Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat ABD Argonne Ulusal Laboratuvarı, TARA adını verdiği yeni süper bilgisayarını devreye aldı. Sistem, 2.688 adet NVIDIA çipiyle güçlendirildi. Sunulan yüksek bellek kapasitesi sayesinde yapay zekâ ajanları, karmaşık bilimsel deneyleri otonom şekilde planlayıp yönetebilecek ve laboratuvar cihazlarını doğrudan kontrol edebilecek. Şimdiden kimya ve malzeme biliminde kullanılan altyapı, bilimsel keşifleri ciddi şekilde hızlandıracak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör ABD'de faaliyet gösteren Argonne Ulusal Laboratuvarı yeni süper bilgisayarını devreye aldı. TARA adı verilen sistem, 2.688 adet NVIDIA GH200 Grace Hopper işlemciyi bir araya getirerek bilimsel araştırmalarda yapay zekâ kullanımını hızlandırmayı hedefliyor. Yeni altyapı sayesinde araştırmacılar, yalnızca yapay zekâya sorular sorup yanıt almakla kalmayacak; deneyleri planlayabilen, kod yazabilen ve laboratuvar ekipmanlarını otonom şekilde kontrol edebilen AI ajanlarından da yararlanabilecek.

TARA, Hewlett Packard Enterprise (HPE) ile birlikte geliştirildi. HPE'nin exascale sınıfındaki (saniyede kentilyonlarca işlem yapabilen) Cray Supercomputing EX4000 mimarisini temel alan sistem, toplam 672 hesaplama düğümünden ve 2.688 NVIDIA GH200 Grace Hopper süper çipinden oluşuyor. TARA, mevcut altyapıya kıyasla yaklaşık 100 kat daha fazla GPU belleği sunuyor. Bu artış, özellikle çok büyük yapay zekâ modellerinin çalıştırılması ve yüksek miktarda bilimsel verinin işlenmesi açısından önemli bir avantaj sağlayacak.

TARA, Argonne'un yapay zeka altyapısına eklenen tek yeni sistem değil. Laboratuvar aynı zamanda World Wide Technology iş birliğiyle geliştirilen Minerva isimli yeni bir sistemi daha tanıttı. Sekiz hesaplama düğümünden oluşan Minerva, 64 adet NVIDIA B200 GPU ile donatılmış durumda. Bunun yanında Metis platformunun kapasitesi de üç katına çıkarılarak altı SambaRack ve toplam 96 SambaNova SN40L çipine ulaştırıldı.

Bu sistemler, daha önce devreye alınan Sophia platformuyla birlikte çalışarak araştırmacıların 50'den fazla gelişmiş yapay zekâ modeline erişmesini sağlayacak. Bu modeller arasında açık ağırlıklı büyük dil modelleri, bilimsel temel modeller ve bilgisayarlı görü sistemleri bulunuyor. Burada özellikle açık ağırlıklı modellerin önemine dikkat çekmek gerekiyor. Bu modeller, araştırmacıların kendi ihtiyaçlarına göre uyarlama yapabilmesine olanak tanırken, bilimsel verilerin işlenmesinde de daha fazla esneklik sunuyor. Üstelik bütün bu sistemler, hassas araştırma verilerinin korunması amacıyla laboratuvarın kendi bünyesinde bulunan güvenli bir altyapıda çalıştırılıyor.

Yapay Zekâ Ajanları Deneyleri Kendi Başlarına Yürütebilecek

TARA ve diğer sistemlerle genişletilen altyapının asıl amacı, bilim insanlarına daha güçlü yapay zekâ modelleri sunmanın ötesine geçiyor. Argonne, bu sistemleri bilimsel araştırmaların doğrudan bir parçası hâline getirmeyi hedefliyor. Bunun için son dönemde yapay zekâ alanında giderek daha fazla gündeme gelen agentic workflow (ajan tabanlı iş akışları) yaklaşımından yararlanılıyor. Ajan tabanlı sistemlerde yapay zekâ, kendisine verilen bir hedef doğrultusunda birden fazla aşamadan oluşan görevleri yerine getirebiliyor. Örneğin bir araştırma problemini analiz edebiliyor, çözüm için gerekli adımları planlayabiliyor, bilgisayar kodu yazabiliyor, simülasyonları çalıştırabiliyor ve elde ettiği sonuçlara göre bir sonraki adımı belirleyebiliyor. Gerekli araçlara erişimi olduğunda laboratuvar cihazlarını da kontrol edebiliyor.

Argonne'un sunduğu yeni altyapı, bu tür ajanların doğrudan süper bilgisayar kaynaklarına ve bilimsel araştırmalarda kullanılan özel araçlara erişmesini sağlayacak. Araştırmacılar, bu sistemleri API üzerinden ya da sohbet botlarına benzer bir arayüz aracılığıyla kullanabilecek. Böylece her araştırma ekibinin kendi bünyesinde çok pahalı yapay zekâ sistemleri kurmasına gerek kalmadan, büyük modellerden ve yüksek hesaplama kapasitesinden yararlanması mümkün olacak.

ALCF Bilim Direktörü Katherine Riley, yapay zekâ ajanlarının bilimsel süreçlerde giderek daha büyük bir rol üstlendiğini belirtiyor. Riley'ye göre araştırmacılar artık bu ajanları farklı bilimsel araçları birbirine bağlamak, çok aşamalı hesaplamaları otomatikleştirmek ve deney sonuçlarını analiz etmek için kullanıyor.

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Yeni Sistem Şimdiden Bilimsel Deneylerde Kullanılmaya Başlandı

Argonne'un genişlettiği yapay zekâ altyapısının kullanım alanları şimdiden somut örneklerle kendisini göstermeye başladı. Bunlardan biri, kimya ve malzeme bilimi alanındaki araştırmaları otomatikleştirmek için geliştirilen ChemGraph çerçevesi. Bu sistem, araştırmacıların kimya veya malzeme bilimiyle ilgili problemleri doğal dille tarif etmesine olanak tanıyor. Ardından bu tanımları otomatik simülasyonlara ve analizlere dönüştürebiliyor. Böylece araştırmacıların her aşamayı manuel olarak hazırlaması gerekmiyor.

Bir diğer dikkat çekici örnek ise ABD Enerji Bakanlığına bağlı bir ışık kaynağı tesisinde yürütülen SYNAPS-I projesi. Bu projede bir yapay zekâ ajanı, mikroelektronik bir örneği otonom şekilde taramak için kullanıldı. Önce örnek üzerindeki görüntüler bilgisayarlı görü modelleriyle analiz edildi. Ardından yapay zekâ, belirlenen hedef sınırına ulaşmak için laboratuvar cihazını doğrudan yönlendirdi. Böylece bir yapay zekâ sisteminin yalnızca deney sonuçlarını yorumlamakla kalmayıp fiziksel bir deney sürecine de müdahale edebileceği gösterilmiş oldu.

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ABD, 2.688 NVIDIA çipli dev süper bilgisayarı devreye aldı

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