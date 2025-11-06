AB ülkeleri emisyonların 2040'a kadar %90 azaltılması konusunda anlaştı

Söz konusu hedefin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu onayı gerekiyor. AB, halihazırda sera gazı emisyonlarını 2030'a kadar 1990 yılındaki seviyelere kıyasla %55 azaltmayı hedefliyor.
Bazı esneklikler içeriyor
Bununla birlikte, anlaşma hedefin tam olarak her ülke tarafından içsel olarak karşılanması yerine dış karbon kredilerinin kullanılmasına izin verecek esneklikler içeriyor. Örneğin, AB ülkelerinin emisyon azaltımının %5'inin başka ülkelerden alınan karbon kredileriyle karşılayabilmesi öngörülüyor; bu da sahip olunan nihai içsel azaltım oranını biraz düşürüyor.
Komisyonun sayfasında bu hedefin net sera gazı emisyonlarını 2040’a kadar %90 oranında azaltma amacıyla önerildiği ve bu hedefin 2050’ye kadar karbon nötrlüğüne ulaşma yolunda bir adım olduğu belirtiliyor. Hedefin gerekçeleri arasında; vatandaşlar, işletmeler ve yatırımcılar için öngörülebilirliğin sağlanması, Avrupa’nın temiz teknoloji pazarında liderlik edebilmesi ve stratejik özerkliğinin güçlendirilmesi yer alıyor.
Ancak çevre grupları bu esnekliklerin hedefin etkinliğini zayıflatabileceği yönünde endişe taşıyorlar. Özellikle karbon kredilerinin dışardan alınmasına izin verilmesinin, içsel emisyon azaltım baskısını hafifletebileceği ifade ediliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: