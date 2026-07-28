AB'nin ardından Google'a dava yağmuru: 10 milyar doları aşacak

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Tam Boyutta Gör Google'ın Avrupa Birliği'nden aldığı 1 milyar dolarlık rekor ceza, şirket için yeni bir hukuki sürecin kapısını araladı. Avrupa genelindeki rakip şirketlerin, Google'a karşı toplam değeri 10 milyar dolara ulaşabilecek tazminat davaları hazırladığı ortaya çıktı.

AB cezası yeni davaların önünü açtı

Reuters'ın aktardığı bilgilere göre Google, 2017'den bu yana Avrupa Birliği tarafından milyarlarca dolarlık rekabet cezalarıyla karşı karşıya kaldı. Şimdi ise şirket, yalnızca düzenleyici kurumların cezalarıyla değil, rakiplerinin açacağı özel tazminat davalarıyla da mücadele etmek zorunda kalabilir.

Bu sürecin temelinde, Avrupa Birliği'nin Dijital Pazarlar Yasası (DMA) kapsamında Google'a verdiği yaklaşık 1 milyar dolarlık ceza yer alıyor. Düzenleyiciler, Google'ın kendi hizmetlerini arama sonuçlarında öne çıkardığını ve Google Play üzerinden uygulama geliştiricilerinin kullanıcıları daha uygun fiyatlı alternatif ödeme yöntemlerine yönlendirmesini engellediğini tespit etmişti.

Hukuk uzmanlarına göre bu karar, Google'ın rekabet kurallarını ihlal ettiğinin resmi olarak kabul edilmesi anlamına geliyor ve bu durum benzer gerekçelerle açılacak yeni tazminat davalarını güçlendirebilir. Almanya merkezli fiyat karşılaştırma platformu Idealo ise, bunun ilk örneklerinden biri oldu. Berlin'deki bir mahkeme, Kasım ayında şirkete 465 milyon euro tazminat ödenmesine karar verdi.

Bu karar, Almanya'da rekabet ihlali nedeniyle verilen en yüksek tazminat kararlarından biri. Google ise iddiaları reddediyor. Şirket sözcüsü, davaların haklı bir temele dayanmadığını belirterek, bazı şirketlerin kendi ürünlerine yatırım yapmak yerine tazminat elde etmeye çalıştığını savundu. Ayrıca söz konusu davalar, Alphabet'in yapay zekâ yatırımlarını önemli ölçüde artırdığı bir dönemde gündeme geldi.

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Şirket son çeyrekte halka açık bir şirket olduğu dönem boyunca ilk kez negatif serbest nakit akışı açıklarken, Avrupa'da açılabilecek yeni davaların Google üzerinde milyarlarca dolarlık ek maliyet oluşturabileceği söyleniyor.

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