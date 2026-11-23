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Oynat Avrupa Birliği, Türkiye'den yapılan hibrit otomobil ithalatına kota getirmeye hazırlanıyor. Çinli üreticileri hedefleyen ancak tüm büyük ihracatçıları kapsayan taslak düzenlemeyle, 2027 yılı için Türkiye'ye 230 bin araçlık kota ayrılıyor. Çin için 350 bin adet olarak belirlenen bu kotaların, her yıl yüzde 6 oranında artırılması öngörülüyor. Yeni uygulamanın gümrük işlemleri tamamlanan araçlar için yakın zamanda devreye girmesi bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Avrupa Birliği (AB), Çin'in yanı sıra Türkiye, İngiltere, Japonya ve Güney Kore'den yapılan hibrit ve şarj edilebilir hibrit otomobil ithalatına da kota getirmeye hazırlanıyor. Automotive News Europe'un gördüğü taslak belgeye göre yeni düzenleme, AB dışındaki büyük otomobil ihracatçılarının tamamını kapsayacak. Türkiye için 2027 yılında 230 bin araçlık ithalat kotası öngörülüyor.

AB'nin kota planı ilk olarak Çinli otomobil üreticilerine yönelik bir önlem olarak gündeme gelmişti. Birliğin Çin'den ithal edilen tamamen elektrikli otomobillere yüksek gümrük vergileri uygulamaya başlamasının ardından Çinli üreticiler ihracat stratejilerini değiştirmiş, daha düşük ticaret engelleriyle karşılaşan hibrit ve şarj edilebilir hibrit modellere ağırlık vermişti. Bu durum, Avrupa'ya yönelik hibrit otomobil ithalatında hızlı bir artışa neden oldu.

Ancak Brüksel yönetiminin hazırladığı yeni taslak, Çin ile birlikte Avrupa Birliği dışındaki diğer büyük ihracatçıları da kapsayacak gibi görünüyor. Teklifin 24 Kasım gibi erken bir tarihte açıklanabileceği belirtiliyor.

Türkiye için 230 bin araçlık kota öngörülüyor

Taslak düzenlemeye göre AB, 2025 yılındaki ithalat rakamlarını temel alarak ülkeler bazında yıllık hibrit ve şarj edilebilir hibrit otomobil kotaları belirleyecek. 2027 yılında uygulanması planlanan sınırlar Çin, Japonya, Türkiye, Güney Kore ve İngiltere'yi kapsıyor.

Çin'den yapılacak hibrit ve şarj edilebilir hibrit otomobil ithalatına 350 bin araçlık kota ayrılması bekleniyor. Bu rakam, Çin'den 2026 yılı içinde ithal edilmesi beklenen yaklaşık 800 bin aracın yarısından da az.

Diğer ülkeler için öngörülen kotalar ise Japonya'da 310 bin, Türkiye'de 230 bin, İngiltere'de 190 bin ve Güney Kore'de 105 bin araç seviyesinde. Bu rakamlar, ülkelerin 2025 yılında AB'ye gerçekleştirdiği gerçek ithalat hacimleri temel alınarak belirleniyor.

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2025 yılında Türkiye'den AB'ye 797 bin 721 yeni araç ihraç edildi. Otomobil ihracatı ise 566 bin 888 adet olarak gerçekleşti. Türkiye, 2025 yılında AB dışından yapılan geleneksel hibrit otomobil ithalatında Japonya ve İngiltere'nin ardından üçüncü büyük tedarikçi oldu. Türkiye, söz konusu ithalatın parasal değer bakımından yüzde 18'ini karşıladı.

Yeni düzenlemeye göre kotaların üç yıl boyunca her yıl yüzde 6 artırılması planlanıyor. Bu kapsamda Çin'in ithalat kotası 2030 yılında 417 bin araca ulaşacak. Diğer ülkeler için de aynı yıllık artış oranının uygulanması öngörülüyor.

Yeni düzenlemenin 1 Aralık itibarıyla gümrük işlemleri tamamlanan araçlara uygulanması planlanıyor. Bu tarihten önce AB'ye ithal edilmiş otomobiller satışa sunulabilecek ve söz konusu araçlar belirlenen kotalardan düşülmeyecek.

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AB, Türkiye’den hibrit otomobil ithalatına kota getirecek

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