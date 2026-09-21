ABD’de tarihi uçuş: Kıyıdan kıyıya tam otonom uçuş gerçekleştirildi

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Tam Boyutta Gör Elektrikli hava taksileriyle tanınan Joby Aviation, geliştirdiği otonom uçuş teknolojisini uzun mesafeli bir uçuşla test etti. Şirketin bu testler için dönüştürdüğü Cessna Caravan tipi uçak, Kaliforniya’dan Kuzey Carolina'ya yaklaşık 5.148 kilometre boyunca insan müdahalesi olmadan uçtu. Joby, bu uçuşu ABD genelinde gerçekleştirilen ilk tam otonom uçuş olarak tanımladı.

Uçuşun tamamı otonom olarak tamamlandı

Uçak, taksi hareketlerinden kalkışa, seyir uçuşundan inişe kadar tüm aşamaları otonom sistem aracılığıyla gerçekleştirdi. görev boyunca kabindeki güvenlik pilotu ise herhangi bir destekte bulunmadı.

Şirket, uçuşun başarıyla tamamlandığını açıklasa da uçağın görevi henüz bitmedi. Zira otonom hava aracı, önümüzdeki iki hafta içinde batıya doğru geri dönecek ve güzergâh üzerinde çeşitli şehirlerde duraklayacak.

Joby Aviation, kamuoyunda daha çok elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) araçlarıyla geliştirilen hava taksi hizmetiyle biliniyor. Şirket, New York'ta elektrikli hava taksilerini nisan ayında tanıtmaya başladı ve hizmeti yılın ilerleyen dönemlerinde halka açmayı planlıyor. Bu araçlar, şehir içindeki kısa mesafeli yolculuklarda yolcu taşımak üzere geliştiriliyor.

Tek hedef hava taksileri değil

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte gerçekleştirilen otonom uçuş, Joby'nin ticari hedeflerinin şehir içi ulaşımın ötesine uzanabileceğini gösteriyor. Şirket, otonom sisteminin mevcut hava araçlarına sonradan entegre edilebildiğini ve farklı görevlerde kullanılabileceğini belirtiyor. Ticari kargo taşımacılığı, acil müdahale, tıbbi nakliye ve savunma lojistiği, teknolojinin değerlendirildiği alanlar arasında yer alıyor.

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Joby'nin otonom sistem mimarisi, çeşitli geleneksel hava araçlarına uyarlanabilecek şekilde tasarlanıyor. Şirket, ilk aşamada bu teknolojiyi taşıyan bölgesel bir hava aracını piyasaya sunmayı hedefliyor. Söz konusu platformun savunma görevlerinde ve ticari kargo taşımacılığında kullanılması planlanıyor.

Joby Aviation'ın ABD Savunma Bakanlığı ile uzun süredir devam eden bir iş birliği de bulunuyor. Şirket, AFWERX programı üzerinden 17 milyon dolarlık bir sözleşme almış durumda. Ayrıca L3Harris Technologies ile yeni bir hava aracı sınıfının geliştirilmesine yönelik bir anlaşma da yapılmıştı. Bu platform, otonom uçuş yeteneğine sahip, gaz türbini hibrit güç sistemi kullanan dikey kalkış ve iniş özellikli bir hava aracı olarak tanımlanıyor.

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