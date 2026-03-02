ABD, Anthropic'in yapay zekasını İran saldırısında kullandı!

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör ABD yönetiminin yapay zeka şirketi Anthropic ile tüm bağlarını koparma kararı almasının hemen ardından gerçekleştirilen İran saldırısında şirketin AI modeli Claude’u aktif biçimde kullanıldığı bildirildi. Amerikan basınına yansıyan bilgilere göre federal kurumlara getirilen yasağa rağmen Claude, İran’a yönelik geniş çaplı hava operasyonunda görev aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, 27 Şubat’ta Truth Social üzerinden yaptığı uzun açıklamada federal kurumlara Anthropic teknolojilerinin kullanımının “derhal durdurulması” talimatını verdi. Trump, şirketi gerçek dünyadan kopuk radikal sol bir yapay zeka şirketi olarak nitelendirdi. Pentagon ise şirketi “tedarik zinciri riski” olarak sınıfladı. Ancak söz konusu açıklamalardan yalnızca saatler sonra ABD’nin İran’a yönelik büyük çaplı bir hava saldırısı gerçekleştirdiği ve operasyonda Anthropic’in yapay zeka araçlarından yararlanıldığı öne sürüldü.

Claude, İran operasyonunda hangi rolü üstlendi?

Haberlere göre ABD, Claude’u özellikle istihbarat analizinde, hedef belirleme süreçlerinde ve savaş alanı simülasyonlarında kullandı. Bu kapsamda modelin, operasyonel planlama sürecinde veri işleme ve senaryo üretme görevlerinde yer aldığı belirtiliyor.

Bu gelişme, Pentagon’un yapay zeka araçlarını operasyonel altyapıya ne denli entegre ettiğini gözler önüne sererken aynı zamanda bu sistemlerden hızlı biçimde vazgeçmenin ne kadar karmaşık olduğunu da ortaya koyuyor.

Krizin fitilini Maduro operasyonu ateşledi

Tam Boyutta Gör Trump ile Anthropic arasındaki gerilim yeni değil. Daha önce ABD ordusunun, Venezuela’nın görevden alınan lideri Nicolas Maduro’nun yakalanmasına yönelik operasyonda da Claude’u kullandığı bildirilmişti. Bu operasyonun ardından Anthropic, kullanım koşullarını hatırlatarak modelinin şiddet içeren faaliyetlerde, silah geliştirmede veya gözetim amaçlı kullanılmasına izin vermediğini vurgulamıştı.

Şirketin bu itirazı, Beyaz Saray ve Pentagon cephesinde ciddi rahatsızlık yarattı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Anthropic’i “kibir ve ihanetle” suçladı. Pentagon, şirketin tüm modellerine her türlü yasal amaç için tam erişim talep etti.

Trump’ın açıklamasında federal kurumlara Anthropic ürünlerinin kullanımını sonlandırmaları için altı aylık bir geçiş süresi tanındığı da belirtildi. Ancak askeri sistemlerin halihazırda Claude ve benzeri araçlarla derin entegrasyona sahip olması nedeniyle geçişin kısa vadede tamamlanmasının mümkün olmadığı belirtiliyor.

Anthropic ile yaşanan kopuşun ardından Pentagon’un alternatif arayışına hız vererek a OpenAI ile anlaşma sağlamıştı. Anlaşmaya göre şirketin ChatGPT dahil araçları ABD Savunma Bakanlığı’nın gizli ağlarında kullanılabilecek. Öte yandan Elon Musk’ın şirketi xAI ile de temas kurulduğu ve farklı yapay zeka modellerinin federal ağlara entegre edilmesinin planlandığı ifade ediliyor.

