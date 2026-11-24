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Oynat Avrupa Birliği, Türkiye'den yapılan hibrit otomobil ithalatına kısıtlama getirdi. 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek yeni düzenleme kapsamında, Türkiye'den AB'ye ihraç edilecek hibrit araç sayısı 18 Haziran 2027 tarihine kadar toplam 126 bin 320 adetle sınırlandırıldı. Alınan geçici koruma kararına göre, belirlenen bu kotanın dolması durumunda araçların Avrupa pazarına girişine izin verilmeyecek. Yeni karar, Çin ve Japonya gibi diğer büyük üreticileri de kapsıyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Avrupa Birliği (AB), Türkiye dahil olmak üzere Çin, Japonya ve diğer önemli otomobil ihracatçılarından yapılan hibrit otomobil ithalatına geçici kota getirdi. Türkiye'den AB'ye 18 Haziran 2027'ye kadar en fazla 126 bin 320 hibrit otomobil ihraç edilebilecek. Belirlenen kotanın dolması halinde kota kapsamındaki araçların AB pazarına girişine izin verilmeyecek.

Avrupa Komisyonu tarafından 23 Kasım'da kabul edilen ve 24 Kasım 2026 tarihli AB Resmî Gazetesi'nde yayımlanan 2026/2614 sayılı düzenleme, 1 Aralık 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Geçici koruma önlemi toplam 200 gün boyunca, 18 Haziran 2027'ye kadar uygulanacak.

Türkiye'ye 126 bin 320 adetlik kota getirildi

Düzenleme, Çin ile birlikte esasında AB dışındaki önemli otomobil tedarikçilerinin tamamını kapsıyor. Türkiye'ye ayrılan toplam 126 bin 320 araçlık kota, geçici uygulama döneminin üç ayrı bölümüne dağıtılmış durumda.

1 Aralık 2026 - 28 Şubat 2027: 56.844 adet

1 Mart - 31 Mayıs 2027: 58.107 adet

1 - 18 Haziran 2027: 11.369 adet

Toplam: 126.320 adet

Türkiye'den AB'ye hibrit otomobil ithalatı 2023'te 177 bin 74 adetti. Bu rakam 2024'te 185 bin 194'e, 2025'te 199 bin 182'ye yükseldi. İncelenen dönemde Türkiye'den yapılan hibrit otomobil ithalatı 207 bin 454 adede ulaştı. Türkiye, kota büyüklüğünde üçüncü sırada.

Çin, Japonya ve diğer ülkelerin kotaları da belli oldu

Tam Boyutta Gör Avrupa Komisyonu, otomobil ithalatında önemli paya sahip diğer ülkeler için de ayrı kotalar belirledi. Çin'e 191 bin 780, Japonya'ya 170 bin 889, Birleşik Krallık'a 105 bin 402 ve Güney Kore'ye 67 bin 924 araçlık kota ayrıldı. ABD için belirlenen sınır ise 18 bin 482 araç oldu.

Düzenleme, şarj edilebilir hibrit (PHEV), geleneksel hibrit (HEV) ve hafif hibrit (MHEV) araçları kapsıyor. Bir dönemde kullanılmayan kota bir sonraki döneme devredilebilecek.

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Kota dolduğunda ise ilgili ülkeden gelen araçların AB'ye ithalatına izin verilmeyecek. Dolayısıyla belirlenen sınırın aşılması durumunda ek gümrük vergisi ödenerek ithalata devam edilmesi gibi bir uygulama söz konusu değil.

AB, otomotiv sektörünü korumak istiyor

Avrupa Komisyonu, hibrit otomobil ithalatındaki artışın Avrupa otomotiv endüstrisine zarar verme riski taşıdığı gerekçesiyle 30 Ekim 2026'da koruma soruşturması başlatmıştı. Yeni kota uygulaması da bu soruşturma tamamlanana kadar Avrupa pazarını korumayı amaçlayan geçici bir önlem niteliğinde.

AB'nin Çin ile ticaret açığı da bu yaklaşımın arkasındaki önemli nedenlerden biri. Birliğin Çin karşısındaki ticaret açığı geçen yıl 360 milyar avroya ulaştı. Avrupa yönetimi, son dönemde gümrük vergileri, ithalat kotaları ve yerli üretimi destekleyen düzenlemelerle dış ticarete yönelik korumacı politikalarını artırıyor.

Mevcut geçici önlemin ardından daha uzun süreli kısıtlamaların getirilmesi de gündemde. Soruşturmanın sonucuna bağlı olarak nihai koruma önlemlerinin dört yıl sürmesi ve kotaların her 12 ayda bir yüzde 6 artırılması bekleniyor. Ancak bu süre ve artış oranı henüz yürürlüğe girmiş kesin bir karar değil.

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AB, Türkiye'den hibrit otomobil ithalatına kota getirdi

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