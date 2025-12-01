Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ABD’de 1,5 trilyon dolarlık dünyanın en büyük lityum rezervi keşfedildi

    ABD’deki McDermitt kalderasında keşfedilen 1,5 trilyon dolarlık dev lityum rezervi, batarya üretimini onlarca yıl karşılayabilir. Rezerv, ülke için stratejik açıdan büyük önem taşıyor.

    ABD’de dünyanın en büyük lityum rezervi keşfedildi Tam Boyutta Gör
    ABD’de Nevada ve Oregon sınırında yer alan McDermitt kalderasında lityum açısından tarihi bir keşfe imza atıldı. Bilim insanları, bu devasa kraterin, şimdiye kadar bulunmuş en büyük lityum yataklarından birine ev sahipliği yapabileceğini belirtiyor. Yapılan hesaplamalara göre sahada 20 ila 40 milyon metrik ton lityum açısından zengin kil bulunduğu tahmin ediliyor. Earth’e göre keşif, dünyanın en büyük lityum rezervine işaret ediyor.

    Değeri 1.5 trilyon dolar

    Mevcut piyasa değerleriyle bu rezervin 1,5 trilyon dolar değerinde olduğu belirtiliyor ve lityum batarya üretimini onlarca yıl boyunca karşılayabilecek kapasitede olduğu vurgulanıyor. Lityum, akıllı cihazlardan elektrikli araçlara ve enerji depolama sistemlerine kadar bataryaların yer aldığı hemen hemen her alanda kullanılıyor.

    ABD’de dünyanın en büyük lityum rezervi keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Ekip, yaklaşık 16 milyon yıl önce bölgede büyük bir süper yanardağ patlaması yaşandığını tespit etti. Patlamanın ardından magma odası çöktü ve bunun sonucu olarak dev bir krater oluştu. Krater tabanına kalın volkanik kül tabakaları çöktü ve oluşan krater, volkanik kül ve çamur birikintilerini topladı. Zamanla burası, mineraller açısından zengin hidrotermal sularla doldu.

    Zamanla göl yok olurken geriye kalan tortularda yüksek lityum yoğunluğu gözlemlendi. Örneğin Thacker Pass bölgesinde 30 metre kalınlığında potasyum ve lityum açısından zengin kil kuşakları bulunuyor. Üstelik bu yüksek kaliteli lityum kil tabakalarının bir kısmının açık ocak madenciliği için yüzeye yeterince yakın olduğu belirtiliyor.

    ABD’de dünyanın en büyük lityum rezervi keşfedildi Tam Boyutta Gör
    ABD için kritik endüstriyel kaynakların kendi topraklarında bulunması önemli bir avantaj. Ülke, McDermitt keşfinden önce tamamen lityum açısından fakir sayılmazdı ancak 1960’lardan bu yana stratejik olarak büyük ölçüde Nevada’daki Silver Peak Madeni’ne bağımlıydı. Geçen yıl, Güney Arkansas’ta 5,1 ila 19 milyon ton arasında yeni lityum yatakları bulunduğu da raporlanmıştı.

    Analistler, küresel lityum talebinin 2040 yılına kadar 2022 üretiminin yaklaşık 8 katına çıkabileceğini öngörüyor. Bu nedenle McDermitt gibi yeni keşfedilen sahaların ticari olarak işletilmesi, ABD’nin enerji ve teknoloji stratejisi açısından kritik öneme sahip olabilir. Ayrıca süper yanardağ keşfinden elde edilen bilgiler, gelecekte başka lityum yataklarının açığa çıkarılmasına yardımcı olabilecek.

    Öte yandan, lityumun önemi ise zamanla azalabilir. Batarya teknolojisi sürekli gelişiyor ve hem lityum bazlı hem de alternatif kimyalar üzerine araştırmalar sürüyor. Özellikle sodyum iyon bataryalar, daha bol bulunabilen hammaddeler nedeniyle ön plana çıkıyor.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/tech-industry/manufacturing/usd1-5-trillion-lithium-deposit-found-in-u-s-supervolcano-crater-site-could-supply-batteries-for-decades https://www.earth.com/news/worlds-largest-lithium-deposit-lies-under-a-supervolcano-in-the-us/ https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adh8183
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    K
    Kupon için geldik 3 gün önce

    Kupon kaldı mı?

    Profil resmi
    sahfspeed 3 gün önce

    kupon

    Profil resmi
    MSC Elektronik 3 gün önce

    yorum

    C
    cerdem40 3 gün önce

    selam

    Profil resmi
    barankaya92 3 gün önce

    Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.

    Profil resmi
    Evren7 3 gün önce

    kupon kaldı mı acaba? :)

    M
    Mehmet DURMUŞİ 3 gün önce

    .

    Profil resmi
    Devridünya 3 gün önce

    Kupon varsa talibim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dul kadın fıkraları wellbutrin reçetesiz alınır mı ps5 kardeşlik araba satılınca yazılan sözler beylikdüzü'nün en iyi semti

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A25 5G
    Samsung Galaxy A25 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15 G4
    Lenovo V15 G4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum