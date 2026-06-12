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    ABD'de bir ilk: Güneş enerjisi üretimi kömürü geride bıraktı

    ABD'de güneş enerjisi, Mayıs 2026'da ilk kez kömürü geride bıraktı. Güneş enerjisi ilgili dönemde ülkenin en büyük üçüncü enerji kaynağı haline geldi. Zirvede ise doğalgaz ve nükleer enerji bulunuyor.

    ABD'de bir ilk: Güneş enerjisi üretimi kömürü geride bıraktı Tam Boyutta Gör
    ABD'nin elektrik üretiminde uzun yıllardır önemli bir paya sahip olan kömür, ilk kez güneş enerjisinin gerisinde kaldı. Küresel enerji düşünce kuruluşu Ember tarafından paylaşılan yeni verilere göre Mayıs 2026'da güneş enerjisi santralleri ABD'de kömürden daha fazla elektrik üretti. Bu gelişme, ülkenin enerji dönüşümünde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

    Beş yılda dengeler değişti

    Ember'in verilerine göre ABD'deki güneş enerjisi üretimi Mayıs ayında yıllık yüzde 17 artışla 45,5 terawatt-saat (TWh) seviyesine ulaşarak şimdiye kadarki en yüksek aylık üretim miktarını kaydetti. Böylece güneş enerjisi, ay boyunca ABD'nin toplam elektrik üretiminin yüzde 12,8'ini karşılayarak yüzde 12,2 paya sahip kömürün önüne geçti.

    Mayıs 2021'de kömür, ABD elektrik üretiminin yüzde 19,7'sini oluştururken güneş enerjisinin payı yalnızca yüzde 5,4 seviyesindeydi. Aradan geçen beş yılda güneş enerjisi istikrarlı bir yükseliş gösterirken kömürün elektrik üretimindeki ağırlığı belirgin şekilde azaldı.

    Güneş enerjisi aynı zamanda ilk kez ABD'nin üçüncü büyük elektrik üretim kaynağı konumuna yükseldi. İlk iki sırada ise doğal gaz ve nükleer enerji yer aldı. Öte yandan, rüzgar, hidroelektrik ve diğer yenilenebilir kaynaklarla birlikte değerlendirildiğinde yenilenebilir enerji kategorisi ülkenin ikinci büyük elektrik kaynağı haline geliyor.  Yenilenebilir enerji mart ayında da toplu olarak ilk kez doğal gazdan daha fazla elektrik üretmişti.

    Bununla birlikte ABD’de kömürün gerilemesi sürüyor. Kömürden elektrik üretimi Nisan 2026'da 39,3 terawatt-saat ile aylık bazda tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi. Mayıs ayında üretim 43,4 terawatt-saat seviyesine yükselse de bu artış genel düşüş eğilimini değiştirmedi. Mayıs 2026'daki kömür üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 daha düşük gerçekleşti.

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