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    ABD, ASML’yi Çin’e gizlice EUV teknolojisini göndermekle suçluyor

    ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, ASML yöneticileriyle yaptığı görüşmelerde şirketin bir EUV sisteminin ihracat kısıtlamalarını aşarak Çin’e gitmiş olabileceği yönündeki şüphelerini dile getirdi.

    ABD, ASML’yi Çin’e gizlice EUV teknolojisini göndermekle suçluyor Tam Boyutta Gör
    Hollandalı çip ekipmanı devi ASML, ABD hükümetinin en gelişmiş EUV (Aşırı Ultraviyole) litografi makinelerinden birinin Çin’e ulaşmış olabileceğine yönelik endişelerinin ardından ortaya atılan iddiaları reddetti. Şirket, söz konusu söylentilerin gerçeği yansıtmadığını ve itibarına zarar verdiğini açıkladı.

    Bloomberg'in haberine göre, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, ASML yöneticileriyle yaptığı görüşmelerde şirketin bir EUV sisteminin ihracat kısıtlamalarını aşarak Çin’e gitmiş olabileceği yönündeki şüphelerini dile getirdi.

    ASML iddiaları reddetti

    ASML ise suçlamaları kesin bir dille reddetti. Şirket, Nisan ayında Lutnick ile gerçekleştirilen görüşmenin ardından yayınladıüı bilgilendirme notunda, dünya genelinde 314 EUV sisteminin aktif olarak kullanıldığını, 26 sistemin ise hizmet dışı bırakıldığını belirterek Çin’de herhangi bir EUV makinesinin bulunmadığını savundu.

    ABD, ASML’yi Çin’e gizlice EUV teknolojisini göndermekle suçluyor Tam Boyutta Gör
    ASML’nin EUV litografi makineleri yaklaşık 180 ton ağırlığında ve 100 binden fazla parçadan oluşuyor. Sistemler çok sayıda kargo uçağıyla taşınıyor ve kurulum ile bakım süreçlerinde ASML uzmanlarının desteğini gerektiriyor. Şirket, bu ölçekte bir ekipmanın gizlice transfer edilmesinin veya yedek parçalar kullanılarak yeniden oluşturulmasının pratikte mümkün olmadığını savunuyor.

    Washington: Hassas kanıtlarımız var

    Bloomberg’e konuşan üst düzey ABD yetkilileri ise ASML’nin Çin’e EUV sistemlerinin taşınmasında kullanılan özel ekipmanlar ve EUV teknolojisinde kullanılabilecek bazı bileşenler gönderdiğine dair kanıtlara sahip olduklarını öne sürdü.

    Yetkililer, söz konusu bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmasının mümkün olmadığını çünkü ulusal güvenlik açısından hassas nitelik taşıdığını ifade etti. ABD tarafı, eldeki kanıtların ASML’nin bu konuda iyi niyetli davranmadığını gösterdiğini savunurken, şirket tüm iddiaları reddetmeye devam ediyor.

    Yeni yaptırımlar gündemde

    EUV sistemleri, en gelişmiş yapay zeka ve yüksek performanslı işlemcilerin üretiminde kritik rol oynuyor. ABD, ilk Trump yönetiminden bu yana ASML’nin Çin’e EUV makinesi satışını engelliyor. Son gelişmeler, ABD hükümetinin Çin’in gelişmiş yarı iletken teknolojilerine erişimini sınırlama çabalarının daha da sertleşebileceğine işaret ediyor.

    Bu yıl iki partinin desteğiyle sunulan MATCH Yasası, Çinli üreticilerin hala satın alabildiği ve eski nesil çip üretiminde kullandığı derin ultraviyole (DUV) litografi makinelerinin ihracatını da yasaklamayı amaçlıyor.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/asml-denies-us-government-report-that-its-euv-chipmaking-tool-was-shipped-to-china-says-rumors-are-inaccurate-and-damaging-to-our-reputation https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-19/us-tells-asml-it-s-concerned-china-may-have-top-chip-tool?embedded-checkout=true
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    H
    hasandemirrr 2 gün önce

    çok güzel

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