    ABD, Çin menşeli yarı iletkenlere yönelik yeni tarifeleri 2027’ye erteledi

    ABD yönetimi, Çin’in yarı iletken sektöründeki uygulamalarını haksız bularak ek gümrük vergisi kararı aldı ancak yeni tarifelerin yürürlüğe girişini Haziran 2027’ye erteledi.

    Trump yönetimi, Çin’in yarı iletken sektöründe adil olmayan ticaret uygulamalarına başvurduğunu savunurken yeni gümrük vergilerinin devreye alınmasını 2027 yılına kadar erteleme kararı aldı. ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi (USTR) tarafından yayımlanan kamu duyurusu, Washington’un Pekin’e yönelik sert eleştirilerini korurken, zamanlama açısından daha temkinli bir yol izlediğini ortaya koydu.

    Haziran 2027’de devreye girecek

    USTR açıklamasında, Çin’in yarı iletken sektörünü küresel ölçekte domine etmeye yönelik stratejisinin makul olmadığı, ABD ticaretini zorladığı ve kısıtladığı ifade edildi. Bu nedenle söz konusu uygulamaların yasal olarak yaptırıma açık olduğu vurgulandı. Buna karşın ABD yönetimi, yeni tarifelerin hemen uygulanmayacağını, ilk tarife seviyesinin 18 ay boyunca yüzde 0 olarak kalacağını ve oranların Haziran 2027’de henüz belirlenmemiş bir seviyeye yükseltileceğini duyurdu. Bu yeni tarife seviyesi de 30 gün önceden açıklanacak.

    Söz konusu bulgular, Joe Biden yönetiminin son döneminde başlatılan kapsamlı bir ticaret soruşturmasının sonucu olarak şekillendi. İnceleme, Çin’in özellikle eski nesil yarı iletkenlerin üretimine odaklandı. Bu çipler tüketici elektroniği ürünlerinden otomotiv sektörüne, askeri sistemlerden telekomünikasyon altyapılarına kadar geniş bir kullanım alanına sahip. ABD ve Avrupa’daki düzenleyici kurumlar, son dönemde Çin’in bu segmentteki orantısız derecede büyük üretim payından giderek daha fazla rahatsızlık duyduklarını açıkça dile getiriyor.

    Tansiyonu düşürme hamlesi

    Yeni tarifelerin ertelenmesi, Trump yönetiminin ABD ile Çin arasındaki ilişkileri yeniden dengelemeye çalıştığı bir döneme denk geliyor. Yılın başlarında iki ülke arasında yaşanan ve küresel piyasalarda dalgalanmalara yol açan sert ticaret mücadelesinin ardından Washington’un tansiyonu düşürmeye yönelik adımlar attığı görülüyor.

    Bu çerçevede Ekim ayının sonlarında Başkan Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ticaret savaşında geçici bir ateşkes üzerinde uzlaşmıştı. Anlaşma kapsamında ABD, Çin mallarına uyguladığı bazı yüksek tarifeleri düşürürken Çin de fentanil üretiminde kullanılan kimyasalların ticaretine yönelik denetimleri sıkılaştırma sözü vermişti.

    Şi Cinping, Trump’ın en zorlu ticaret muhataplarından biri olarak öne çıkıyor. Pekin yönetimi, ABD’nin tarife tehditlerine karşılık vermekten çekinmezken bu karşılıklı restleşmeler yalnızca piyasaları sarsmakla kalmadı, aynı zamanda ABD’nin müttefikleri üzerinde de baskı yarattı. Öte yandan Trump, geçen ay yaptığı açıklamada Nisan ayında Pekin’de Şi Cinping ile bir araya gelmeyi kabul ettiğini, ayrıca önümüzdeki yıl Çin liderini resmi bir devlet yemeği için ABD’de ağırlamayı planladığını duyurdu.

