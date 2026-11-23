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Oynat ABD’de Federal Soruşturma Bürosu ve Tarım Bakanlığı kapsamlı bir siber saldırının hedefi oldu. Saldırganlar, kolluk kuvvetlerinin ortak kullandığı ve sabıka kayıtları ile aranan kişilerin verilerini barındıran kritik suç bilgi merkezine erişti. Ayrıca Tarım Bakanlığının ödeme sisteminin de hacklendiği duyurulurken, ABD Başkanı Donald Trump yaşanan güvenlik ihlalini doğruladı. Son aylarda art arda yaşanan bu saldırılar, ülkede ciddi bir güvenlik endişesine yol açtı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), son aylarda ikinci kez siber saldırıya uğradı. Bu kez saldırganların hedefinde, federal, eyalet ve yerel kolluk kuvvetlerinin ortak kullandığı Ulusal Suç Bilgi Merkezi (NCIC) bulunuyor. Bir kolluk kuvvetleri kaynağı, veri tabanının ihlal edildiğini ABC News'e doğruladı.

FBI'ın ulusal suç veri tabanı hedef alındı

FBI tarafından yönetilen NCIC veri tabanı sabıka kayıtları, aranan kişiler, çalıntı araç ve eşyalar ile kayıp kişilere ilişkin bilgileri barındırıyor. Ülke genelindeki güvenlik birimleri, soruşturmalarında bu sistem üzerinden bilgi paylaşıyor. Emekli FBI Özel Ajanı Jason Pack, sistemin ülke çapındaki kolluk kuvvetlerine bağlı olmasının saldırının nasıl gerçekleştirildiğinin belirlenmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Pack, NCIC üzerinden sorgulanan bilgilerin doğruluğunun güvenlik görevlileri için hayati önem taşıdığına dikkat çekerek yanlış bilgilerin bir polisin görev sonunda evine dönüp dönememesini bile etkileyebileceğini belirtti.

Saldırının arkasında kimlerin olduğu ve veri tabanına ne ölçüde erişildiği henüz bilinmiyor. FBI ise konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı.

Trump, saldırıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e verdiği telefon röportajında FBI'a yönelik saldırıyı doğruladı. Trump, konu hakkında, "Bu durumu daha yeni öğrendik ve şunu söylemeliyim ki bu iyi bir şey değil. Bundan hoşlanmıyorum." ifadelerini kullandı.

Ancak Trump, saldırının ardından veri tabanında 2016 başkanlık seçimlerine yönelik soruşturmalarla bağlantılı bilgilerin bulunabileceğini öne sürdü. Rusya'nın seçimlere müdahalesiyle ilgili soruşturmaları ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı, ilk azil sürecine yol açan telefon görüşmesini gündeme getirdi. Oysa NCIC veri tabanında bu soruşturmalara ilişkin bilgilerin bulunmadığı belirtiliyor.

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Trump ayrıca saldırıyla ilgili olarak, "Belki de seçmen sahtekarlığı hakkında, yaşanan tüm seçmen sahtekarlıkları hakkında bilgi ediniriz." dedi. Rusya soruşturmalarına atıfta bulunarak da "Rusya hakkında bilgi edinmek harika olmaz mıydı?" ifadelerini kullandı.

Tarım Bakanlığının ödeme sistemi de hacklendi

FBI'ın yanı sıra ABD Tarım Bakanlığı (USDA) da siber saldırının hedefi oldu. NBC News'in aktardığı bilgilere göre saldırganlar, bakanlığın ödeme veri tabanına erişti. Reuters'a konuşan eski yetkililer, şu ana kadar tespit edilen ihlalin ödeme sistemiyle sınırlı olduğunu ancak ele geçirilen sistemin daha hassas verilere ulaşmak için bir arka kapı oluşturabileceğini belirtti. Bu kapsamda gıda güvenliği verileri ve hayvanlardan insanlara bulaşabilen hastalıklar üzerine yürütülen araştırmaların da risk altında olabileceği ifade edildi.

Saldırılar, ABD'de son aylarda art arda yaşanan güvenlik ihlallerinin devamı niteliğinde. Eylül ayının sonlarında FBI'ın iş başvuru sistemine yönelik bir saldırıda tüm FBI çalışanları ve başvuru sahiplerine ait kişisel kayıtların ele geçirilmiş olabileceği bildirilmişti. Ekim ayında ise İç Güvenlik Bakanlığına (DHS) yönelik saldırıda yaklaşık 40 bin çalışanın kayıtlarının tehlikeye girdiği öne sürülmüştü.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) dahil çeşitli kurumlarda yaşanan büyük çaplı hizmet kesintilerinin ardından Beyaz Saray, bu olayların siber saldırı kaynaklı olmadığı konusunda kamuoyuna güvence vermeye çalışmıştı. Beyaz Saray Ulusal Siber Direktörü Sean Cairncross ise olayların ardından görevinden ayrıldı.

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Siber Güvenlik Haberleri

ABD’de FBI siber saldırıya uğradı: Kritik veri tabanı hedeflendi

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