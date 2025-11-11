Avrupa, Çinli Huawei ve ZTE’yi 5G ağlarından çıkarma hazırlığında

Huawei ve ZTE’yi yasak bekliyor
Komisyon Başkan Yardımcısı Henna Virkkunen, özellikle Çinli ekipman üreticilerinin yarattığı güvenlik risklerine dikkat çekiyor. Çin ile AB arasındaki ticari ve siyasi ilişkilerdeki gerginlikler, kritik altyapının Pekin’e yakın şirketlerin kontrolüne verilmesinin ulusal güvenliği tehlikeye atabileceği endişesini artırıyor. Virkkunen, fiber gibi sabit hat ağlarında da Çinli tedarikçilerin kullanımını sınırlamanın yollarını araştırıyor.
Komisyon ayrıca AB dışındaki ülkelerin de Çinli tedarikçilere bağımlı olmasını caydıracak önlemler üzerinde çalışıyor. Bu önlemler arasında Global Gateway fonlarının Huawei ekipmanı içeren projeler için kullanılmasının engellenmesi de yer alıyor.
Huawei’den konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken Çin Dışişleri Bakanlığı daha önce AB’nin Huawei ve ZTE’yi yüksek riskli tedarikçi olarak nitelendirmesini hukuki ve fiili temele dayanmayan bir yaklaşım olarak eleştirmişti.
Politikalar dengesiz
Batılı alternatifler olarak Finlandiya'nın Nokia'sı ve İsveç'in Ericsson'u öne çıkıyor. Ancak ülkelerin Çin'i tercih etme nedenlerinin büyük kısmı rekabetçi fiyata dayanıyor. Bu arada Huawei'nin Fin rakibi Nokia, Çin'in Nokia ve diğer Batılı tedarikçileri iç pazarından çıkarmaya başlamasıyla birlikte Huawei'nin Avrupa ağlarında yaygın olarak kullanılmasının tehlikelerine karşı uyarıda bulunuyordu.