Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AB ülkeleri emisyonların 2040'a kadar %90 azaltılması konusunda anlaştı

    Avrupa Birliği'ne üye devletler, 2040 yılına kadar sera gazı emisyonlarını 1990 seviyelerine kıyasla %90 oranında azaltmayı hedefleyen ön anlaşmayı kabul etti. 

    AB ülkeleri emisyonların 2040'a kadar %90 azaltılmasında anlaştı Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği'ne üye devletler, 2040 yılına kadar sera gazı emisyonlarını 1990 seviyelerine kıyasla %90 oranında azaltmayı hedefleyen ön anlaşmayı kabul etti. Anlaşma, Brüksel’de çevre bakanlarının gerçekleştirdiği maraton görüşmelerin ardından açıklandı.

    Söz konusu hedefin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu onayı gerekiyor. AB, halihazırda sera gazı emisyonlarını 2030'a kadar 1990 yılındaki seviyelere kıyasla %55 azaltmayı hedefliyor. 

    Bazı esneklikler içeriyor

    Bununla birlikte, anlaşma hedefin tam olarak her ülke tarafından içsel olarak karşılanması yerine dış karbon kredilerinin kullanılmasına izin verecek esneklikler içeriyor. Örneğin, AB ülkelerinin emisyon azaltımının %5'inin başka ülkelerden alınan karbon kredileriyle karşılayabilmesi öngörülüyor; bu da sahip olunan nihai içsel azaltım oranını biraz düşürüyor. 

    Komisyonun sayfasında bu hedefin net sera gazı emisyonlarını 2040’a kadar %90 oranında azaltma amacıyla önerildiği ve bu hedefin 2050’ye kadar karbon nötrlüğüne ulaşma yolunda bir adım olduğu belirtiliyor. Hedefin gerekçeleri arasında; vatandaşlar, işletmeler ve yatırımcılar için öngörülebilirliğin sağlanması, Avrupa’nın temiz teknoloji pazarında liderlik edebilmesi ve stratejik özerkliğinin güçlendirilmesi yer alıyor. 

    Ancak çevre grupları bu esnekliklerin hedefin etkinliğini zayıflatabileceği yönünde endişe taşıyorlar.  Özellikle karbon kredilerinin dışardan alınmasına izin verilmesinin, içsel emisyon azaltım baskısını hafifletebileceği ifade ediliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot 1.400 kilogramlık otomobili çekti

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    iphone uygulama tamamen silme altın borçlanmak mantıklı mı süt ve çiğ yumurta karışımı faydaları range rover evoque neden ucuz sözleşmeli er yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    realme Note 60
    realme Note 60
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo LOQ
    Lenovo LOQ
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum