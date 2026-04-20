ABD’de Anthropic “dilemması”: NSA, Mythos'u aktif olarak kullanıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör ABD Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA), Anthropic tarafından geliştirilen en güçlü yapay zeka modeli Mythos Preview’u kullanmayı sürdürdüğü ortaya çıktı. Axios’un özel haberine gör kullanım kararı ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) şirketi resmen “tedarik zinciri riski” olarak sınıflandırmasına rağmen alındı.

Şubat ayında Savunma Bakanlığı’nın Anthropic’e yönelik aldığı kararda, şirketin federal tedarik ağından çıkarılması ve iş ortaklarının da aynı yönde hareket etmesi talep edilmişti. Süreç halen yargı aşamasında devam ederken aynı kurumun bazı birimlerinin söz konusu teknolojilere erişimi sürdürmesi dikkat çekiyor.

NSA, Mythos'u deniyor

Axios’un görüştüğü iki kaynağa göre NSA, Mythos Preview modelini aktif şekilde kullanıyor. Kaynaklardan biri ise modelin yalnızca NSA ile sınırlı kalmadığını, Savunma Bakanlığı bünyesinde daha geniş bir kullanım alanı bulduğunu öne sürüyor.

Anthropic, Mythos Preview modeline erişimi yaklaşık 40 kuruluşla sınırlı tutuyor. Şirket, modelin özellikle ileri düzey siber operasyon kapasitesi nedeniyle daha geniş erişime açılmasının riskli olabileceğini savunuyor.

Bu kuruluşların bir kısmı kamuya açıklanmış durumda ancak önemli bir bölümü gizli tutuluyor. Açıklanmayan kurumlar arasında NSA’nın da bulunduğu ifade ediliyor.

Modeli kullanan kurumların büyük bölümünün sistemi kendi ağlarında bulunan güvenlik açıklarını tespit etmek ve potansiyel istismar noktalarını analiz etmek için kullandığı belirtiliyor.

Mythos Preview, Anthropic tarafından şirketin en güçlü kodlama ve otonom görev yürütme kapasitesine sahip modeli olarak tanımlanıyor. Bu özellik, sistemin belirli görevleri insan müdahalesi olmadan yerine getirebilmesine olanak sağlıyor. Uzmanlara göre bu seviyedeki bir yapay zeka, siber güvenlik açıklarını tespit etme kapasitesini artırırken aynı zamanda bu açıkların kötüye kullanılmasına yönelik senaryolar üretebilme potansiyeli de taşıyor.

Yılın başında Pentagon ile Anthropic arasında yaşanan gerilim sözleşme müzakereleri sırasında patlak vermişti. Savunma Bakanlığı, Claude modelinin “tüm yasal kullanım alanlarına” açık olmasını isterken Anthropic kitlesel gözetim ve otonom silah sistemleri gibi alanlarda kullanımın sınırlandırılması gerektiğini savunmuştu. Tabii şirketin bu tutumu onun yapay zekanın “iyi çocuğu” anlamına gelmiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: