    ABD anlaşmasından yeni detaylar: Intel’in bölünmesi yasaklandı

    ABD ve Intel arasındaki anlaşmadan yeni detaylar ortaya çıktı. Trump yönetimiyle yapılan anlaşma, Intel’in dış müşterilere çip üreten yarı iletken birimini satmasını veya ayırmasını engelliyor.

    ABD’de Trump yönetimi, Intel’in zayıf performans gösteren foundry yani çip üretim birimi üzerindeki kontrolünü artırmayı hedefliyor. Financial Times’ın aktardığına göre, Intel CFO’su David Zinsner, Deutsche Bank konferansında yönetimle yapılan son anlaşmanın detaylarını paylaştı.

    Intel'de bölünme olmayacak

    Anlaşma kapsamında ABD hükümeti Intel’de yüzde 10’luk bir hisse sahibi olurken, şirketin dış müşteriler için özel çip üreten foundry birimini önümüzdeki yıllarda satması veya ayırması durumunda cezai bir yapı devreye girecek. Zinsner, anlaşmaya dahil edilen beş yıllık bir hak sayesinde ABD hükümetinin, Intel’in foundry biriminde yüzde 51’in altında hisse tutması durumunda ek yüzde 5 hisseyi, hisse başına 20 dolardan alabileceğini belirtti.

    Bu arada geçen hafta yapılan anlaşma çerçevesinde Intel’e 5,7 milyar dolar nakit ödendi. Bu tutar, ABD CHIPS ve Science Act kapsamında daha önce Intel’e verilmiş ancak ödenmemiş hibeleri içeriyor.

    Öte yandan Beyaz Saray basın sekreteri Karoline Leavitt, anlaşmanın üzerinde halen çalışıldığını söyledi. Intel ise Zinsner’in açıklamaları dışında anlaşmaya dair yorum yapmadı.

    Analistler, yatırımcılar ve yönetim kurulu üyeleri, zarar eden Intel Foundry biriminin ayrıştırılmasını uzun süredir talep ediyordu. İkinci çeyrekte 3,1 milyar dolar işletme zararı açıklayan birim, şirket içindeki tartışmaların merkezinde bulunuyor. ABD ise açıkça Intel’in ve doğal olarak ABD’nin çip üretme kabiliyetinin satılmasını istemiyor. Zira Trump yönetimi, çiplerde Tayvan veya diğer ülkelere bağımlı olmayı istemiyor.

