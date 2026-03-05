ABD'den gövde gösterisi: 6000 mil menzilli kıtalararası nükleer füze test edildi

Pasifik Üzerinde Dev Tatbikat: Glory Trip 255
ABD Hava Kuvvetleri, nükleer caydırıcılığının güvenilirliğini teyit etmek amacıyla dün Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nden silahsız bir Minuteman III füzesini başarıyla fırlattı. "Glory Trip 255" adı verilen bu operasyon, rutin bir test olarak tanımlansa da teknik detayları ve zamanlamasıyla dikkat çekti. Füze, Pasifik Okyanusu üzerinde binlerce mil kat ederek Marshall Adaları'ndaki Kwajalein Atolü yakınlarına ulaştı.
Hava kuvvetleri liderleri, bu testin güncel küresel gerilimlerle doğrudan bir bağlantısı olmadığını vurgulasa da tam da İran'la sıcak savaşa girilmişken böyle bir testin yapılmaı, teknik bir mesajın ötesinde stratejik bir hamle olarak yorumlanıyor.
Test Edilen Kıtalararası Füzenin Çok Başlıklı Olması Dikkat Çekiyor
Bu testi diğerlerinden ayıran en önemli teknik detay, füzenin genellikle kullanılan tek bir test aracı yerine iki adet yeniden giriş aracı (reentry vehicle) ile donatılmış olmasıydı.
Çoklu araç kullanımı, bir füzenin birden fazla hedefi aynı anda vurabilmesi veya düşman füze savunma sistemlerini şaşırtabilmesi anlamına geliyor. Mevcut anlaşmalar gereği operasyonel Minuteman III'ler şu an tek bir başlık taşısa da, bu test ABD'nin teknik olarak çoklu başlık kapasitesini koruduğunu bir kez daha tescilledi. Mühendisler, fırlatma sonrası atmosfer dışına çıkan füzenin, taşıdığı yükleri birbirinden nasıl ayırdığını ve her birinin belirlenen hedeflere ne kadar büyük bir hassasiyetle ulaştığını ölçümledi.
Füzenin izlediği yörünge, yerin 700 mil (yaklaşık 1.126 km) üzerine kadar çıkarak atmosferin en uç sınırlarını zorluyor. Bu ekstrem hız ve yükseklik değerleri, füzenin hem yapısal bütünlüğünün hem de yönlendirme sistemlerinin elli yıl sonra bile kusursuz çalıştığını gösteriyor.
ABD, yaşlanan Minuteman III envanterini 2030’lu yılların başından itibaren yeni nesil LGM-35A Sentinel füze sistemiyle değiştirmeyi planlıyor. Hava Kuvvetleri, 2026 yılı sonuna kadar programın büyük bir yapılandırma sürecini tamamlamayı ve Sentinel'in ilk test uçuşunu 2027 yılında gerçekleştirmeyi hedefliyor. Mevcut testlerden elde edilen veriler, sadece eski sistemlerin ömrünü uzatmak için değil, aynı zamanda geleceğin nükleer altyapısını inşa etmek için de kilit rol oynuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
