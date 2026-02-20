Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AB pazarında Çin baskısı: Türkiye 44 üründe pay kaybederken otomotiv yükseldi

    Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın (TSKB) hazırladığı rapora göre Türkiye, Avrupa Birliği’ne yapılan ihracatta 97 ürün grubunun 44’ünde Çin’e karşı pazar payı kaybetti.

    AB pazarında Çin baskısı: Türkiye, 44 üründe pazar payı kaybetti Tam Boyutta Gör
    Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın (TSKB) “Rakip Değiştiğinde Rekabet Gücü Değişir Mi?” başlıklı çalışması, Avrupa Birliği (AB) pazarında yaşanan rekabet dönüşümünü kapsamlı verilerle ortaya koyuyor. Rapora göre Türkiye’nin AB’ye ihracatı manşet rakamlarda artış göstermeye devam etse de, ürün grubu bazında yaşanan kaymalar önemli değişimlerin yaşandığına işaret ediyor.

    Son bir yıllık dönemde AB’ye ihracat 9,7 milyar dolar artarken u artışın 5,7 milyar doları otomotiv sektöründen geldi. Böylece toplam artışın yüzde 59’u tek başına otomotiv kaynaklı gerçekleşti. Otomobil, makine-ekipman ve elektrikli teçhizat kalemleri birlikte değerlendirildiğinde ise toplam artışın yüzde 72’sinin yalnızca ilk üç ürün grubundan sağlandığı görülüyor.

    Türkiye, 44 üründe Çin’e pazar payı kaybetti

    AB pazarında Çin baskısı: Türkiye, 44 üründe pazar payı kaybetti Tam Boyutta Gör
    Raporda, ihracat rekabetini belirleyen unsurların çoğunlukla iç dinamiklere bağlı olduğu ancak mevcut küresel konjonktürde dışsal faktörlerin etkisinin belirginleştiği vurgulanıyor. Özellikle Çin’in iç talebi aşan ölçekte geliştirdiği yüksek sanayi kapasitesi ve küresel ticaret savaşlarında artan sertlik ön plana çıkıyor.
    AB pazarında Çin baskısı: Türkiye, 44 üründe pazar payı kaybetti Tam Boyutta Gör
    Bu gelişmeler, AB pazarında rekabet dengelerini hızla değiştiriyor. Türkiye’nin AB ithalatındaki payı genel çerçevede artış eğiliminde olsa da ürün çeşitliliğinde daralma yaşanması dikkat çekici. Son bir yılda Türkiye, AB’ye ihraç ettiği 97 ürün grubunun 44’ünde Çin’e karşı pazar payı kaybetti. Üstelik söz konusu 44 ürün grubu, Türkiye’nin AB’ye toplam ihracatının yüzde 35’inden fazlasını oluşturuyor. Bu durum, görünürdeki artışa rağmen rekabet zemininde ciddi bir aşınma yaşandığını ortaya koyuyor.
    AB pazarında Çin baskısı: Türkiye, 44 üründe pazar payı kaybetti Tam Boyutta Gör
    Pazar kayıplarının en yoğun hissedildiği alanlardan biri tekstil sektörü oldu. Örme giyim, örülmemiş giyim ve dokumaya elverişli maddelerden diğer eşya kalemlerinde hem ihracat hacminde hem de AB pazar payında gerileme yaşandı. 2025’in üçüncü çeyreği itibarıyla bu üç ürün grubunun AB’ye toplam ihracatı yaklaşık 13 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Ancak pandemi sonrası dönemde gözlenen kısa vadeli eğilimlerle uyumlu, hatta bazı kalemlerde daha hızlı bir pazar payı kaybı söz konusu.

    Yüksek teknoloji fırsat kapısı olabilir

    AB pazarında Çin baskısı: Türkiye, 44 üründe pazar payı kaybetti Tam Boyutta Gör
    Raporda, dramatik kayıplara rağmen bazı yüksek teknoloji yoğun sektörlerde olumlu sinyaller alındığı da belirtiliyor. Demiryolu taşıtları, hava ve uzay taşıtları ile silah ve mühimmat ürün gruplarında AB pazarında artış eğilimi gözleniyor. Bu alanlar, Türkiye’nin yüksek teknoloji ihracatını artırma potansiyeli açısından kritik görülüyor.
    AB pazarında Çin baskısı: Türkiye, 44 üründe pazar payı kaybetti Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte demiryolu ve hava-uzay taşıtlarında son iki çeyrekte yaşanan gerilemenin kalıcı bir eğilime dönüşüp dönüşmeyeceğinin yakından izlenmesi gerektiği vurgulanıyor. Savunma sanayi tarafında ise farklı bir tablo dikkat çekiyor. Jeopolitik gelişmeler ve yerli üretim kabiliyetindeki artış sayesinde silah ve mühimmat ürün grubunda AB ithalatından alınan pay yüzde 4’ün üzerine çıktı ve artış eğilimi istikrarlı bir görünüm sergiliyor.

    Türkiye’nin AB pazarındaki lokomotif sektörü konumundaki otomotivde ise güçlü performans sergileniyor. Pandemi sonrası oluşan kısa vadeli yükseliş trendinin son bir yılda daha da güçlendiği görülüyor. AB’ye yapılan binek otomobil satışlarında Çin’in gerilemesi ile Türkiye’nin yükselişinin aynı döneme denk gelmesine dikkat çekiliyor.

    AB’nin Çin’e karşı korumacı adımlar atması, Türk otomotiv ihracatçıları için önemli bir fırsat yaratmış durumda. Bu avantajın arkasında uzun yıllara dayanan tedarik zinciri entegrasyonu ve Gümrük Birliği’nin sağladığı yapısal bağ bulunuyor. Ancak gündemdeki “Made in Europe” düzenlemesinin nasıl somutlaşacağı henüz netlik kazanmış değil. Söz konusu düzenlemenin kapsamı ve uygulama biçimi, mevcut kazanımlar üzerinde belirleyici risk unsuru olarak değerlendiriliyor.

    Kaynakça https://www.tskb.com.tr/arastirma-raporlari/ekonomik-arastirmalar/mercek-altinda https://www.ekonomim.com/ekonomi/cin-turkiyenin-ab-pazarini-hizla-asindiriyor-haberi-876892
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    maligezgin 2 gün önce

    vay be gayet iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    trw balata doğalgaz yakmayan komşu nereye şikayet edilir soyka ne demek osmolak nedir 400 bine otomatik araba

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 80 Pro
    HUAWEI Pura 80 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Victus
    HP Victus
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum