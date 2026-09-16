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    ABD, 2032’ye kadar 500 otonom savaş uçağı işletecek

    ABD Hava Kuvvetleri, insanlı savaş uçaklarıyla birlikte görev yapacak 500 otonom savaş uçağını 2032’ye kadar hizmete almayı planlıyor. CCA programında üretim ise şimdiden başladı.

    ABD, 2032’ye kadar 500 otonom savaş uçağı işletecek Tam Boyutta Gör
    ABD Hava Kuvvetleri, insanlı savaş uçaklarının yanında görev yapacak 500 adet İşbirlikçi Savaş Uçağı (Collaborative Combat Aircraft - CCA veya loyal wingman) platformunu 2032 yılına kadar hizmete almayı hedefliyor. Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Meink, yaptığı açıklamada, ilk CCA üretimlerinin General Atomics ve Anduril tarafından başladığını söyledi.

    Üretimler başladı

    Programın ilk aşaması olan Increment 1 kapsamında geliştirilen iki platform da artık resmi isimlerine kavuşmuş durumda. General Atomics'in uçağı FQ-42A Vengeance, Anduril'in geliştirdiği platform ise FQ-44A Fury olarak adlandırılıyor.

    CCA uçakları, ABD Hava Kuvvetleri'nin beşinci ve altıncı nesil insanlı savaş uçaklarıyla birlikte görev yapabilecek insansız savaş uçakları olarak geliştiriliyor. Bu araçların savaş uçaklarının menzilini ve operasyonel kapasitesini artırması bekleniyor. Bu platformların taarruz, istihbarat, keşif ve hedef tespiti gibi görevlerde kullanılabilmesi planlanıyor.

    Meink, 2030-2032 döneminde Hava Kuvvetleri'nin çok daha fazla otonom sisteme sahip olacağını belirterek CCA'ların insanlı savaş uçaklarının bugün gerçekleştirdiği görevlerin önemli bölümünü üstlenmesini beklediklerini ifade etti.

    ABD Hava Kuvvetleri, CCA programının Increment 1 alımları için 2027 mali yılında 996,5 milyon dolar bütçe talep ediyor. Daha önce yapılan açıklamalarda bir CCA'nın F-35 Lightning II'nin yaklaşık üçte biri maliyetinde, yani yaklaşık 30 milyon dolar seviyesinde olması hedeflenmişti. Ancak yetkililer, programın mevcut maliyet beklentilerinin de altında ilerlediğini belirtiyor.

    500 CCA'nın yanında 500 MMA hedefi

    ABD, 2032’ye kadar 500 otonom savaş uçağı işletecek Tam Boyutta Gör
    ABD'nin otonom hava araçları planı CCA ile sınırlı kalmıyor. Troy Meink, Massed Modular Aircraft (MMA) programının da hızlandırıldığını açıkladı. Daha düşük maliyetli bir platform olarak geliştirilen MMA'nın uzun vadede MQ-9 Reaper filosunun alternatifi ve nihai halefi olması hedefleniyor.

    Hava Kuvvetleri, 2029'a kadar 100 MMA, 2032'ye kadar ise 500 MMA platformunu hizmete almayı planlıyor.

    Bir diğer program olan Family of Affordable Mass Munitions (FAMM) ise çok daha düşük maliyetli seyir füzelerinin yüksek miktarlarda üretilmesini amaçlıyor. CCA ve MMA'dan farklı olarak FAMM sistemleri, düşman hava savunmasını yüksek sayısal yoğunlukla zorlamak için kullanılacak.

    FAMM üretiminin 2026 sonbaharında başlaması bekleniyor. 2027 mali yılı bütçe belgelerine göre Hava Kuvvetleri, önümüzdeki beş yılda yaklaşık 28 bin FAMM mühimmatı satın almayı planlıyor. Kurum, 2030 yılına kadar on binlerce FAMM sisteminin konuşlandırılmasını hedefliyor.

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