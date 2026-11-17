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Yapay Zeka Özeti: Oynat 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat ABD, Çin'in Nvidia çiplerine denizaşırı veri merkezleri üzerinden erişmesini engellemek için ihracat kurallarını sıkılaştırdı. Kararla Singapur ve Malezya'nın da aralarında yer aldığı beş ülkeye çip sevkiyatı lisansa tabi kılındı. Çinli firmalara yüksek işlem gücü sunan denizaşırı veri merkezlerine izin alma şartı getirilerek kısıtlamaların uzaktan erişimle delinmesi engelleniyor. Bu adım, gelişmiş çiplerin üçüncü ülkeler üzerinden Çin'e aktarıldığına dair iddiaların ardından geldi. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör ABD yönetimi, Çin’in Nvidia gibi şirketler tarafından üretilen gelişmiş yapay zeka çiplerine üçüncü ülkelerdeki veri merkezleri üzerinden erişmesini engellemek için ihracat kontrollerini sıkılaştırıyor. Yeni düzenleme, Güneydoğu Asya’daki beş ülkeye çip sevkiyatını lisansa bağlarken Çinli şirketlere yüksek hacimli bilgi işlem gücü sağlayan denizaşırı veri merkezlerine de yeni yükümlülükler getiriyor.

Uzaktan erişim engelleniyor

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan geçici nihai kural, gelişmiş yapay zeka çiplerine ve sunucularına yönelik mevcut ihracat kısıtlamalarının uzaktan erişim yoluyla aşılmasını önlemeyi amaçlıyor. Bakanlığa bağlı Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS) tarafından hazırlanan düzenleme, Hazine Bakanlığı ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyinin talimatıyla yayımlandı.

ABD yönetimi, özellikle Çinli yapay zeka şirketlerinin Malezya, Singapur veTayland gibi ülkelerdekiveri merkezlerini kullanarak Amerikan teknolojisine erişmesinden rahatsızlık duyuyor. Yeni kurallar, çiplerin sağladığı işlem gücünün sınır ötesinde kullanılmasını da kontrol altına alacak.

Beş ülkeye gelişmiş çip ihracatı lisansa bağlandı

Yeni düzenlemeyle Endonezya, Malezya, Singapur, Tayland ve Brezilya'ya gelişmiş yapay zeka çipleri göndermek için ABD'den ihracat lisansı alınması gerekecek. ABD yönetimi, bu ülkeleri gelişmiş çiplerin Çin'e yönlendirilme riskinin daha yüksek olduğu bölgeler arasında değerlendiriyor. Lisans zorunluluğu, çiplerin ihracatının yanı sıra yeniden ihracatını ve ülke içindeki transferlerini de kapsıyor.

Ancak ABD merkezli şirketlerin söz konusu beş ülkedeki veri merkezlerine yapacağı çip sevkiyatları belirli koşullarla bu zorunluluğun dışında tutulacak. Bunun için şirketlerin genel merkezinin veya nihai ana şirketinin ABD'de bulunması ve belirlenen raporlama şartlarını karşılaması gerekecek.

Tam Boyutta Gör Düzenleme, Çin'in yanı sıra ABD'nin savunma ihracatı kısıtlamalarına tabi olan D:5 Ülke Grubu ve Makao merkezli şirketlere yönelik kontrolleri de genişletiyor. Bu şirketlere yüksek hacimli bilgi işlem gücü sağlayan denizaşırı veri merkezleri de kısıtlamalara tabi olacak.

Çin merkezli şirketlere önemli miktarda işlem gücü sağlayan denizaşırı veri merkezlerinin, hizmet vermeye devam edebilmek için 90 gün içinde ABD ihracat lisansı alması gerekecek. Belirli bir eşiğin üzerinde bilgi işlem kapasitesine sahip veri merkezlerine yönelik çip sevkiyatları da yeni kısıtlamalarla karşılaşacak.

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Buna karşılık çevrim içi perakendecilerin ve sosyal medya platformlarının kullandığı ticari öneri sistemleri düzenlemenin dışında bırakıldı. ABD Ticaret Bakanlığı, bu sistemlerin ulusal güvenlik açısından aynı risk seviyesini oluşturmadığını belirtiyor.

Yeni kurallara uymayan ülkeler de ABD'nin takibinde olacak. İhlallere göz yuman ülkelere yönelik ithalat kısıtlamaları, ek lisans zorunlulukları ve ihracat yasakları gibi yaptırımlar uygulanabilecek.

Nvidia skandalı yeni kısıtlamaları hızlandırdı

Yeni düzenleme, Nvidia çiplerinin üçüncü ülkeler üzerinden Çin'e aktarılmış olabileceği iddialarının ardından geldi. ABD'nin mercek altına aldığı Singapur merkezli bulut bilişim şirketi Megaspeed, veri merkezlerindeki işlem gücünü müşterilerine kiralıyor. Şirket hakkında olası ihracat kontrolü ihlalleri nedeniyle 2024 yılında soruşturma başlatılırken Nvidia, Haziran 2025'te Megaspeed'i satış yapılmayacak şirketler listesine aldı. Megaspeed ise tüm yasal düzenlemelere uyduğunu savunuyor.

Reuters'ın haberine göre Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın Megaspeed'de çalışan ve Çinli bir casus olduğundan şüphelenilen bir kişiyle ilişkisi bulunduğuna yönelik iddialar da gündeme geldi. Huang'ın görevinden ayrılmasının ardından ABD'de Çin'e yönelik çip ihracat kontrollerinin daha da sıkılaştırılması yönündeki çağrılar güç kazandı.

Yeni kısıtlamalar, Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesi öncesinde açıklandı. Ticaret Bakanı Howard Lutnick de Trump'a Asya ziyaretinde eşlik ediyor. Megaspeed skandalı nedeniyle eleştirilen Lutnick'in görevden alınmasının Beyaz Saray'da değerlendirildiği öne sürülse de Trump, bakanı değiştirmeyi planlamadığını söyledi.

Hazine Bakanı Scott Bessent ise dört devlet kurumunun Megaspeed'in yaptırım listesine alınmasını desteklediğini ancak Ticaret Bakanlığının buna karşı çıktığını açıklamıştı. Trump, yönetim içinde Çin'e yaklaşım konusunda farklı görüşler bulunduğunu kabul ederken Ticaret Bakanlığı, yeni düzenlemenin Hazine Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından hazırlandığını duyurdu.

Yeni kurallar, Joe Biden döneminde hazırlanan ve yapay zeka çiplerinin küresel dağıtımını lisanslarla sınırlandıran düzenlemeyi de resmen yürürlükten kaldırdı.

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ABD, Çin'in Nvidia çiplerine erişmek için kullandığı yolu kapattı

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