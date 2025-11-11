Avrupa, Çinli Huawei ve ZTE’yi 5G ağlarından çıkarma hazırlığında

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Avrupa Komisyonu, Huawei ve ZTE’nin AB üye ülkelerinin 5G ağlarından çıkarılması için yasal adımlar atmayı değerlendiriyor. Bloomberg’in haberine göre komisyonun 2020’de yayımladığı yüksek riskli tedarikçilerin mobil ağlarda kullanılmaması tavsiyesi şimdi yasal bir zorunluluk haline getirilmeye çalışılıyor. Bu girişim, AB ülkelerini güvenlik yönergelerine uymaya zorlayabilir. Aksi takdirde uygulanacak yaptırımlar arasında ihlal prosedürleri ve finansal cezalar bulunuyor.

Huawei ve ZTE’yi yasak bekliyor

Komisyon Başkan Yardımcısı Henna Virkkunen, özellikle Çinli ekipman üreticilerinin yarattığı güvenlik risklerine dikkat çekiyor. Çin ile AB arasındaki ticari ve siyasi ilişkilerdeki gerginlikler, kritik altyapının Pekin’e yakın şirketlerin kontrolüne verilmesinin ulusal güvenliği tehlikeye atabileceği endişesini artırıyor. Virkkunen, fiber gibi sabit hat ağlarında da Çinli tedarikçilerin kullanımını sınırlamanın yollarını araştırıyor.

Komisyon ayrıca AB dışındaki ülkelerin de Çinli tedarikçilere bağımlı olmasını caydıracak önlemler üzerinde çalışıyor. Bu önlemler arasında Global Gateway fonlarının Huawei ekipmanı içeren projeler için kullanılmasının engellenmesi de yer alıyor.

Bakanlıktan Starlink iddialarına yalanlama: “Gündemimizde yok” 1 gün önce eklendi

Huawei’den konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken Çin Dışişleri Bakanlığı daha önce AB’nin Huawei ve ZTE’yi yüksek riskli tedarikçi olarak nitelendirmesini hukuki ve fiili temele dayanmayan bir yaklaşım olarak eleştirmişti.

Politikalar dengesiz

Tam Boyutta Gör Öte yandan Almanya ve Finlandiya Çinli tedarikçilere karşı daha sıkı önlemler üzerinde düşünürken İngiltere ve İsveç yıllar önce bu şirketleri tamamen yasaklamıştı. İspanya ve Yunanistan gibi ülkeler ise Çinli tedarikçilerin ağlara dahil edilmesine izin veriyor. AB içindeki bu dengesiz yaklaşımın ciddi güvenlik riskleri doğurduğu uyarıları yapılıyor.

Batılı alternatifler olarak Finlandiya’nın Nokia’sı ve İsveç’in Ericsson’u öne çıkıyor. Ancak ülkelerin Çin’i tercih etme nedenlerinin büyük kısmı rekabetçi fiyata dayanıyor. Bu arada Huawei'nin Fin rakibi Nokia, Çin'in Nokia ve diğer Batılı tedarikçileri iç pazarından çıkarmaya başlamasıyla birlikte Huawei'nin Avrupa ağlarında yaygın olarak kullanılmasının tehlikelerine karşı uyarıda bulunuyordu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: