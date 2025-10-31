ABD donanması, 3 ay havada kalabilen güneş enerjili dronu uçan bir 5G istasyonuna dönüştürüyor

Skydweller Aero, Nokia Federal Solutions ile birlikte yürüttüğü proje kapsamında ABD Donanması’ndan fon aldı. Bu girişim kapsamında, Skydweller’ın güneş enerjisiyle çalışan dev dronu, hava tabanlı bir iletişim üssüne dönüştürülecek. Nokia Federal’in askeri koşullara dayanıklı Banshee Flex Radio altyapısını kullanacak olan sistem, uçan bir 5G istasyonu işlevi görecek.
Skydweller Üç Ay Boyunca Havada Kalabiliyor
Karbon fiber kompozit gövdeye sahip Skydweller, hafifliği ve yüksek yapısal dayanımı sayesinde geleneksel uçaklara kıyasla çok daha uzun süre havada kalabiliyor. Yaklaşık 72 metre (bir Boeing 747’nin kanat açıklığına denk) kanat genişliği boyunca yerleştirilen on binlerce yüksek verimli güneş hücresi, gündüzleri enerji üretirken aynı anda gövdeye entegre lityum-iyon bataryaları da şarj ediyor. Bu bataryalar, geceleri motorlara ve uçuş kontrol sistemlerine güç sağlayarak dronun 90 güne kadarhavada kalmasını mümkün kılıyor.
Skydweller tamamen yakıtsız ve insansız bir platform olarak tasarlandığı için, uçuş rotası ve görev planlaması yapay zeka tabanlı otonom kontrol yazılımı tarafından yönetiliyor. Bu sistem, güneş ışığı yoğunluğuna, rüzgâr yönüne ve hava trafiğine göre rota ve irtifa optimizasyonu yapabiliyor. Yaklaşık 360 kilogramlık yük kapasitesi, platformun 5G iletişim istasyonları, radar sistemleri, elektro-optik sensörler ve istihbarat/gözetleme donanımları gibi ekipmanları taşımasına olanak tanıyor. Dron ayrıca yüksek irtifada sabit konumda tutunma (station-keeping) yeteneğine sahip; bu sayede belirli bir bölge üzerinde “uçan baz istasyonu” gibi konumlanabiliyor.
ABD Donanması’nın fon sağladığı bu projenin temel hedefi, geniş okyanus alanlarına yayılan deniz kuvvetlerinin birbirleriyle kesintisiz iletişim kurabilmesini sağlamak. Ayrıca Afrika gibi altyapının zayıf olduğu erişimi zor bölgelerde Skydweller'ın büyük avantaj sağlayacağı düşünülüyor. Üstelik proje, ABD Savunma Bakanlığı’nın CJADC2 adlı merkezi koordinasyon sistemiyle de uyumlu olacak. Bu sistem; kara, deniz, hava, uzay ve siber alem alanlarındaki sensörlerin, komuta merkezlerinin ve ateş destek sistemlerinin ortak bir ağ üzerinden entegre edilmesini sağlıyor
Uydu bağlantılarına kıyasla çok daha düşük maliyetli ve hızlı konuşlandırılabilir olan bu sistem, savaş veya kriz bölgelerinde altyapısı, ABD donanmasına çökmüş sahalarda bile iletişim imkânı sunacak. Bu yönüyle diğer ülkeler için de örnek teşkil edebilecek bir proje.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
