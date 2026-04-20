Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ABD’de Anthropic “dilemması”: NSA, Mythos'u aktif olarak kullanıyor

    Anthropic’in otonom görev yeteneğiyle dikkat çeken modeli Mythos, ABD kurumlarını ikilemde bıraktı. Pentagon’un güvenlik uyarısına rağmen NSA, Anthropic’in Mythos’unu kullanıyor.

    ABD’de Anthropic “dilemması”: NSA, Mythos'u kullanıyor Tam Boyutta Gör
    ABD Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA), Anthropic tarafından geliştirilen en güçlü yapay zeka modeli Mythos Preview’u kullanmayı sürdürdüğü ortaya çıktı. Axios’un özel haberine gör kullanım kararı ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) şirketi resmen “tedarik zinciri riski” olarak sınıflandırmasına rağmen alındı.

    Şubat ayında Savunma Bakanlığı’nın Anthropic’e yönelik aldığı kararda, şirketin federal tedarik ağından çıkarılması ve iş ortaklarının da aynı yönde hareket etmesi talep edilmişti. Süreç halen yargı aşamasında devam ederken aynı kurumun bazı birimlerinin söz konusu teknolojilere erişimi sürdürmesi dikkat çekiyor.

    NSA, Mythos'u deniyor

    Axios’un görüştüğü iki kaynağa göre NSA, Mythos Preview modelini aktif şekilde kullanıyor. Kaynaklardan biri ise modelin yalnızca NSA ile sınırlı kalmadığını, Savunma Bakanlığı bünyesinde daha geniş bir kullanım alanı bulduğunu öne sürüyor.

    Anthropic, Mythos Preview modeline erişimi yaklaşık 40 kuruluşla sınırlı tutuyor. Şirket, modelin özellikle ileri düzey siber operasyon kapasitesi nedeniyle daha geniş erişime açılmasının riskli olabileceğini savunuyor.

    Bu kuruluşların bir kısmı kamuya açıklanmış durumda ancak önemli bir bölümü gizli tutuluyor. Açıklanmayan kurumlar arasında NSA’nın da bulunduğu ifade ediliyor.

    Modeli kullanan kurumların büyük bölümünün sistemi kendi ağlarında bulunan güvenlik açıklarını tespit etmek ve potansiyel istismar noktalarını analiz etmek için kullandığı belirtiliyor.

    Mythos Preview, Anthropic tarafından şirketin en güçlü kodlama ve otonom görev yürütme kapasitesine sahip modeli olarak tanımlanıyor. Bu özellik, sistemin belirli görevleri insan müdahalesi olmadan yerine getirebilmesine olanak sağlıyor. Uzmanlara göre bu seviyedeki bir yapay zeka, siber güvenlik açıklarını tespit etme kapasitesini artırırken aynı zamanda bu açıkların kötüye kullanılmasına yönelik senaryolar üretebilme potansiyeli de taşıyor.

    Yılın başında Pentagon ile Anthropic arasında yaşanan gerilim sözleşme müzakereleri sırasında patlak vermişti. Savunma Bakanlığı, Claude modelinin “tüm yasal kullanım alanlarına” açık olmasını isterken Anthropic kitlesel gözetim ve otonom silah sistemleri gibi alanlarda kullanımın sınırlandırılması gerektiğini savunmuştu. Tabii şirketin bu tutumu onun yapay zekanın “iyi çocuğu” anlamına gelmiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    battlefield 6 türkçe yama osm hile köpek ısırdı doktora gitmedim fare kovucu cihaz yorumları en iyi aromalı sigara

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 15T
    Xiaomi 15T
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum