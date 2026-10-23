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    ABD bankaları alarma geçti: Yapay zeka ajanları hesaplara girdi

    ABD’nin önde gelen bankaları müşteri hesaplarına erişen yapay zeka ajanlarına karşı harekete geçti. Morgan Stanley ve JPMorgan Chase gibi devler, güvenlik riskleri nedeniyle erişimleri kısıtlıyor.

    ABD bankaları alarma geçti: Yapay zeka ajanları hesaplara girdi Tam Boyutta Gör

    ABD’nin önde gelen bankaları müşterilerin hesaplarına erişen üçüncü taraf yapay zeka ajanlarının oluşturduğu güvenlik risklerine karşı önlem alıyor. Morgan Stanley, JPMorgan Chase ve Bank of America gibi kurumlar kullanıcı talimatlarının dışına çıkabilen ajanların hesaplara erişimini kısıtlamaya başladı.

    Yapay zeka ajanları banka hesaplarına erişiyor

    Axios’un kaynaklarına göre bankalar, kullanıcıların giriş bilgilerini paylaşarak hesaplarına erişim izni verdiği yapay zeka ajanlarının faaliyetlerini takip etmekte zorlanıyor. Müşterinin izin vermesi, bu erişimin bankanın kullanım koşullarına uygun olduğu anlamına gelmiyor. Birçok banka, hesap sahiplerinin kendi hesaplarına doğrudan giriş yapmasını şart koşuyor.

    Daha büyük risk ise ajanların kullanıcıların amaçlamadığı işlemleri gerçekleştirebilmesi. Özellikle alışveriş veya para transferi yetkisi verilen araçların yanlış işlem yapması, müşterileri ve bankaları finansal kayıplarla karşı karşıya bırakabilir. Bazı bankalar, ajanların müşteri hizmetleriyle iletişime geçtiğini veya kullanıcı talimatlarından bağımsız görünen işlemler başlattığını da tespit etti.

    Dev bankalar erişimi kısıtlıyor

    Axios’un aktardığına göre Morgan Stanley, üçüncü taraf yapay zeka ajanlarının platformlarına erişimini engellemeye başladı. JPMorgan Chase, Bank of America ve Citigroup da benzer kısıtlamalar uyguluyor.

    Morgan Stanley ise platformlarında kontrol dışına çıkan veya yetkisiz şekilde faaliyet gösteren yapay zeka ajanlarına rastladığı iddiasını reddetti. JPMorgan Chase Üst Yöneticisi Jamie Dimon, bankanın bu riskleri yönetmek için araçlar geliştirdiğini ve dışarıdan gelen her ajanın sistemlerine erişmesine izin vermeyeceklerini açıkladı.

    Charles Schwab Üst Yöneticisi Richard Wurster da yetkisiz ajanları engellediklerini belirterek kimlik doğrulama süreci ve müşteri deneyimi üzerindeki kontrolü korumak istediklerini söyledi.

    Bununla birlikte bankalar, yapay zeka ajanlarını tamamen devre dışı bırakmak yerine yalnızca finansal bilgileri görüntüleyebilecekleri sınırlı erişim modeline yöneliyor. Böylece ajanlar hesap bakiyelerini ve finansal hareketleri inceleyebilecek ancak para transferi veya ödeme gibi işlemleri gerçekleştiremeyecek.

    Sektör yöneticileri, müşterilerin gelecekte yapay zeka ajanlarını finansal işlemlerinde daha fazla kullanmak isteyeceğini kabul ediyor. Bu nedenle bankaların hem teknolojinin sunduğu imkanlardan yararlanması hem de müşterilerin parasını ve hesap bilgilerini koruması gerekiyor. Ancak mevcut riskler, sınırsız erişime izin vermek için henüz fazla yüksek görülüyor. Bankalar bu nedenle güvenlik yatırımlarının yanı sıra olası bir saldırı sonrasında müşteri hesaplarını hızla güvence altına almak ve erişimi yeniden sağlamak için müdahale planları hazırlıyor.

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