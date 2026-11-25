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Oynat Avrupa Birliği, "Made in Europe" düzenlemesinin kapsamını genişletmeye hazırlanıyor. Yeni taslağa göre İngiltere, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerde üretilen otomobil ve parçalar teşviklerden yararlanabilecek. Ancak Gümrük Birliği üyesi olan Türkiye, Avrupa otomotiv sanayisindeki güçlü konumuna rağmen bu planın dışında bırakıldı. Bu durum yerli üreticileri riske sokuyor. Gelişmenin Türk otomotiv sektörünü olumsuz etkilemesinden endişe ediliyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Avrupa Birliği (AB), yerli üreticileri Çin'den gelen ucuz ithalata karşı korumayı amaçlayan Made in Europe düzenlemesinde İngiltere'ye kapıyı açmaya hazırlanıyor. Yaşanan son gelişmelere göre İngiltere'de üretilen otomobiller, belirli koşulları karşılamaları halinde AB teşviklerinden ve kamu ihalelerinden yararlanabilecek.

Kapılar İngiltere’ye açılıyor

Düzenleme kapsamında şirketlerin AB desteklerinden yararlanabilmesi veya kamu kurumlarına ürün satabilmesi için belirli oranda Avrupa menşeli parça ve üretim kullanması gerekecek. İngiltere Başbakanı Andy Burnham hükümeti, İngiltere'deki otomotiv üretiminin de bu kapsamda değerlendirilmesi için Brüksel nezdinde yoğun girişimlerde bulunuyor.

İrlanda'nın AB dönem başkanlığı tarafından üye ülkelere sunulan son taslak, otomobil montajında Avrupa tanımının AB sınırlarının ötesine genişletilmesini öngörüyor. Buna göre İngiltere'nin yanı sıra İsviçre, Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn'da üretilen otomobiller de Made in Europe kapsamında değerlendirilebilecek.

Bu yaklaşım, İngiltere'de üretim yapan Nissan ve BMW gibi şirketler açısından önemli. Nissan'ın Sunderland fabrikasında ve BMW'nin Oxfordshire tesisinde üretilen elektrikli otomobiller, düzenlemenin kabul edilmesiyle AB teşviklerine uygun hale gelebilecek.

Üstelik İngiltere'nin Çinli elektrikli otomobillere AB ile aynı gümrük vergilerini uygulaması şartından da vazgeçilmesi gündemde. Fransa ve Almanya'nın daha önce savunduğu bu koşul, İngiltere'nin Pekin yönetiminin olası misillemelerinden çekinmesi nedeniyle uzlaşmanın önündeki önemli engellerden biriydi.

Yeni taslakta bunun yerine karşılıklılık ilkesi öne çıkıyor. İngiltere'nin AB üretimi otomobillere kendi teşvik ve kamu alımı sisteminde erişim sağlaması yeterli olacak.

Japonya ve Güney Kore de kapsamda, Türkiye yine dışarıda

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Taslağın dikkat çeken bir diğer yönü, Avrupa dışındaki ülkelerin otomotiv tedarik zincirine yönelik yaklaşımı. Japonya ve Güney Kore'den gelen otomotiv parçalarının da belirli koşullarla Avrupa menşeli kabul edilmesinin önü açılıyor. Böylece iki ülkenin otomotiv sektöründeki güçlü tedarikçileri, Made in Europe düzenlemesinden yararlanabilecek.

Ancak Türkiye, Avrupa otomotiv sanayisiyle yakın ticari ve üretim ilişkilerine rağmen düzenlemenin dışında bırakılıyor. AB ile Gümrük Birliği kapsamında bulunan Türkiye'nin otomotiv sektörü, Avrupa'daki üreticilerin önemli tedarik ve üretim ortaklarından biri konumunda. Buna rağmen son taslakta Türkiye'ye yönelik bir istisnaya yer verilmiyor.

Ankara daha önce Türkiye'nin kapsam dışında bırakılmasının Avrupa'da faaliyet gösteren üreticilere de zarar verebileceği uyarısında bulunmuştu. Zira Türkiye'deki fabrikalar yalnızca iç pazara değil, Avrupa pazarına yönelik üretim ve tedarik zincirine de hizmet veriyor.

AB, Türkiye'den hibrit otomobil ithalatına kota getirdi 1 gün önce eklendi

Yaşanan gelişmeler Türk otomotiv sanayisi için işleri daha da zorlaştıracak gibi görünüyor. Bir tarafta kısa bir süre önce hibrit otomobil ithalatına yönelik getirilen kota uygulaması, diğer tarafta Avrupa'da üretilmiş olma şartı üzerinden şekillenen Made in Europe düzenlemesi bulunuyor. Türkiye'nin bu tür mekanizmaların dışında tutulması, Avrupa pazarına üretim yapan yerli fabrikaları derinden etkileyebilir.

Nihai karar için müzakereler devam ediyor

İrlanda dönem başkanlığı, üye ülkelerle yürüttüğü görüşmelerin ardından önümüzdeki haftalarda ortak bir AB pozisyonu oluşturmayı hedefliyor. AB sanayi bakanlarının konuyu 3 Aralık'taki Brüksel toplantısında ele alması, ardından üye ülkelerin ortak bir metin üzerinde uzlaşması bekleniyor.

Ancak düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosunun da onayı gerekiyor. Parlamento üyeleri, AB dışındaki ülkelerin sisteme dahil edilmeden önce Avrupa şirketlerine kendi teşvik ve kamu alımı programlarında karşılıklı erişim sağlayıp sağlamadığının Avrupa Komisyonu tarafından değerlendirilmesini istiyor. Bu nedenle müzakerelerin daha kısıtlayıcı bir yaklaşıma yönelmesi ihtimali de bulunuyor.

İrlanda dönem başkanlığı ise hazırladığı taslağı Avrupa üretimini desteklemek ve kritik sektörlere yatırımları artırmak amacı taşıyan dengeli bir uzlaşma önerisi olarak nitelendiriyor. Dolayısıyla henüz nihai karar alınmış değil. Ancak mevcut taslak, AB'nin otomotiv sektöründe İngiltere ve Asya ülkelerine esneklik tanırken Türkiye'yi dışarıda bırakmaya devam ettiğini gösteriyor.

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AB, İngiltere’yi Made in Europe kapsamına alıyor

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