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Oynat ABD'de dev bankaların dijital sistemlerinde yaşanan arızalar, para transferlerinde aksamalara yol açtı. JPMorgan, Bank of America ve Citigroup'u etkileyen kesintiler nedeniyle müşteriler saatlerce işlem yapamadı. Yaygın kullanılan Zelle ödeme altyapısında da gecikmeler yaşanırken, oluşan panik havası bankacılık hisselerinin yüzde ikiye yakın değer kaybetmesine neden oldu. Sorunun kaynağı açıklanmazken, arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör ABD'de JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo ve Citigroup dahil birçok büyük bankanın müşterileri pazartesi günü dijital bankacılık hizmetlerinde ve para transferlerinde sorun yaşadı. ABD'deki banka hesapları arasında para gönderip almaya imkan veren dijital ödeme hizmeti Zelle üzerinden yapılan ödemelerde de gecikmeler bildirilirken, aksaklığın kaynağı ve bankalar arasındaki olası bağlantı henüz netlik kazanmadı.

Müşteriler bankacılık işlemlerinde sorun yaşıyor

JPMorgan Chase, yaşanan soruna ilişkin yaptığı açıklamada bazı işlemlerin teknik bir problem nedeniyle normalden daha uzun sürede tamamlandığını doğruladı. Banka, müşterilerin hesaplarına ve paralarına erişmeye devam edebildiğini, sorunun giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

US Bank ise kendi sistemlerinin doğrudan etkilenmediğini açıkladı. Ancak başka finans kuruluşlarıyla Zelle üzerinden para göndermeye veya almaya çalışan müşterilerin işlem gecikmeleri yaşayabileceğini belirtti.

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Yaşanan aksaklıklarda dikkat çeken noktalardan biri, ABD'de yaygın olarak kullanılan Zelle ödeme ağının da etkilenmesiydi. Ancak platformun yönetimini üstlenen Early Warning Services, kendi altyapısının normal şekilde çalıştığını savundu.

Şirket, Zelle'nin hizmet vermeye devam ettiğini ve bazı finans kuruluşlarında yaşanan teknik sorunların müşterilerin Zelle işlemlerini de etkileyebileceğini açıkladı. Bu nedenle ödeme ağının kendisinde doğrudan bir kesinti bulunmadığı, ancak bankalardaki sorunların para transferlerinde gecikmelere yol açabileceği ifade edildi.

Banka hisselerinde de düşüş yaşandı

Dijital bankacılık sorunlarının yaşandığı pazartesi günü ABD bankacılık sektöründe işlem gören hisselerde de düşüş görüldü. Bank of America, Citigroup, Wells Fargo ve JPMorgan Chase hisseleri yaklaşık yüzde 2 değer kaybetti. Sektörün genel performansını takip eden Nasdaq KBW Bank Index ise günü yüzde 1,7 düşüşle tamamladı.

Öte yandan aksaklığın neden kaynaklandığı ve farklı bankalarda görülen işlem gecikmelerinin ortak bir teknik problemden kaynaklanıp kaynaklanmadığı henüz açıklanmadı.

Yaşanan gelişmeler, Microsoft'un Outlook e-posta platformunda meydana gelen teknik sorunların ve ABD Federal Havacılık İdaresi'nin dört saatten uzun süren uçuş durdurma kararının ardından geldi. Ancak üstüste yaşanan bu gelişmeler, olaylar arasında doğrudan bir bağlantı olduğu anlamına gelmiyor.

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