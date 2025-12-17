Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AB, küçük elektrikli otomobillere özel M1E sınıfının detaylarını paylaştı

    Avrupa Birliği, küçük elektrikli otomobiller için M1E adlı yeni bir sınıf oluşturuyor. Üreticilere ek emisyon kredisi sağlayacak bu adım, uygun fiyatlı elektrikli araçları teşvik etmeyi amaçlıyor.

    AB, küçük elektrikli otomobillere özel M1E sınıfının detaylarını paylaştı Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği, Avrupa’da üretilen küçük elektrikli otomobiller için yeni bir araç sınıfı oluşturma planlarını netleştirdi. Söz konusu planla ilgili ilk duyuru geçtiğimiz hafta yapılmıştı.

    M1E adı verilen bu yeni kategoriyle birlikte üreticilere, emisyon hedeflerine ulaşmaları için ek “süper kredi” teşvikleri sunulacak. Düzenleme, içten yanmalı motorlu araçların satış yasağını erteleyen kapsamlı otomotiv paketinin bir parçası olarak açıklandı.

    Avrupa Komisyonu, Japonya’daki kei car sınıfından esinlenen ancak Avrupa koşullarına uyarlanmış yeni bir küçük elektrikli otomobil sınıfı üzerinde otomobil üreticileriyle birlikte çalışmayı daha önce kabul etmişti. Şimdi paylaşılan ilk detaylara göre M1E sınıfı, yalnızca elektrikli araçlara özel olacak ve M1 binek otomobil sınıfının bir alt kategorisi olarak tanımlanacak.

    M1E sınıfına dahil edilecek araçların uzunluğu 4,2 metreyi geçemeyecek. Bu sınır, Japon kei car’larda uygulanan 3,4 metrelik maksimum uzunluğa kıyasla oldukça daha esnek. Bu sayede Renault 4 (4,1 m), Renault 5 (3,9 m) ve Volkswagen Grubu’nun yakında tanıtacağı Volkswagen ID Polo (4,1 m) gibi modellerin bu kategoriye girmesi mümkün olacak.

    AB, küçük elektrikli otomobillere özel M1E sınıfının detaylarını paylaştı Tam Boyutta Gör
    M1E sınıfının tüm teknik gereklilikleri, AB’nin 2018/858 sayılı araç regülasyonunda yapılacak taslak değişikliklerle netleşecek. Avrupa Komisyonu, bu yeni sınıfa ait teknik şartları 10 yıl boyunca sabit tutmayı hedefliyor. Amaç, üreticilere uzun vadeli planlama ve yatırım konusunda güvence sağlamak. Ancak düzenlemelerin yürürlüğe girebilmesi için Avrupa Parlamentosu’nun onayı gerekecek.

    Avrupa'da üretilen M1E otomobile "süper kredi"

    Öne çıkan en önemli teşvik ise emisyon kredileri tarafında geliyor. Avrupa Birliği sınırları içinde üretilen her bir M1E otomobil, üreticinin CO2 hedeflerine katkı açısından 1 yerine 1,3 kredi olarak sayılacak. Bu “süper kredi” sistemi, markalar için küçük elektrikli otomobilleri Avrupa’da üretip satmayı ciddi şekilde cazip hale getiriyor.

    Avrupa Komisyonu, bu teşvik mekanizmasının dolaylı olarak M1E sınıfındaki araçların daha erişilebilir fiyatlarla sunulmasına da katkı sağlayacağını belirtiyor. Ayrıca küçük elektrikli otomobiller için tek ve net bir tanım oluşturulmasının, üye ülkelerin hem mali teşvikler (sübvansiyonlar, vergi indirimleri) hem de mali olmayan uygulamalar (araç boyutuna göre park ücretleri, öncelikli şerit erişimi gibi) geliştirmesini kolaylaştıracağı ifade ediliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    PlayStation temalı mekanik saat çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    superonline modem değiştirme vodafone çekim gücü haritası eski binalarda kat irtifakı sorun olur mu yağ yakan motora hangi yağ konur engelli olan annemin üzerine araba almıştık annem vefat etti

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    vivo V50 Lite
    vivo V50 Lite
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire Lite AL15-32P-C65V
    Acer Aspire Lite AL15-32P-C65V
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum