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    ABD Başkanı Trump'tan sosyal medya platformlarına tehdit: "Düzenleyeceğiz veya kapatacağız"

    ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'la yaşadığı gerilim sonrası sosyal medya platformlarına yönelik sert açıklamalarda bulundu. Trump, sosyal medyayı tamamen kapatmakla tehdit etti.
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    34
    sosyal medya
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    ABD Başkanı Trump'tan sosyal medya platformlarına tehdit:
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    ABD Başkanı Donald Trump ve sosyal medya devi Twitter arasında başlayan gerilim tırmanıyor. Twitter’a sinirlenen Trump, sosyal medya platformlarına gözdağı verdi.

    Trump, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Cumhuriyetçiler sosyal medya platformlarının muhafazakar sesleri tamamen susturduğunu hissediyor. 2016’da da böyle bir girişimde bulunduklarını ve başarısız olduklarını görmüştük. Bunun bir kez daha olmasına izin vermemek adına onları güçlü bir şekilde düzenleyeceğiz veya kapatacağız” ifadelerini kullandı.

    Gerilim nasıl başladı?

    Trump ile Twitter arasındaki gerilim, ABD Başkanı’nın dün gece attığı iki tweet nedeniyle patlak verdi. Trump, attığı bu tweet’lerde Kaliforniya’da başkanlık seçimi oylamasının koronavirüs nedeniyle posta üzerinden yapılması planına karşı çıktı ve posta yoluyla gönderilecek oy pusulalarının “büyük ölçüde hileli” olacağını savundu.

    Trump’ın bu adımından birkaç saat sonra Twitter, ABD Başkanı’nın oy pusulalarıyla ilgili iddialarının doğru olmadığı konusunda uyararak, kullanıcıları Trump’ın attığı mesajlardaki doğruluğu kontrol etmeye çağırdı. Trump bunun ardından Twitter’ı 2020 başkanlık seçimlerine karışmakla suçlamış, “Twitter serbest konuşma özgürlüğünü tamamen kısıtlıyor. Başkan olarak bunun olmasına izin vermeyeceğim” ifadelerini kullanmıştı.



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    fabahcivan (Fatih ) 2 sa. en beğenilen
    Tam diktatör olacak adam.. Yazık harcanıyor abd gibi bir ülkede.
    1 Yanıt Yanıtla +30
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    6packSpecialist 1 dk. fabahcivan
    Siz diktatör görmemişsiniz. Twitter bunu tayyibe yapsa tayyip babaniz twitter merkezini basar. Bunu durup dururken veya basarisizligini gizlemek icin yapmiyor ifade özgürlüğünü engellediklerini düşünerek yapıyor
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    Xit 2 sa.
    Kapatacağı yerden mesaj yazmak nasıl bir mantık anlamadım...
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    DaRK_KniGHT_ (Enis Özcan) 1 sa.
    Trump bize çok tanıdık geliyor nedense 😂
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    Yorumlar (25) Yorum Yaz Forumda Gör
    Jeopol 1 sn.
    amerikada sokmez o.

    yarin gelsin, turkiyede baslasin.
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    danger-gddr (danger gddr) 23 dk.
    Keşke bizdeki yöneticiler de bu konuda Trump gibi olsa,sosyal medyaya kesinlikle düzenleme gelmeli
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    travmasurgeon (erhan joker) 38 dk.
    Severler Kamil hepimizi severler, sen böyle devam et Trump, lobiye kafa tutarsan yukardaki olur ona göre
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 sa.
    Tebi bunu yapınca diktatör olmuyor bu.
    Ha sosyal medya denen zımbırtının koku çıktı artık o kuonuda haklı, o başka.
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    f.saricam 1 sa.
    Sosyal medya haklıdır haksızdır bunları aranızda tartışabilirsiniz , bunun sonu gelmez. Bazı yorumlarda Amerikan halkının bu oyunlara gelmeyeceği ve sesini yükselteceği gibi söylemler var. Amerikan "halkının" dünyanın en cahil halkı olduğu su götürmez bir gerçek. Özgürlük adı altında yaşadıkları yıllardan sonra neyin doğru neyin yanlış olduğunu, neyi istedikleri neyi istemedikleri şeklinde yorumlamaya başladılar. Kısacası istiyorsam doğrudur oldu. En basit örneği, koronavirüs salgını sürecindeki karantinaları sokaklarda eylem yaparak eleştiren bir toplum bu. O yüzden sanılmasın ki çok donanımlı bir toplumdur. Kimseyle kıyaslamadan söyleyebilirim ki Amerikan halkı manipüle etmesi en kolay toplumdur. Trump bu durumdan bile fayda sağlarsa şaşırmam.
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    Malvolorne 1 sa.
    2002 Soros ve küreselcilerin iç çatışma çıkarma yuvası olan twitter ve sözlükler kapatılırsa Türkiyeye iç barış gelir.

    Özellikle twitter Türkiyede atmosferi yükselten tek mecradır.

    Ülkede siyasi tartışmanın yapılacağı tek site donanım haber olmalıdır.
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    monacomen 1 sa.
    Demek ki neymiş bazı şeyler din ile veya coğrafya ile alakalı değilmiş. Yok ortadoğu bataklığı yok arap dini felan fistan. Güney Amerika'da olanları da görüyoruz, yöneticilerin ve halkın cahilliğini fakirliğini de görüyoruz ne dinleri aynı ne de ortadoğudalar. İngiltere ve ABD'nin de nasıl liderler ve o liderlerin destekçileri tarafından yönetildiğini de görüyoruz, demek ki insanlar birbirinin tıpatıp kopyası sadece coğrafya ve din ve dilleri farklı ama birbirinin aynısı. Dünya yuvarlak, bir ucundan yürüyünce bir zaman sonra bir diğer sen ile karşılaşıyorsun.
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    Redeemertr (aktroll tokatlayan bankamatikçi tokatlayan) 1 sa. monacomen
    Gelişmiş ülkeler arasında en dindar kesim amerika' da ama o da hızlı şekilde azalıyor. cahil trump öyle elini kolunu sallaya sallaya da hiç bir karar veremez, geçirtmezler, orası özgürlük ülkesi. trumpın saçma sapan sözleri zaten her konuda var, insanlara deterjan enjekte ederek virüsü yenme planı da vardı

    Bu harita herşeyin özeti :








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    EddyCue (Eddy Cue) 1 sa. monacomen
    burda gozden kacirdigin bir nokta var ama. gelismis ulkelerdeki devlet yapilarilari trump gibi dangalak liderlerin tek seferde ortaligin icine etmesine engel olarak duruyor. yargi, yasama, yurutmenin ayri olmasinin faydasi bu. birbirlerini dengeleyen yapilar var. cikip bugun kafama esti ben twitter i kapatacagim dese de bu gerceklestirebilecegi bir sey degil. sallar durur anca.

    ama bizim gibi ulkelerde bu tarz yapilar baskanlik sistemi ile tamamen cumhurbaskanina baglandi. o yuzden su an her seyi istedigi gibi yapabiliyor. bagimsiz hic bir yapi yok su an turkiye'de. herkes agzina bakiyor. adalet sistemine baski kurabiliyor mesela. dogal olarak kararlar da adil alinmiyor.
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    EddyCue (Eddy Cue) 1 sa.
    sosyal medya siyasetciler gelene kadar zaten iyiydi ki. ne zaman bu siyasiler buralara dadandilar ve trollerini soktular o zaman yalan dolan yeri oldu. simdi de kiziyorlar. ulan bu ortamin icine eden sizsiniz zaten. biraksaniz milleti kendi halinde takilacaklar.

    cok fena insanlar bu siyasetciler ya. durup dururken kutup olusturup milleti birbirine dusurup icine ediyorlar ortamin.

    abd, turkiye, ingiltere filan hic farketmiyor. siradan insanin zaten gecim sikintisindan baska derdi yok ki anasini satayim. siyasetciler devamli baska yerleri kasiyip duruyorlar.
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    Leipold (U D) 1 sa.
    Yemezler, aninda oyu duser secilmemesi garanti olur
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    Kampaku 1 sa. yeni yorumcu
    Sosyal medyanın kaymağını en çok Amerikan istihbarat servisleri yerken biraz zor.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    2001 kez okundu.
    25 kişi, toplam 25 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    trump vs twitter, internet ve
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