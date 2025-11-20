AB, ‘yüksek riskli’ yapay zeka kurallarını 2027’ye erteliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Avrupa Komisyonu, teknoloji şirketlerinin artan baskıları ve rekabet endişeleri üzerine çarşamba günü kapsamlı bir sadeleştirme paketi açıkladı. “Digital Omnibus” olarak adlandırılan bu çalışma, yalnızca mevcut kuralları hafifletmeyi değil, aynı zamanda Avrupa’nın küresel ölçekte rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Komisyon, eleştirilere rağmen düzenlemelerin özünün korunacağını vurgularken süreçte bürokrasiyi azaltmak ve şirketlerin uyum yükünü hafifletmek öncelik olarak öne çıkıyor.

AB, AI kurallarını gevşetiyor

Esasında bu, AB için son derece gerekli bir adımdı. Sert düzenlemeler nedeniyle dünya genelinde aktif olarak kullanılan bir dizi hizmetin veya hizmetlere eklenen özelliklerin AB’ye gelmesinin neredeyse 1 yıl aldığını gördük. Ancak yine de Komisyon yetkilileri, sadeleştirmenin kuralların gevşetilmesi anlamına gelmediğini belirterek, “Basitleştirme, deregülasyon değildir. Basitleştirme, düzenleyici ortamımızı eleştirel bir gözle incelediğimiz anlamına gelir” değerlendirmesinde bulundu.

Tam Boyutta Gör Digital Omnibus paketinin en dikkat çekici maddesi, AI Act kapsamında ‘yüksek riskli’ kabul edilen yapay zekâ uygulamalarına ilişkin sıkı kuralların yürürlük tarihinin ertelenmesi oldu. Komisyon, yüksek riskli kullanım alanları için planlanan Ağustos 2026 başlangıç tarihini Aralık 2027’ye ötelemeyi öneriyor. Ertelemenin kapsamına biyometrik tanımlama sistemleri, trafik yönetimi, enerji ve altyapı hizmetleri, işe alım süreçleri, sınav ve değerlendirme sistemleri, sağlık hizmetleri, kredi değerliliği analizleri ve kolluk kuvvetlerinin yapay zeka kullanımı giriyor. Ayrıca, internet sitelerinde kullanıcıların karşısına çıkan çerez izinleri için daha sade bir onay mekanizması planlanıyor.

Web sitelerindeki çerez kabusu yakında sona erebilir 21 sa. önce eklendi

Paket, yalnızca AI Act’i değil, GDPR olarak bilinen dönüm noktası niteliğindeki gizlilik mevzuat e-Gizlilik Direktifi ve Veri Yasası'nı da kapsıyor. En tartışmalı değişikliklerden biri ise GDPR’da yapılması öngörülen ve Google, Meta, OpenAI gibi şirketlere Avrupalı kullanıcıların kişisel verilerini yapay zeka modellerini eğitmek için kullanma imkanı tanıyacak düzenleme. Bu maddenin üye ülkeler arasında yoğun tartışma yaratması bekleniyor.

Digital Omnibus’un yürürlüğe girebilmesi için üye devletlerin kapsamlı müzakereleri ve ardından yapılacak oylamalar belirleyici olacak. Önerilerin hem topluluklar hem de bazı üye ülkeler tarafından yoğun muhalefet alması olası görünüyor.

