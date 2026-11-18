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Oynat AB, elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulumunu hızlandırmak için izin süreçlerini kolaylaştırıyor. Varılan geçici anlaşmayla bir megavat altındaki bazı şarj istasyonları izin zorunluluğundan muaf tutulacak. Ayrıca küçük projelerdeki sınır iki yüz kilovata çıkarılırken, şebeke bağlantılarının üç ay içinde tamamlanması ve bürokratik gecikmelerin zımni onay sayılması planlanıyor. Düzenlemenin, resmi onayların ardından üye ülkelerde uygulanması bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Avrupa Birliği, elektrik şebekeleri, enerji depolama sistemleri ve elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulumunu hızlandırmak için izin süreçlerini kolaylaştırmaya hazırlanıyor. Avrupa Parlamentosu ve AB üyesi ülkeler arasında varılan geçici anlaşmayla birlikte 1 MW ve altındaki kurulu güce sahip bazı şarj istasyonlarının izin zorunluluğundan muaf tutulması planlanıyor.

Şarj istasyonları için izin süreçleri kolaylaşacak

Avrupa'nın elektrik altyapısını modernize etmeyi amaçlayan Avrupa Şebekeleri Paketi (European Grids Package) kapsamında enerji projelerinin onay süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor. Avrupa Komisyonu, bu doğrultudaki ilk teklifini Aralık 2025'te sunmuş, Avrupa Parlamentosu ise yaz aylarında kendi görüşünü açıklamıştı. Son olarak Parlamento ve AB üyesi ülkeler arasında geçici anlaşmaya varıldı.

Yeni düzenleme, özellikle elektrikli araç şarj altyapısının genişletilmesi açısından önemli değişiklikler içeriyor. Mevcut taslakta küçük ölçekli güneş enerjisi sistemleri, enerji depolama tesisleri ve şarj istasyonları için izin gerektiren güç sınırının 100 kW'tan 200 kW'a çıkarılması öngörülüyor. Böylece belirlenen kapasite sınırının altındaki projeler daha az bürokratik işlemle hayata geçirilebilecek.

Düzenlemenin dikkat çeken maddelerinden biri de yapay yapılar üzerine kurulacak şarj istasyonlarıyla ilgili. Buna göre toplam kurulu gücü 1 MW veya daha düşük olan şarj istasyonlarının izin alma zorunluluğundan muaf tutulması planlanıyor. Ancak yapay yapıların hangi alanları kapsayacağı henüz netleşmiş değil. Düzenlemeyi gündeme getiren Yeşiller grubu, otoyol dinlenme tesislerinin de bu kapsamda değerlendirilmesini istiyor.

Şebeke bağlantısı için üç ay sınırı geliyor

Yeni düzenleme izin gerekliliklerini azaltmanın yanı sıra başvuruların sonuçlandırılması için de daha kısa süreler getirecek. Müstakil enerji depolama sistemleri ve şarj istasyonlarının izin süreçlerinin en fazla altı ayda tamamlanması hedefleniyor. Aynı konumda kurulacak güneş enerjisi sistemleri ve enerji depolama tesisleri içinse bu süre üç ayla sınırlandırılacak.

Elektrik şebekesine bağlantı işlemlerinde de benzer bir yaklaşım benimseniyor. Yeni kurallara göre şebeke bağlantısı için gereken işlemlerin normal şartlarda üç ay içerisinde tamamlanması gerekecek. Yeterli gerekçe sunulması durumunda bu süre altı aya kadar uzatılabilecek.

Yenilenebilir enerji projeleri “kamu yararı” olarak görülecek

Tam Boyutta Gör Anlaşmanın önemli maddelerinden biri de yenilenebilir enerji ve elektrik şebekesi projelerinin üstün kamu yararı taşıyan yatırımlar olarak değerlendirilmesi. Bu yaklaşımın kapsamının genişletilmesiyle projelerin önündeki bazı idari ve hukuki engellerin kaldırılması amaçlanıyor.

Üye ülkeler, bu ilkenin uygulanmasından ancak yeterli gerekçe sunmaları halinde vazgeçebilecek. Kültürel mirasın korunması, güvenlik ve savunma gibi konular bu istisnalar arasında yer alıyor.

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Ayrıca üye ülkeler, izin süreçlerinin ara aşamalarında yetkili kurumların belirlenen süre içerisinde yanıt vermemesini zımni onay olarak kabul edebilecek. Böylece ilgili makamların zamanında karar vermediği bazı başvurular otomatik olarak onaylanmış sayılabilecek.

Düzenleme kapsamında tüm izin işlemlerinin yürütülebileceği tek bir ulusal dijital portal oluşturulması da planlanıyor. Bununla birlikte elektrik şebekesi altyapısına yönelik yatırımlar için AB genelinde ortak bir izin çerçevesi hazırlanacak.

Yıllar süren bekleyiş sona erebilir

AB'nin bu düzenlemeyi gündeme getirmesinin arkasında, enerji altyapısı yatırımlarının uzun ve karmaşık izin süreçleri nedeniyle gecikmesi bulunuyor. Avrupa Parlamentosu'nun paylaştığı verilere göre elektrik iletim hatlarının inşası yaklaşık 10 yıl sürüyor ve bu sürenin yarısından fazlası izin işlemlerinde geçiyor.

Yenilenebilir enerji projelerinde izin süreçleri, üye ülkeye ve kullanılan teknolojiye bağlı olarak dokuz yıla kadar uzayabiliyor. Enerji depolama tesislerinde ise bu süre bir ila yedi yıl arasında değişiyor.

Bununla birlikte geçici anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi tarafından resmen onaylanması gerekiyor. Onay sürecinin tamamlanmasının ardından düzenleme AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanacak. Üye ülkeler ise yeni kuralları ulusal mevzuatlarına aktarmak için 18 aylık süreye sahip olacak.

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AB, elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulumunu hızlandıracak

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