerçek rakamın bunun yaklaşık dörtte biri olduğunu savunuyor.

    Uzmanlara göre dijital euronun en büyük avantajlarından biri anında mutabakat. Kartlı ödemelerde günler sürebilen para transferleri, dijital euroda anında gerçekleşecek. Bu durum özellikle KOBİ’lerin nakit akışını iyileştirecek ve kısa vadeli kredi ihtiyacını azaltacak. Ayrıca merkez bankası destekli altyapı sayesinde dolandırıcılık riskinin önemli ölçüde düşmesi bekleniyor.

    Süreçte bir sonraki adım Avrupa Parlamentosu ile Avrupa Konseyi arasındaki müzakerelerin tamamlanması olacak. Bu sürecin gelecek yıl sona ermesi, ardından 2027’de bir pilot uygulamanın başlatılması bekleniyor. ECB, dijital euronun tek seferde mi yoksa kademeli olarak mı devreye alınacağına ise daha sonra karar verecek.

    AB, Türkiye’yi örnek mi alıyor?

    Avrupa Birliği’nin dijital euro hamlesi akıllara daha önce benzer bir adım atan Türkiye’yi getiriyor. Türkiye, 2016 yılında devreye alınan TROY (Türkiye’nin Ödeme Yöntemi) ile kartlı ödemelerde Visa ve Mastercard’a olan bağımlılığı azaltmayı hedeflemişti. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından geliştirilen TROY, tamamen yerli kartlı ödeme altyapısı olarak konumlandırılmış ve kamu bankalarının öncülüğünde yaygınlaştırılmıştı. Her ne kadar TROY, dijital euro gibi bir merkez bankası parası olmasa da temel motivasyonun benzer olduğu görülüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından mevcut ödeme altyapısını tamamlayıcı nitelikte bir dijital para birimi olarak Dijital Türk Lirası üzerinde de çalışmaya devam ediyor.

