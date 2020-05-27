ABD Başkanı Trump'tan sosyal medya platformlarına tehdit: "Düzenleyeceğiz veya kapatacağız"

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ABD Başkanı Donald Trump ve sosyal medya devi Twitter arasında başlayan gerilim tırmanıyor. Twitter’a sinirlenen Trump, sosyal medya platformlarına gözdağı verdi.

Trump, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Cumhuriyetçiler sosyal medya platformlarının muhafazakar sesleri tamamen susturduğunu hissediyor. 2016’da da böyle bir girişimde bulunduklarını ve başarısız olduklarını görmüştük. Bunun bir kez daha olmasına izin vermemek adına onları güçlü bir şekilde düzenleyeceğiz veya kapatacağız” ifadelerini kullandı.

Gerilim nasıl başladı?

Trump ile Twitter arasındaki gerilim, ABD Başkanı’nın dün gece attığı iki tweet nedeniyle patlak verdi. Trump, attığı bu tweet’lerde Kaliforniya’da başkanlık seçimi oylamasının koronavirüs nedeniyle posta üzerinden yapılması planına karşı çıktı ve posta yoluyla gönderilecek oy pusulalarının “büyük ölçüde hileli” olacağını savundu.

Trump’ın bu adımından birkaç saat sonra Twitter, ABD Başkanı’nın oy pusulalarıyla ilgili iddialarının doğru olmadığı konusunda uyararak, kullanıcıları Trump’ın attığı mesajlardaki doğruluğu kontrol etmeye çağırdı. Trump bunun ardından Twitter’ı 2020 başkanlık seçimlerine karışmakla suçlamış, “Twitter serbest konuşma özgürlüğünü tamamen kısıtlıyor. Başkan olarak bunun olmasına izin vermeyeceğim” ifadelerini kullanmıştı.

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