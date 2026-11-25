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Oynat Avrupa Birliği’nin hibrit otomobillere getirdiği kota kararına Türkiye’den sert itiraz geldi. Otomotiv Sanayii Derneği, bu kısıtlamanın ihracatı ve milyarlarca dolarlık yatırımları riske attığını belirtti. Türkiye’den yapılan ihracatın pazar büyümesinin gerisinde kaldığını vurgulayan dernek, geçmiş verilere dayalı kotaların yeni üretim ve istihdamı sekteye uğratacağını savundu. OSD, Gümrük Birliği ile uyumsuz olan bu düzenlemeden Türkiye’nin muaf tutulmasını talep ediyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Avrupa Birliği’nin hibrit otomobil ithalatına getirdiği geçici kotaya Türkiye otomotiv sanayisinden itiraz geldi. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), kararı “endişe verici” bulduğunu açıklayarak uygulamanın ihracattaki büyümeyi sınırlayabileceğini, uzun süreli hale gelmesi durumunda ise yatırım ve üretim planları açısından daha ciddi riskler doğurabileceğini belirtti.

24 Kasım’da AB Resmî Gazetesi’nde yayımlanan düzenleme, Türkiye’nin yanı sıra Çin, Japonya ve diğer önemli otomobil ihracatçılarını kapsıyor. 1 Aralık 2026’da başlayacak ve 18 Haziran 2027’ye kadar sürecek uygulamada Türkiye’ye 126 bin 320 araçlık kota ayrıldı. Kota dolduğunda, kapsam dahilindeki araçların AB’ye ithalatına izin verilmeyecek.

OSD’ye göre soruşturmanın gerekçeleri, Türkiye’nin ihracat yapısıyla örtüşmüyor. Dernek, AB’nin hibrit otomobil ithalatındaki hızlı artışın temel kaynağının Türkiye olmadığını; Türkiye’den yapılan ihracattaki artışın, Avrupa hibrit otomobil pazarındaki büyümenin altında kaldığını vurguluyor. İhraç edilen araçların birim değerlerinin de düşük fiyat üzerinden bir rekabet baskısına işaret etmediğini savunuyor.

Açıklamada öne çıkan bir diğer konu ise devreye alınan yeni modeller ve elektrifikasyon yatırımları oldu. OSD, bu yatırımlarla birlikte önümüzdeki yıllarda Avrupa’ya yönelik hibrit otomobil üretimi ve ihracatında önemli artış beklendiğini belirtiyor. Geçmiş ihracat verilerine göre belirlenen kotaların bu büyümeyi karşılayamaması, fabrikaların kapasite kullanımından istihdama ve yeni yatırım kararlarına kadar uzanan sonuçlar doğurabilir.

AB, Türkiye'den hibrit otomobil ithalatına kota getirdi 23 sa. önce eklendi

Derneğin paylaştığı verilere göre OSD üyeleri son 10 yılda 10 milyar doların üzerinde, yalnızca 2025’te ise yaklaşık 1,2 milyar dolarlık yatırım yaptı. OSD, karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik bu yatırımların ticaret kısıtlamaları nedeniyle sekteye uğramasının, AB’nin kendi dönüşüm hedefleriyle de çelişebileceğine dikkat çekiyor.

Avrupa pazarı, Türkiye otomotiv sanayisinin ihracatında belirleyici bir yere sahip. Sektörün 2025’te gerçekleştirdiği 41,5 milyar dolarlık ihracatın 30,1 milyar doları, yani yüzde 72,5’i AB ülkelerine yapıldı. OSD, Gümrük Birliği sayesinde oluşan üretim ve tedarik bağları nedeniyle Türkiye’ye getirilen kısıtlamaların Avrupa’daki üreticilerin rekabet gücünü de olumsuz etkileyebileceği görüşünde.

Soruşturmaya taraf olduğunu ve bakanlıklarla koordinasyon içinde çalıştığını açıklayan OSD’nin öncelikli talebi, Türkiye’nin olası nihai korunma tedbirinin dışında tutulması. Muafiyet sağlanamazsa, belirlenecek kotanın yalnızca geçmiş ihracata göre hesaplanmaması; yapılmış yatırımların, yeni model projelerinin ve gelecek üretim planlarının da dikkate alınması isteniyor.

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AB’nin hibrit kotasına OSD’den itiraz: Türkiye muaf tutulmalı

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