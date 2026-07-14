AB'den çocuklara sosyal medya yasağı hazırlığı: 13 yaş altına erişim kısıtlanabilir

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Tam Boyutta Gör Avrupa Birliği, çocukların sosyal medya kullanımına yönelik daha sıkı kurallar getirmeye hazırlanıyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, düzenlediği basın toplantısında çocukların sosyal medya platformlarına erişimini yaşa göre sınırlandıracak yeni bir düzenleme üzerinde çalışıldığını açıkladı.

Von der Leyen, "Artık platformlara yaşa uygun kısıtlamalar getirmemiz gerektiği açık. Mesele çocukların sosyal medyaya erişip erişememesi değil; sosyal medyanın çocuklarımıza ne zaman ve nasıl erişebileceğidir." ifadelerini kullandı.

Kararın temelinde ise çocuk psikoloğu Dr. Jörg M. Fegert ile epidemiyolog Dr. Maria Melchior tarafından hazırlanan kapsamlı bir rapor yer alıyor. Rapora göre Avrupa'daki çocuklar günde ortalama 4 ila 6 saat sosyal medya kullanıyor. Araştırma, çocukların yaklaşık %60'ının sosyal medya nedeniyle sosyo-duygusal gelişim sorunları ve ruh sağlığı problemleri yaşadığını ortaya koydu. Bunlar arasında uyku bozuklukları, dikkat dağınıklığı, depresyon ve kaygı vakalarındaki artış öne çıkıyor.

13 yaş altına ebeveyn gözetimi önerisi

Raporda, 13 yaşın altındaki çocukların sosyal medya platformlarına yalnızca ebeveyn veya öğretmen gözetiminde erişebilmesi öneriliyor. 13-18 yaş arasındaki gençlerin ise sonsuz kaydırma gibi bağımlılığı artıran özellikleri sınırlandırılmış platformları kullanması tavsiye ediliyor. Uzmanlar ayrıca 3 yaşın altındaki çocukların hiçbir şekilde ekranla buluşturulmaması gerektiğini de vurguluyor.

Çocukların sosyal medya kullanımını sınırlayan ilk ülke Avustralya olmuştu. Ayrıca Fransa, Almanya ve İspanya da benzer düzenlemeleri değerlendiriyor. Türkiye'de ise Nisan ayında meclisten geçen yasa ile 15 yaşın altındaki gençlere yönelik sosyal medya yasağı yürürlüğe girmişti.

Ancak eleştirmenler, çocukların yaşlarını yanlış beyan ederek veya sahte hesaplar açarak bu tür yasakları kolayca aşabileceğini savunuyor. Avustralya hükümeti ise yaş sınırı kurallarını ihlal eden sosyal medya şirketlerine uygulanabilecek azami para cezasını 99 milyon Avustralya dolarına (68 milyon ABD doları) yükseltme kararı aldı.

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Dünyanın en büyük sosyal medya kısıtlaması olabilir

Avrupa Birliği'nin benzer bir yasayı hayata geçirmesi durumunda bu, çocukların sosyal medya kullanımını sınırlandırmaya yönelik şimdiye kadarki en kapsamlı girişim olacak. Yaklaşık 450 milyon nüfusa sahip AB'de 81 milyonun üzerinde 18 yaş altı birey bulunuyor.

Ancak böyle bir düzenlemenin yürürlüğe girmesi için AB üyesi 27 ülkenin ortak onayı gerekiyor. Bu nedenle yasa hazırlık sürecinin uzun ve kapsamlı müzakereler gerektirmesi bekleniyor. Avrupa Komisyonu'nun raporu değerlendirdikten sonra yaz aylarının ardından resmi yasa teklifini sunması bekleniyor.

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AB, gençlere sosyal medyayı yasaklamaya hazırlanıyor

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