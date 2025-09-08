AB, Google’a rekabet kurallarını ihlalden 3,5 milyar dolar ceza kesti

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Avrupa Komisyonu, Google’a 2,95 milyar euro (yaklaşık 3,5 milyar dolar) ceza verdiğini açıkladı. Kurum, Google’ın kendi reklam hizmetlerini öne çıkararak Avrupa Birliği rekabet kurallarını ihlal ettiğini tespit etti.

Komisyon, Google’ın “hakim konumunu kötüye kullanarak” kendi reklam borsası AdX’i hem yayıncı reklam sunucularında hem de reklam alım araçlarında tercih ettiğini belirtti. Bu uygulamanın, piyasadaki rekabeti baltaladığı ve diğer reklam sağlayıcılarını dezavantajlı duruma düşürdüğü vurgulandı.

Google itiraz edecek

Avrupa Komisyonu, Google’a reklam teknolojisi tedarik zincirindeki çıkar çatışmalarını gidermesi için 60 gün süre tanıdı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Teresa Ribera, “Google çıkar çatışmalarını gidermek için ciddi bir çözüm sunmalıdır. Aksi takdirde, güçlü önlemler almaktan çekinmeyeceğiz. Dijital pazarlar insanlara hizmet etmek için varlar ve bu pazarlar güven ve adalet üzerine kurulmalıdır.” dedi.

Buna yanıt olarak, bir Google sözcüsü “Reklam alıcıları ve satıcıları için hizmet sunmanın rekabeti engelleyen hiçbir yanı yok ve hizmetlerimize her zamankinden daha fazla alternatif var” dedi. Google, ayrıca karara itiraz edeceklerini de bildirdi.

Bu ceza, AB tarihindeki ikinci en büyük rekabet ihlali cezası olarak kayıtlara geçti (2018’de Google’a verilen 5 milyar dolarlık ceza birinci sırada). Karar, yalnızca Google tarafından değil, ABD Başkanı Donald Trump tarafından da eleştirildi. Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda gerektiğinde ABD’nin bu cezaları iptal etmek için adım atacağını belirtti.

