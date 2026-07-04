Elektrikte yeni dönem: ABD'de ev tipi batarya kurulumu rekor kırdı

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Tam Boyutta Gör Ev tipi batarya sistemleri, son dönemde dünyanın dört bir yanında hızla yayılıyor. Özellikle yoğun güneş gören bölgeler, bu bataryaları çatıya kurulu güneş panelleriyle birleştirerek eski elektrik şebekelerine adeta bir alternatif yaratıyor. ABD'den gelen son veriler, kullanıcıların cebine de yansıyan bu dönüşümün giderek hızlandığını gösteriyor.

ABD Enerji Bilgi İdaresi'nin (EIA) paylaştığı verilere göre ABD'de 2026'nın ilk çeyreğinde evlere kurulan batarya depolama kapasitesi 673 megavata ulaşarak şimdiye kadarki en yüksek seviyeyi gördü. Bu büyümenin önemli kısmı elektrik fiyatlarının yüksek olduğu ve enerji depolamayı teşvik eden politikaların uygulandığı California, Hawaii, Texas ve Arizona gibi eyaletlerde gerçekleşti.

Ev Bataryaları Elektrik Şebekesinin Bir Parçası Hâline Geliyor

Ev tipi bataryaların temel çalışma mantığı oldukça basit. Kullanıcılar elektriğin ucuz olduğu saatlerde ya da güneş panellerinin en yüksek üretimi yaptığı gündüz saatlerinde enerjiyi bataryalarında depoluyor. Daha sonra elektrik fiyatlarının yükseldiği akşam saatlerinde bu enerjiyi kullanarak hem faturalarını düşürüyor hem de şebeke üzerindeki yükü azaltıyor.

Son dönemde yaşanan en önemli değişim ise bu bataryaların tek tek çalışan sistemler olmaktan çıkması oldu. Elektrik şirketleri artık binlerce evde bulunan bataryaları aynı anda yönetebilen "Sanal Enerji Santrali" (Virtual Power Plant - VPP) sistemlerini yaygınlaştırıyor. Bu sistemlerde farklı evlerde bulunan bataryalar merkezi bir yazılım tarafından koordine edilerek tek bir büyük enerji santrali gibi çalıştırılıyor. Elektrik talebinin aniden arttığı dönemlerde şebeke operatörleri bu bataryalardaki enerjiyi kullanabiliyor; talebin düştüğü saatlerde ise yeniden şarj edilmelerini sağlayabiliyor.

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Uzmanlara göre bu dönüşümün arkasındaki en önemli etkenlerden biri eyalet yönetimlerinin sunduğu teşvikler. Örneğin Kaliforniya, kullanıcıların şebekeye geri sattığı elektriğin ücretlendirme sistemini değiştirerek özellikle güneş battıktan sonraki saatlerde verilen elektriğe daha yüksek ödeme yapmaya başladı. Hawaii ise kurulan her kilovat batarya kapasitesi için tek seferlik 400 dolar teşvik sunuyor.

Güneş Panellerinden Çok Bataryalar Öne Çıkmaya Başladı

Tam Boyutta Gör Enerji depolama sistemlerine olan ilginin artmasında güneş enerjisi pazarındaki değişim de etkili oldu. ABD'de güneş paneli kurulumlarına yönelik federal vergi teşviklerinin azaltılmasıyla birlikte yeni çatı tipi güneş enerjisi projelerinde yavaşlama yaşandı. 2026'nın ilk çeyreğinde kurulan yeni güneş enerjisi sistemlerinin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 düştü.

Buna karşın batarya sistemleri farklı teşviklerden yararlanmaya devam ediyor. Ayrıca kullanıcılar bu sistemlerle yalnızca elektrik faturalarını düşürmekle kalmıyor, sanal enerji santrali programlarına katılarak ek gelir elde etme imkânı da buluyor. BloombergNEF analistlerinden Cosmo van Steenis'e göre bataryalar artık tek başına güneş panellerinin sağlayamadığı yeni gelir modellerinin önünü açıyor. Bu nedenle yatırımın ekonomik dengesi giderek batarya sistemleri lehine değişmeye başlamış durumda.

Bu değişim sektörde faaliyet gösteren şirketlerin satış rakamlarına da yansıyor. Texas merkezli güneş enerjisi şirketi Solartime'ın yöneticisi Martyna Kowalczyk, üç yıl önce sattıkları her 10 güneş enerjisi sistemi için yalnızca üç batarya kurulumu gerçekleştirdiklerini, bugün ise her 10 müşteriden sekizinin batarya sistemini de tercih ettiğini söylüyor.

Yapay Zekâ Veri Merkezleri İçin Yeni Bir Enerji Kaynağı Olabilir

Ev bataryalarının kullanım alanı yakında elektrik şebekesini dengelemekle de sınırlı kalmayabilir. Özellikle yapay zekâ uygulamalarının hızla yayılmasıyla birlikte veri merkezlerinin elektrik tüketimi rekor seviyelere ulaşırken, enerji şirketleri bu talebi karşılayabilecek yeni kaynaklar arıyor. Bu kapsamda Sunrun, Renew Home ve Tesla geçtiğimiz günlerde yüz binlerce ev bataryasını tek bir sanal enerji santralinde birleştirmeyi hedefleyen yeni bir iş birliği duyurdu. Şirketler, kurulacak sistemin 16 gigavatın üzerinde elektrik sağlayabilecek kapasiteye ulaşabileceğini ve bu enerjinin hem elektrik şebekelerine hem de büyük ölçekli yapay zekâ veri merkezlerine aktarılabileceğini belirtiyor.

Bazı girişimler ise bu fikri daha da ileri taşımayı hedefliyor. ABD merkezli SPAN, gelecekte küçük ölçekli veri merkezi sunucularının doğrudan evlere yerleştirilebileceği bir model üzerinde çalışıyor. Bu sistemde sunucular, evlerde bulunan bataryalar ve bazı durumlarda çatı tipi güneş panelleriyle desteklenecek.

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