ABD bu sefer gözünü Çin’in veri merkezi bileşenlerine dikti: Yeni yasak yolda

Veri merkezlerinde kritik öneme sahipler
Optik alıcı-vericiler veri merkezlerinde elektrik sinyallerini optik sinyallere ve optik sinyalleri yeniden elektrik sinyallerine çevirerek verilerin fiber optik kablolar üzerinden çok yüksek hızlarda taşınmasını sağlıyor. Geleneksel bakır bağlantılara göre daha yüksek bant genişliği ve daha düşük enerji tüketimi sunan bu bileşenler, büyük yapay zeka modellerinin eğitildiği ve çalıştırıldığı veri merkezlerinin temel ağ altyapısını oluşturuyor.
ABD yönetimi ise bu ürünlerin veri hırsızlığı, zararlı yazılım yerleştirilmesi veya kritik hizmetlerin sabote edilmesi gibi güvenlik riskleri oluşturabileceğini değerlendiriyor. İlgili taslak ise FCC tarafından yürütülüyor. FCC son dönemde Çin bağlantılı dronlar, yönlendiriciler, robotlar ve güneş enerjisi invertörleri için de benzer kısıtlamalar getirmişti.
En çok etkilenen Innolight olacak
Yasağın ardından ABD merkezli Lumentum, Coherent ve Applied Optoelectronics hisseleri sırasıyla yaklaşık yüzde 7, yüzde 11 ve yüzde 18 yükseldi. Ancak sektör raporlarına göre bu şirketler teknoloji açısından rekabetçi olsalar da üretim kapasitesi bakımından Çinli rakiplerinin ölçeğine henüz ulaşabilmiş değil.
Çin'den misilleme mesajı
Pekin yönetimi ise olası yasağa tepki gösterdi. Washington'daki Çin Büyükelçiliği, ABD'nin Çinli şirketleri karaladığını ve yaptırım tehdidinde bulunduğunu savundu.
Açıklamada ayrıca Çin'in çıkarlarına ciddi zarar verecek adımlara karşı gerekli tüm önlemlerin alınacağı vurgulandı. İki ülke arasındaki teknoloji gerilimi daha önce de nadir toprak elementleri ihracatı ve yarı iletken tasarım yazılımları gibi alanlarda karşılıklı kısıtlamalara sahne olmuştu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: