ABD, hayalet bombardıman uçağı B-21 Raider’ın üretimini hızlandıracak

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör ABD Hava Kuvvetleri (US Air Force), yeni nesil hayalet bombardıman uçağı B-21 Raider’ın üretim sürecini hızlandırmak için Northrop Grumman ile kritik bir anlaşmaya yaklaşıyor. Anlaşmanın hedefi teslimat takvimini öne çekmek ve en az 100 uçaktan oluşacak stratejik bombardıman filosunu planlanan çerçevede koruyarak daha kısa sürede operasyonel kapasiteye ulaşmak.

Savunma çevrelerinde yer alan bilgilere göre program halihazırda düşük oranlı ilk üretim aşamasında ilerliyor. Üretim altyapısının genişletilmesi için 4,5 milyar dolarlık bir kapasite artırımı planlanırken asgari 100 uçaklık filo hedefinde herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. Northrop Grumman CEO'su Kathy Warden, geçtiğimiz günlerde B-21 Raider programının üretime geçme aşamasında olduğunu açıkladı.

Çift kabiliyetli olacak

B-21 Raider, hem konvansiyonel hem de nükleer mühimmat taşıyabilen çift kabiliyetli bir derin sızma bombardıman uçağı olarak tasarlandı. Uçağın temel görevi, 2040 yılına kadar kademeli olarak envanterden çıkarılması planlanan B-1B Lancer ve B-2 Spirit filolarının yerini almak. Uzun vadede ise B-52 Stratofortress platformunun da yerini alabilecek bir yapı öngörülüyor.

B-21, ilk uçuşunu Kasım 2023’te gerçekleştirerek ABD’nin bombardıman filosunu modernize etme sürecinde önemli bir eşiği geride bırakmıştı. Uçağın 2027 yılı itibarıyla resmen hizmete girmesi planlanıyor.

Tam Boyutta Gör Teknik özellikler açısından değerlendirildiğinde B-21’in yaklaşık 40 metre kanat açıklığına, 16 metre uzunluğa ve yaklaşık 32.000 kilogram boş ağırlığa sahip olduğu bildiriliyor. Gelişmiş düşük görünürlük (stealth) tasarımı sayesinde radar kesit alanı minimize edilen uçak, yoğun hava savunma sistemleriyle korunan sahalarda hayatta kalma kabiliyetini artırmayı hedefliyor. Azami hızının Mach 0.8 civarında olduğu belirtilen platform, uzun menzilli görevler için optimize edilmiş durumda.

Türkiye, 44 adet Eurofighter savaş uçağını güvenceye aldı 1 gün önce eklendi

Savunma kaynaklarına göre Northrop Grumman ile ABD Hava Kuvvetleri, teslimatları hızlandıracak bir anlaşma üzerinde çalışıyor. Warden, söz konusu resmi anlaşmanın 31 Mart’ta sona eren mali çeyrek bitmeden imzalanabileceğini dile getirdi. Her ne kadar programın hızlandırılacağı ifade edilse de bunun ne düzeyde olacağı belirsiz. Zira mevcutta yıllık üretim hızının ne olduğu açıklanmış değil.

Bununla birlikte kamuya açık değerlendirmelerde üretim kapasitesinin yılda yaklaşık yedi uçak seviyesinde olduğu ifade ediliyor. Şirket, B-21 üretimini hızlandırmak amacıyla birkaç yıl içinde 2 ila 3 milyar dolar arasında yatırım yapmayı planladığını açıkladı. Daha önce üretim süreçlerinde yapılan değişiklikler için 477 milyon dolar harcandığı da duyurulmuştu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: