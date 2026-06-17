ABD'de B-52 Stratofortress ağır bombardıman uçağı düştü

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Tam Boyutta Gör ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir B-52 Stratofortress bombardıman uçağı, Kaliforniya'daki Edwards Hava Kuvvetleri Üssü'nden kalkış yaptıktan kısa süre sonra düştü. Kazanın ardından üs çevresinde geniş çaplı acil durum müdahalesi başlatılırken hava sahası geçici olarak kapatıldı ve bölgeye yönelen uçuşlar başka noktalara yönlendirildi. İlk bulguların uçakta bulunan personelden kurtulan olmadığını işaret ettiği bildirildi.

8 kişinin bulunduğu test uçuşuydu

ABD Hava Kuvvetleri'nin test ve değerlendirme faaliyetlerinin yürütüldüğü Edwards Hava Kuvvetleri Üssü'nün resmi X hesabından yapılan açıklamada, olayın yerel saatle 11.20'de meydana geldiği belirtildi.

Kazaya ilişkin daha sonra 412. Test Filosu Halkla İlişkiler Ofisi tarafından yapılan açıklamada uçağın rutin bir test görevi kapsamında uçuş gerçekleştirdiği ve içerisinde 8 kişinin bulunduğu bilgisi paylaşıldı. İlk bulgularda kazadan kurtulan olmadığı aktarıldı. Kazanın nedenine ilişkin incelemeler sürerken olayın nasıl gerçekleştiğine dair henüz net bir açıklama yapılmadı.

Tam Boyutta Gör Öte yandan düşen uçağın 061 kuyruk numaralı B-52 olduğunu aktarıldı. Söz konusu hava aracının, ABD Hava Kuvvetleri'nin B-52 filosuna yönelik yürüttüğü kapsamlı modernizasyon programında önemli bir yere sahip olduğu belirtildi. Uçağın, yeni nesil AN/APQ-188 AESA radar sisteminin entegre edildiği ilk B-52 olduğu ifade edildi. Aktif elektronik taramalı dizi (AESA) teknolojisine sahip bu radarın, yaşlanan B-52 filosunun kabiliyetlerini artırmaya yönelik modernizasyon çalışmalarının önemli unsurlarından biri olduğu değerlendiriliyor.

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Kaza öncesinde ABD Hava Kuvvetleri envanterinde 76 adet B-52 bombardıman uçağı bulunuyordu. İlk kez 1950'li yıllarda hizmete giren B-52 Stratofortress'ler, kapsamlı modernizasyon programları sayesinde halen aktif görevlerde kullanılmaya devam ediyor. ABD, bu uçakları 2050 yılına kadar kullanmayı planlıyor.

Edwards Hava Kuvvetleri Üssü'nde meydana gelen olay, son yıllarda yaşanan en ciddi B-52 kazalarından biri olarak değerlendiriliyor. B-52 tipi bir bombardıman uçağının karıştığı son ölümcül kaza, 2008 yılında Guam yakınlarında yaşanmıştı. Tören uçuşu hazırlıkları sırasında düşen uçakta bulunan altı ABD Hava Kuvvetleri personeli hayatını kaybetmişti.

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ABD'de B-52 Stratofortress ağır bombardıman uçağı düştü

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