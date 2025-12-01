ABD’de 1,5 trilyon dolarlık dünyanın en büyük lityum rezervi keşfedildi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör ABD’de Nevada ve Oregon sınırında yer alan McDermitt kalderasında lityum açısından tarihi bir keşfe imza atıldı. Bilim insanları, bu devasa kraterin, şimdiye kadar bulunmuş en büyük lityum yataklarından birine ev sahipliği yapabileceğini belirtiyor. Yapılan hesaplamalara göre sahada 20 ila 40 milyon metrik ton lityum açısından zengin kil bulunduğu tahmin ediliyor. Earth’e göre keşif, dünyanın en büyük lityum rezervine işaret ediyor.

Değeri 1.5 trilyon dolar

Mevcut piyasa değerleriyle bu rezervin 1,5 trilyon dolar değerinde olduğu belirtiliyor ve lityum batarya üretimini onlarca yıl boyunca karşılayabilecek kapasitede olduğu vurgulanıyor. Lityum, akıllı cihazlardan elektrikli araçlara ve enerji depolama sistemlerine kadar bataryaların yer aldığı hemen hemen her alanda kullanılıyor.

Tam Boyutta Gör Ekip, yaklaşık 16 milyon yıl önce bölgede büyük bir süper yanardağ patlaması yaşandığını tespit etti. Patlamanın ardından magma odası çöktü ve bunun sonucu olarak dev bir krater oluştu. Krater tabanına kalın volkanik kül tabakaları çöktü ve oluşan krater, volkanik kül ve çamur birikintilerini topladı. Zamanla burası, mineraller açısından zengin hidrotermal sularla doldu.

Zamanla göl yok olurken geriye kalan tortularda yüksek lityum yoğunluğu gözlemlendi. Örneğin Thacker Pass bölgesinde 30 metre kalınlığında potasyum ve lityum açısından zengin kil kuşakları bulunuyor. Üstelik bu yüksek kaliteli lityum kil tabakalarının bir kısmının açık ocak madenciliği için yüzeye yeterince yakın olduğu belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör ABD için kritik endüstriyel kaynakların kendi topraklarında bulunması önemli bir avantaj. Ülke, McDermitt keşfinden önce tamamen lityum açısından fakir sayılmazdı ancak 1960’lardan bu yana stratejik olarak büyük ölçüde Nevada’daki Silver Peak Madeni’ne bağımlıydı. Geçen yıl, Güney Arkansas’ta 5,1 ila 19 milyon ton arasında yeni lityum yatakları bulunduğu da raporlanmıştı.

Analistler, küresel lityum talebinin 2040 yılına kadar 2022 üretiminin yaklaşık 8 katına çıkabileceğini öngörüyor. Bu nedenle McDermitt gibi yeni keşfedilen sahaların ticari olarak işletilmesi, ABD’nin enerji ve teknoloji stratejisi açısından kritik öneme sahip olabilir. Ayrıca süper yanardağ keşfinden elde edilen bilgiler, gelecekte başka lityum yataklarının açığa çıkarılmasına yardımcı olabilecek.

Öte yandan, lityumun önemi ise zamanla azalabilir. Batarya teknolojisi sürekli gelişiyor ve hem lityum bazlı hem de alternatif kimyalar üzerine araştırmalar sürüyor. Özellikle sodyum iyon bataryalar, daha bol bulunabilen hammaddeler nedeniyle ön plana çıkıyor.

