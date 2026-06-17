ABD'de B-52 Stratofortress ağır bombardıman uçağı düştü

8 kişinin bulunduğu test uçuşuydu
ABD Hava Kuvvetleri'nin test ve değerlendirme faaliyetlerinin yürütüldüğü Edwards Hava Kuvvetleri Üssü'nün resmi X hesabından yapılan açıklamada, olayın yerel saatle 11.20'de meydana geldiği belirtildi.
Kazaya ilişkin daha sonra 412. Test Filosu Halkla İlişkiler Ofisi tarafından yapılan açıklamada uçağın rutin bir test görevi kapsamında uçuş gerçekleştirdiği ve içerisinde 8 kişinin bulunduğu bilgisi paylaşıldı. İlk bulgularda kazadan kurtulan olmadığı aktarıldı. Kazanın nedenine ilişkin incelemeler sürerken olayın nasıl gerçekleştiğine dair henüz net bir açıklama yapılmadı.
Kaza öncesinde ABD Hava Kuvvetleri envanterinde 76 adet B-52 bombardıman uçağı bulunuyordu. İlk kez 1950'li yıllarda hizmete giren B-52 Stratofortress'ler, kapsamlı modernizasyon programları sayesinde halen aktif görevlerde kullanılmaya devam ediyor. ABD, bu uçakları 2050 yılına kadar kullanmayı planlıyor.
Edwards Hava Kuvvetleri Üssü'nde meydana gelen olay, son yıllarda yaşanan en ciddi B-52 kazalarından biri olarak değerlendiriliyor. B-52 tipi bir bombardıman uçağının karıştığı son ölümcül kaza, 2008 yılında Guam yakınlarında yaşanmıştı. Tören uçuşu hazırlıkları sırasında düşen uçakta bulunan altı ABD Hava Kuvvetleri personeli hayatını kaybetmişti.Kaynakça https://interestingengineering.com/military/281499b-52-bomber-crash-edwards-air-force-base https://www.twz.com/air/b-52-bomber-crashes-at-edwards-air-force-base-in-california Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: