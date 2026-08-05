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    ABD bu sefer gözünü Çin’in veri merkezi bileşenlerine dikti: Yeni yasak yolda

    ABD, yapay zeka veri merkezlerinde kullanılan Çin üretimi optik ağ bileşenlerini yasaklamaya hazırlanıyor. Yasaktan en çok Çinli Innolight’ın etkilenmesi bekleniyor.

    ABD bu sefer gözünü Çin’in veri merkezi bileşenlerine dikti Tam Boyutta Gör
    ABD ile Çin arasındaki teknoloji gerilimi artmaya devam diyor. Bu kapsamda Trump yönetiminin yapay zeka veri merkezlerinde kullanılan Çin menşeli yeni nesil optik alıcı-verici bileşenlerinin ithalatını yasaklamaya hazırlandığı öne sürüldü. Reuters'e göre düzenleme henüz kesinleşmedi ancak yıl sonuna kadar yürürlüğe girmesi hedefleniyor.

    Veri merkezlerinde kritik öneme sahipler

    Optik alıcı-vericiler veri merkezlerinde elektrik sinyallerini optik sinyallere ve optik sinyalleri yeniden elektrik sinyallerine çevirerek verilerin fiber optik kablolar üzerinden çok yüksek hızlarda taşınmasını sağlıyor. Geleneksel bakır bağlantılara göre daha yüksek bant genişliği ve daha düşük enerji tüketimi sunan bu bileşenler, büyük yapay zeka modellerinin eğitildiği ve çalıştırıldığı veri merkezlerinin temel ağ altyapısını oluşturuyor.

    ABD yönetimi ise bu ürünlerin veri hırsızlığı, zararlı yazılım yerleştirilmesi veya kritik hizmetlerin sabote edilmesi gibi güvenlik riskleri oluşturabileceğini değerlendiriyor. İlgili taslak ise FCC tarafından yürütülüyor. FCC son dönemde Çin bağlantılı dronlar, yönlendiriciler, robotlar ve güneş enerjisi invertörleri için de benzer kısıtlamalar getirmişti.

    En çok etkilenen Innolight olacak

    ABD bu sefer gözünü Çin’in veri merkezi bileşenlerine dikti Tam Boyutta Gör
    Olası yasaktan en fazla etkilenmesi beklenen şirket, küresel veri merkezi alıcı-verici pazarının yaklaşık yüzde 27'sini elinde bulunduran Zhongji Innolight olacak. Şirket, Haziran ayında ABD Savunma Bakanlığı'nın Çin ordusuyla bağlantılı olduğu iddia edilen şirketler listesine eklenmişti. Ayrıca gelirlerinin yaklaşık yüzde 90'ını Çin dışındaki pazarlardan elde ediyor.

    Yasağın ardından ABD merkezli Lumentum, Coherent ve Applied Optoelectronics hisseleri sırasıyla yaklaşık yüzde 7, yüzde 11 ve yüzde 18 yükseldi. Ancak sektör raporlarına göre bu şirketler teknoloji açısından rekabetçi olsalar da üretim kapasitesi bakımından Çinli rakiplerinin ölçeğine henüz ulaşabilmiş değil.

    Çin'den misilleme mesajı

    Pekin yönetimi ise olası yasağa tepki gösterdi. Washington'daki Çin Büyükelçiliği, ABD'nin Çinli şirketleri karaladığını ve yaptırım tehdidinde bulunduğunu savundu.

    Açıklamada ayrıca Çin'in çıkarlarına ciddi zarar verecek adımlara karşı gerekli tüm önlemlerin alınacağı vurgulandı. İki ülke arasındaki teknoloji gerilimi daha önce de nadir toprak elementleri ihracatı ve yarı iletken tasarım yazılımları gibi alanlarda karşılıklı kısıtlamalara sahne olmuştu.

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