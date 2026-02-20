AB pazarında Çin baskısı: Türkiye 44 üründe pay kaybederken otomotiv yükseldi

Son bir yıllık dönemde AB’ye ihracat 9,7 milyar dolar artarken u artışın 5,7 milyar doları otomotiv sektöründen geldi. Böylece toplam artışın yüzde 59’u tek başına otomotiv kaynaklı gerçekleşti. Otomobil, makine-ekipman ve elektrikli teçhizat kalemleri birlikte değerlendirildiğinde ise toplam artışın yüzde 72’sinin yalnızca ilk üç ürün grubundan sağlandığı görülüyor.
Türkiye, 44 üründe Çin’e pazar payı kaybetti
Yüksek teknoloji fırsat kapısı olabilir
Türkiye’nin AB pazarındaki lokomotif sektörü konumundaki otomotivde ise güçlü performans sergileniyor. Pandemi sonrası oluşan kısa vadeli yükseliş trendinin son bir yılda daha da güçlendiği görülüyor. AB’ye yapılan binek otomobil satışlarında Çin’in gerilemesi ile Türkiye’nin yükselişinin aynı döneme denk gelmesine dikkat çekiliyor.
AB’nin Çin’e karşı korumacı adımlar atması, Türk otomotiv ihracatçıları için önemli bir fırsat yaratmış durumda. Bu avantajın arkasında uzun yıllara dayanan tedarik zinciri entegrasyonu ve Gümrük Birliği’nin sağladığı yapısal bağ bulunuyor. Ancak gündemdeki “Made in Europe” düzenlemesinin nasıl somutlaşacağı henüz netlik kazanmış değil. Söz konusu düzenlemenin kapsamı ve uygulama biçimi, mevcut kazanımlar üzerinde belirleyici risk unsuru olarak değerlendiriliyor.
vay be gayet iyi