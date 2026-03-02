Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ABD, Anthropic'in yapay zekasını İran saldırısında kullandı!

    ABD, Anthropic ile bağlarını koparmasının ardından İran’a yönelik hava saldırısında Claude’u kullandığı bildirildi. Aracın, veri işleme ve senaryo üretme görevlerinde yer aldığı aktarıldı.

    ABD, Anthropic'in yapay zekasını İran saldırısında kullandı! Tam Boyutta Gör
    ABD yönetiminin yapay zeka şirketi Anthropic ile tüm bağlarını koparma kararı almasının hemen ardından gerçekleştirilen İran saldırısında şirketin AI modeli Claude’u aktif biçimde kullanıldığı bildirildi. Amerikan basınına yansıyan bilgilere göre federal kurumlara getirilen yasağa rağmen Claude, İran’a yönelik geniş çaplı hava operasyonunda görev aldı.

    ABD Başkanı Donald Trump, 27 Şubat’ta Truth Social üzerinden yaptığı uzun açıklamada federal kurumlara Anthropic teknolojilerinin kullanımının “derhal durdurulması” talimatını verdi. Trump, şirketi gerçek dünyadan kopuk radikal sol bir yapay zeka şirketi olarak nitelendirdi. Pentagon ise şirketi “tedarik zinciri riski” olarak sınıfladı. Ancak söz konusu açıklamalardan yalnızca saatler sonra ABD’nin İran’a yönelik büyük çaplı bir hava saldırısı gerçekleştirdiği ve operasyonda Anthropic’in yapay zeka araçlarından yararlanıldığı öne sürüldü.

    Claude, İran operasyonunda hangi rolü üstlendi?

    Haberlere göre ABD, Claude’u özellikle istihbarat analizinde, hedef belirleme süreçlerinde ve savaş alanı simülasyonlarında kullandı. Bu kapsamda modelin, operasyonel planlama sürecinde veri işleme ve senaryo üretme görevlerinde yer aldığı belirtiliyor.

    Bu gelişme, Pentagon’un yapay zeka araçlarını operasyonel altyapıya ne denli entegre ettiğini gözler önüne sererken aynı zamanda bu sistemlerden hızlı biçimde vazgeçmenin ne kadar karmaşık olduğunu da ortaya koyuyor.

    Krizin fitilini Maduro operasyonu ateşledi

    ABD, Anthropic'in yapay zekasını İran saldırısında kullandı! Tam Boyutta Gör
    Trump ile Anthropic arasındaki gerilim yeni değil. Daha önce ABD ordusunun, Venezuela’nın görevden alınan lideri Nicolas Maduro’nun yakalanmasına yönelik operasyonda da Claude’u kullandığı bildirilmişti. Bu operasyonun ardından Anthropic, kullanım koşullarını hatırlatarak modelinin şiddet içeren faaliyetlerde, silah geliştirmede veya gözetim amaçlı kullanılmasına izin vermediğini vurgulamıştı.

    Şirketin bu itirazı, Beyaz Saray ve Pentagon cephesinde ciddi rahatsızlık yarattı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Anthropic’i “kibir ve ihanetle” suçladı. Pentagon, şirketin tüm modellerine her türlü yasal amaç için tam erişim talep etti.

    Trump’ın açıklamasında federal kurumlara Anthropic ürünlerinin kullanımını sonlandırmaları için altı aylık bir geçiş süresi tanındığı da belirtildi. Ancak askeri sistemlerin halihazırda Claude ve benzeri araçlarla derin entegrasyona sahip olması nedeniyle geçişin kısa vadede tamamlanmasının mümkün olmadığı belirtiliyor.

    Anthropic ile yaşanan kopuşun ardından Pentagon’un alternatif arayışına hız vererek a OpenAI ile anlaşma sağlamıştı. Anlaşmaya göre şirketin ChatGPT dahil araçları ABD Savunma Bakanlığı’nın gizli ağlarında kullanılabilecek. Öte yandan Elon Musk’ın şirketi xAI ile de temas kurulduğu ve farklı yapay zeka modellerinin federal ağlara entegre edilmesinin planlandığı ifade ediliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bosch çamaşır makinesi kazan dönerken tak tak ses gelmesi call of duty modern warfare türkçe yama petlas imperium pt515 yorum pelet sobası kullananlar yorumları baymak lunatec 24 kw yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 Edge
    Samsung Galaxy S25 Edge
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI CROSSHAIR 16 HX
    MSI CROSSHAIR 16 HX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum