ABD, askerlerini kamikaze dronlarından gizlemek için yeni termal pelerinler ürettiriyor

Tam Boyutta Gör Üç yıldır devam eden Rusya-Ukrayna savaşı, modern savaşların doğasını hızla değiştiren pek çok gelişmeye sahne oldu. Özellikle patlayıcı yüklü küçük insansız hava araçları, cephedeki askerlerin korkulu rüyası hâline geldi. Termal kameralar ve kızılötesi sensörlerle donatılan bu dronlar, askerlerin vücut ısısını kilometrelerce uzaktan tespit edebildiği için bugüne kadar kullanılan kamuflaj yöntemleri de etkisini yitirdi. Bu yüzden sadece Rusya ve Ukrayna, diğer ülkeler de şimdi sahadaki bu yeni gerçekliğe adapte olmaya çalışıyor.

Kamikaze dronlarının teşkil ettiği bu soruna çözüm arayan ABD ordusu, askerleri modern dron sensörlerinden gizleyebilmek için tüm vucudu örten kamuflaj pelerinlerine yöneliyor. ABD Deniz Piyadeleri, “Multispectral Camouflage Overgarment” (MCO) adı verilen yeni nesil bir kamuflaj pelerini için tedarik süreci başlattı. Amaç, askerlerin yalnızca çıplak gözle değil, farklı dalga boylarında çalışan sensörlerle de tespit edilmesini zorlaştırmak.

Yeni kamuflaj pelerini beş farklı sensör bandına karşı koruma sağlıyor

Aslında bu tarz pelerinler bugün Rusya cephesinde de kullanılıyor. Ancak ABD çok daha gelişmiş bir versiyonunu geliştirmeyi amaçlıyor. Geliştirilecek pelerin, kullanıcının izini beş farklı algılama bandında gizleyecek şekilde tasarlanıyor: Görünür ışık (VIS), yakın kızılötesi (NIR), kısa dalga kızılötesi (SWIR), orta dalga kızılötesi (MWIR) ve uzun dalga kızılötesi (LWIR). Modern askeri dronlar özellikle MWIR ve LWIR sensörleri sayesinde insan vücudunun yaydığı ısıyı kolaylıkla tespit edebiliyor.

ABD Deniz Piyadeleri tarafından başlatılan programın ölçeği oldukça büyük. Deniz Piyadeleri 2027 yılına kadar 13 bin pelerin tedarik etmeyi planlıyor. Uzun vadede ise bu sayının yaklaşık 61 bine çıkarılması hedefleniyor. Bu da sahada görev yapan neredeyse tüm personelin bu ekipmanla donatılabileceği anlamına geliyor.

ABD ordusu tarafından sipariş edilen bu yeni nesil kamuflaj pelerinlerinin kızılötesi sensörlere karşı yaklaşık 5000 metre mesafede dahi algılanabilirliği azaltması bekleniyor. Bu performans hedeflerine rağmen ekipmanın pratik olması da şart. Pelerinin maksimum ağırlığı yaklaşık 1,6 kilogram olarak belirlenmiş durumda; ideal hedef ise bunun 900 gramın altında olması. Tasarımın tek parça bir örtü şeklinde olması ve askerlerin mevcut ekipmanlarının üzerine 15 saniyeden kısa sürede giyilebilmesi isteniyor. Ayrıca pelerinin en az 50 yıkama döngüsüne dayanması ve sahada yaklaşık 90 gün ile bir yıl arasında kullanılabilir olması gerekiyor.

Düşük kalite pelerinler askerleri açık hedef hâline getirebiliyor

Bu tür multispektral kamuflaj sistemleri başka ordularda da görülmeye başladı. Örneğin İngilizlerin deniz piyadeleri, İsveç merkezli savunma şirketi Saab tarafından geliştirilen Barracuda kamuflaj pelerinini hâlihazırda kullanıyor. Öte yandan bu dronlardan belki de en çok çeken ülke olan Rusya da artık benzer termal pelerinler kullanıyor. Ancak sahadan gelen bazı örnekler, düşük kaliteli üretimlerin ters etki yaratabildiğini gösteriyor. Bazı pelerinler, çevredeki sıcak zemine karşı “soğuk bir leke” gibi görünerek askerleri daha kolay fark edilir hâle getiriyor.

Bu örnekler, multispektral kamuflajın ancak doğru mühendislik standartlarıyla üretildiğinde etkili olduğunu ortaya koyuyor. Bu yüzden önümüzdekü dönemde bu pelerinlerin hem daha yaygınlaşması, hem de daha modern hâle gelmesi bekleniyor.

