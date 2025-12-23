ABD, Çinli DJI dahil yabancı yeni dronların ülkeye satışını yasakladı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör ABD’de insansız hava araçlarına yönelik güvenlik tartışmaları yeni bir kararla farklı bir boyuta taşındı. ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), yabancı ülkelerde üretilen dronlar ve bu dronlara ait kritik bileşenlerin ülkeye ithalatını yasakladı. Karar, ulusal güvenlik gerekçesiyle alınırken daha önce satışı yapılmış ya da onay almış ürünleri kapsamıyor.

FCC tarafından yayımlanan kamuoyuna açık duyuruda, yabancı menşeli insansız hava araçları (İHA) ve temel bileşenlerinin ABD’nin ulusal güvenliği açısından kabul edilemez risk oluşturduğu belirtildi. Değerlendirmenin, birden fazla ulusal güvenlik kurumunun ortak görüşü doğrultusunda yapıldığı vurgulandı. Bu kapsamda söz konusu ürünler, FCC’nin ABD pazarında yasaklanan ürünler listesine eklendi.

Yeni modellerin satışına engel

Komisyon, insansız hava araçlarının doğası gereği çift kullanım potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekti. İHA’ların yalnızca ticari platformlar olmadığı, aynı zamanda askeri veya yarı askeri amaçlarla sensör ya da silah sistemlerine dönüşebileceği ifade edildi. Açıklamada, veri iletim cihazları, haberleşme sistemleri, uçuş kontrol üniteleri, yer kontrol istasyonları, kumandalar, navigasyon sistemleri, bataryalar, akıllı bataryalar ve motorlar gibi kritik bileşenlerin yabancı ülkelerde üretilmesinin kalıcı gözetleme, veri sızdırma ve yıkıcı operasyonlara zemin hazırlayabileceği belirtildi.

Yasak, halihazırda satın alınmış dronları etkilemiyor. Aynı şekilde, daha önce FCC onayı almış modellerin perakende satışında da herhangi bir engel bulunmuyor. Yeni düzenleme yalnızca bundan sonra piyasaya sürülecek yeni modellere uygulanacak. FCC Başkanı Brendan Carr, ABD Savunma Bakanlığı veya İç Güvenlik Bakanlığı’nın belirli yeni modeller, belirli bir dron sınıfı ya da bazı bileşenler için istisna tanıyabileceğini de ifade etti.

Çinli DJI’dan açıklama

FCC kararında herhangi bir üreticinin adı açıkça anılmasa da yasağın en çok etkileyeceği markalardan birinin Çin merkezli DJI olması bekleniyor. DJI, karara ilişkin yaptığı açıklamada FCC’nin tutumundan duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Şirket, kendilerinin özel olarak hedef alınmadığını ancak yürütme organının hangi bilgilere dayanarak bu sonuca ulaştığına dair kamuoyuyla herhangi bir veri paylaşılmadığını savundu.

Agrotech, yeni nesil dronlar için stratejik işbirliği kurdu 1 gün önce eklendi

DJI cephesinden yapılan açıklamada, şirket ürünlerinin ABD’deki kamu kurumları ve bağımsız üçüncü taraflarca yıllar boyunca incelendiği ve piyasadaki en güvenli dronlar arasında yer aldığı öne sürüldü. Şirket, veri güvenliğine yönelik iddiaların somut kanıtlara dayanmadığını, bu yaklaşımın açık piyasa ilkeleriyle çeliştiğini ve korumacı bir tutum sergilediğini belirtti. DJI, uzun süredir ABD hükümetinin yakın takibinde yer alırken ürünlerinin ulusal güvenlik tehdidi oluşturmadığını kanıtlamaya çalışıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Havacılık Haberleri

ABD, Çinli DJI dahil yabancı dronların ülkeye satışını yasakladı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: