ABD’de 1,5 trilyon dolarlık dünyanın en büyük lityum rezervi keşfedildi

Değeri 1.5 trilyon dolar
Mevcut piyasa değerleriyle bu rezervin 1,5 trilyon dolar değerinde olduğu belirtiliyor ve lityum batarya üretimini onlarca yıl boyunca karşılayabilecek kapasitede olduğu vurgulanıyor. Lityum, akıllı cihazlardan elektrikli araçlara ve enerji depolama sistemlerine kadar bataryaların yer aldığı hemen hemen her alanda kullanılıyor.
Zamanla göl yok olurken geriye kalan tortularda yüksek lityum yoğunluğu gözlemlendi. Örneğin Thacker Pass bölgesinde 30 metre kalınlığında potasyum ve lityum açısından zengin kil kuşakları bulunuyor. Üstelik bu yüksek kaliteli lityum kil tabakalarının bir kısmının açık ocak madenciliği için yüzeye yeterince yakın olduğu belirtiliyor.
Analistler, küresel lityum talebinin 2040 yılına kadar 2022 üretiminin yaklaşık 8 katına çıkabileceğini öngörüyor. Bu nedenle McDermitt gibi yeni keşfedilen sahaların ticari olarak işletilmesi, ABD’nin enerji ve teknoloji stratejisi açısından kritik öneme sahip olabilir. Ayrıca süper yanardağ keşfinden elde edilen bilgiler, gelecekte başka lityum yataklarının açığa çıkarılmasına yardımcı olabilecek.
Öte yandan, lityumun önemi ise zamanla azalabilir. Batarya teknolojisi sürekli gelişiyor ve hem lityum bazlı hem de alternatif kimyalar üzerine araştırmalar sürüyor. Özellikle sodyum iyon bataryalar, daha bol bulunabilen hammaddeler nedeniyle ön plana çıkıyor.Kaynakça https://www.tomshardware.com/tech-industry/manufacturing/usd1-5-trillion-lithium-deposit-found-in-u-s-supervolcano-crater-site-could-supply-batteries-for-decades https://www.earth.com/news/worlds-largest-lithium-deposit-lies-under-a-supervolcano-in-the-us/ https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adh8183
