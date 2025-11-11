Giriş
    Avrupa, Çinli Huawei ve ZTE’yi 5G ağlarından çıkarma hazırlığında

    Avrupa Birliği, Çinli Huawei ve ZTE’nin 5G ağlarından çıkarılması için yasal adım atmayı planlıyor. Avrupa Komisyonu, altyapıda Çin’e bağlılığın ulusal güvenliği tehlikeye atabileceğini söylüyor.

    AB, Huawei ve ZTE’yi 5G ağlarından yasaklamayı planlıyor Tam Boyutta Gör
    Avrupa Komisyonu, Huawei ve ZTE’nin AB üye ülkelerinin 5G ağlarından çıkarılması için yasal adımlar atmayı değerlendiriyor. Bloomberg’in haberine göre komisyonun 2020’de yayımladığı yüksek riskli tedarikçilerin mobil ağlarda kullanılmaması tavsiyesi şimdi yasal bir zorunluluk haline getirilmeye çalışılıyor. Bu girişim, AB ülkelerini güvenlik yönergelerine uymaya zorlayabilir. Aksi takdirde uygulanacak yaptırımlar arasında ihlal prosedürleri ve finansal cezalar bulunuyor.

    Huawei ve ZTE’yi yasak bekliyor

    Komisyon Başkan Yardımcısı Henna Virkkunen, özellikle Çinli ekipman üreticilerinin yarattığı güvenlik risklerine dikkat çekiyor. Çin ile AB arasındaki ticari ve siyasi ilişkilerdeki gerginlikler, kritik altyapının Pekin’e yakın şirketlerin kontrolüne verilmesinin ulusal güvenliği tehlikeye atabileceği endişesini artırıyor. Virkkunen, fiber gibi sabit hat ağlarında da Çinli tedarikçilerin kullanımını sınırlamanın yollarını araştırıyor.

    Komisyon ayrıca AB dışındaki ülkelerin de Çinli tedarikçilere bağımlı olmasını caydıracak önlemler üzerinde çalışıyor. Bu önlemler arasında Global Gateway fonlarının Huawei ekipmanı içeren projeler için kullanılmasının engellenmesi de yer alıyor.

    Huawei’den konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken Çin Dışişleri Bakanlığı daha önce AB’nin Huawei ve ZTE’yi yüksek riskli tedarikçi olarak nitelendirmesini hukuki ve fiili temele dayanmayan bir yaklaşım olarak eleştirmişti.

    Politikalar dengesiz

    AB, Huawei ve ZTE’yi 5G ağlarından yasaklamayı planlıyor Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Almanya ve Finlandiya Çinli tedarikçilere karşı daha sıkı önlemler üzerinde düşünürken İngiltere ve İsveç yıllar önce bu şirketleri tamamen yasaklamıştı. İspanya ve Yunanistan gibi ülkeler ise Çinli tedarikçilerin ağlara dahil edilmesine izin veriyor. AB içindeki bu dengesiz yaklaşımın ciddi güvenlik riskleri doğurduğu uyarıları yapılıyor.

    Batılı alternatifler olarak Finlandiya’nın Nokia’sı ve İsveç’in Ericsson’u öne çıkıyor. Ancak ülkelerin Çin’i tercih etme nedenlerinin büyük kısmı rekabetçi fiyata dayanıyor. Bu arada Huawei'nin Fin rakibi Nokia, Çin'in Nokia ve diğer Batılı tedarikçileri iç pazarından çıkarmaya başlamasıyla birlikte Huawei'nin Avrupa ağlarında yaygın olarak kullanılmasının tehlikelerine karşı uyarıda bulunuyordu.

    Bataryasız 7 bin dolara satılan otomobil

