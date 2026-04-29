    ABD-Çin gerilimi tırmanıyor: Çin'in ikinci büyük çip üreticisine kısıtlama

    ABD, Çin'in 7nm çip üretimine darbe vurdu. Çin'in ikinci büyük çip üreticisine kısıtlama gelirken, küresel yarı iletken rekabetinde gerilim yeniden tırmanıyor...

    ABD, Çin'in dev çip üreticisine freni bastı: Gerilim tırmanıyor! Tam Boyutta Gör
    Küresel yarı iletken rekabeti giderek daha sert bir hal alırken, bildiğiniz gibi teknoloji savaşının merkezinde ABD ve Çin yer alıyor. Özellikle gelişmiş üretim teknolojileri ve yapay zekâ odaklı çipler, iki ülke arasındaki stratejik çekişmenin en kritik alanlarından biri haline gelmiş durumda. Son gelişmeler ise bu gerilimin yeni bir aşamaya geçtiğini gösteriyor. 

    Çin'in 7nm çip üretimine darbe

    ABD Ticaret Bakanlığı, Hua Hong başta olmak üzere Çin'in önde gelen çip üreticilerine yönelik önemli bir kısıtlama kararı aldı. Buna göre, Amerikan çip ekipmanı üreticilerine belirli ürünlerin sevkiyatını durdurmaları yönünde talimat verildi. Kararın ise, şirketin bağlı kuruluşu Huali Microelectronics'in Şanghay'da 7nm üretim hattı kurma girişimiyle doğrudan bağlantılı olduğu belirtiliyor.

    Bu noktada ABD, uzun süredir ihracat kısıtlamalarını kullanarak Çin'in yarı iletken alanında kendi kendine yeten bir yapıya ulaşmasını yavaşlatmayı hedefliyor. Bu kapsamda daha önce TSMC ve ASML gibi kritik oyuncuların Çin'e ileri seviye teknoloji sağlaması da sınırlandırılmıştı. Yeni karar ise, Çin'in özellikle 7nm ve altı üretim süreçlerine geçişini zorlaştırabilir.

    Öte yandan sektör kaynakları, Çinli üreticilerin alternatif tedarikçiler bulabileceğini veya yerli çözümler geliştirme yoluna gidebileceğini de belirtiyor. Nitekim son yıllarda Naura ve AMEC gibi yerli ekipman üreticileri önemli büyüme kaydetti. Ayrıca bu karar yalnızca Çin'i değil, ABD'li şirketleri de etkiliyor. Applied Materials, KLA ve Lam Research gibi firmaların milyarlarca dolarlık gelir kaybı yaşayabileceği konuşuluyor.

    Tüm bu gelişmeler, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında gerçekleşmesi beklenen görüşme öncesinde gerilimi daha da artırabilir. Çin tarafı ise küresel tedarik zincirlerinin korunması ve ticaretin istikrarlı şekilde sürmesi çağrısında bulunuyor.

