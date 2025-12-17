AB, küçük elektrikli otomobillere özel M1E sınıfının detaylarını paylaştı

M1E adı verilen bu yeni kategoriyle birlikte üreticilere, emisyon hedeflerine ulaşmaları için ek “süper kredi” teşvikleri sunulacak. Düzenleme, içten yanmalı motorlu araçların satış yasağını erteleyen kapsamlı otomotiv paketinin bir parçası olarak açıklandı.
Avrupa Komisyonu, Japonya’daki kei car sınıfından esinlenen ancak Avrupa koşullarına uyarlanmış yeni bir küçük elektrikli otomobil sınıfı üzerinde otomobil üreticileriyle birlikte çalışmayı daha önce kabul etmişti. Şimdi paylaşılan ilk detaylara göre M1E sınıfı, yalnızca elektrikli araçlara özel olacak ve M1 binek otomobil sınıfının bir alt kategorisi olarak tanımlanacak.
M1E sınıfına dahil edilecek araçların uzunluğu 4,2 metreyi geçemeyecek. Bu sınır, Japon kei car’larda uygulanan 3,4 metrelik maksimum uzunluğa kıyasla oldukça daha esnek. Bu sayede Renault 4 (4,1 m), Renault 5 (3,9 m) ve Volkswagen Grubu’nun yakında tanıtacağı Volkswagen ID Polo (4,1 m) gibi modellerin bu kategoriye girmesi mümkün olacak.
Avrupa'da üretilen M1E otomobile "süper kredi"
Öne çıkan en önemli teşvik ise emisyon kredileri tarafında geliyor. Avrupa Birliği sınırları içinde üretilen her bir M1E otomobil, üreticinin CO2 hedeflerine katkı açısından 1 yerine 1,3 kredi olarak sayılacak. Bu “süper kredi” sistemi, markalar için küçük elektrikli otomobilleri Avrupa’da üretip satmayı ciddi şekilde cazip hale getiriyor.
Avrupa Komisyonu, bu teşvik mekanizmasının dolaylı olarak M1E sınıfındaki araçların daha erişilebilir fiyatlarla sunulmasına da katkı sağlayacağını belirtiyor. Ayrıca küçük elektrikli otomobiller için tek ve net bir tanım oluşturulmasının, üye ülkelerin hem mali teşvikler (sübvansiyonlar, vergi indirimleri) hem de mali olmayan uygulamalar (araç boyutuna göre park ücretleri, öncelikli şerit erişimi gibi) geliştirmesini kolaylaştıracağı ifade ediliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: