ABD'de ısı pompası satışları klima satışlarıyla neredeyse eşitlendi

Tam Boyutta Gör Isı pompaları, son yıllarda konut ısıtmasında fosil yakıtların yerini alabilecek en güçlü alternatiflerden biri olarak öne çıkıyor. Hava kaynaklı ısı pompaları, dış ortamdan aldığı ısıyı iç mekânlara aktararak yüksek verimlilik sunarken, karbon emisyonlarını da ciddi ölçüde düşürebiliyor. Avrupa ve ABD'de giderek yaygınlaşan ısı pompaları, özellikle ABD pazarını ele geçirmeye başlamış durumda.

ABD'deki "Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute" (AHRI) tarafından yayımlanan son rapora göre, ABD'de ısı pompası satışları ile geleneksel klima satışları neredeyse eşitlenmiş durumda. Hatta geçen yılın eylül ayında ısı pompaları ilk kez aylık bazda standart klimalardan daha fazla satıldı. 2026'nın ilk dört ayına ait veriler ise bu eğilimin güçlenerek devam ettiğini gösteriyor. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla ısı pompası satışları yüzde 1 artarken, geleneksel klima satışları ise yüzde 8 geriledi. Bu da iki teknoloji arasındaki farkın hızla kapanmasına neden oldu.

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Isı pompaları hem ısıtıyor hem soğutuyor

Isı pompaları temelde tersine çalışabilen bir klima sistemi olarak tanımlanabilir. Yaz aylarında içerideki sıcak havayı dışarı atarak ortamı serinletirken, kış aylarında ise dış ortamdan aldığı ısıyı içeri taşıyarak binayı ısıtıyor. Yani aynı cihaz, mevsime göre çalışma yönünü değiştirerek iki farklı görevi yerine getirebiliyor.

Bu sistemlerin en önemli avantajı ise yüksek enerji verimliliği. Çünkü ısı üretmek yerine mevcut ısıyı bir noktadan başka bir noktaya taşıdıkları için, doğal gaz veya diğer fosil yakıtlı ısıtma sistemlerine kıyasla çok daha az enerji harcıyorlar. Uzmanlar, ısı pompalarının geleneksel fosil yakıtlı sistemlerden iki ila dört kat daha verimli olabildiğini belirtiyor. Bu da hem enerji maliyetlerini düşürüyor hem de karbon emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlıyor.

Eskiden daha çok ABD'nin güney eyaletleri gibi kışların nispeten ılık geçtiği bölgelerde tercih edilen ısı pompaları, son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler sayesinde çok daha düşük sıcaklıklarda da verimli şekilde çalışabiliyor. Bu yüzden sert kış koşullarına sahip eyaletlerde bile yaygınlaşmaya başladılar. Nitekim ısı pompaları son dört yıldır ABD'de doğal gazlı fırınlardan da daha fazla satılıyor.

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Teşvikler dönüşümü hızlandırıyor

Isı pompalarının hızla yaygınlaşmasının arkasında yalnızca teknolojik gelişmeler bulunmuyor. ABD'de birçok eyalet, belediye ve enerji şirketi de bu dönüşümü çeşitli teşviklerle destekliyor. Bazı bölgelerde tüketicilere doğrudan geri ödeme programları sunulurken, bazı eyaletlerde elektrikli sistemleri teşvik eden bina yönetmelikleri veya ısı pompası kullanan evlere yönelik avantajlı elektrik tarifeleri uygulanıyor.

Örneğin sert kışlarıyla bilinen Maine eyaleti, birkaç yıl önce belirli sayıda ısı pompası kurulmasını hedefleyen resmi bir program başlatmış ve bu hedefini beklenenden önce aşmayı başarmıştı. Federal hükümet de geçmişte bu cihazlar için çeşitli teşvikler sunuyordu. Ancak bu desteklerin önemli bir bölümü geçen yıl yürürlükten kaldırıldı. Buna rağmen eyalet bazındaki teşviklerin ve tüketicilerin enerji tasarrufuna yönelik ilgisinin sürmesi, satışların artmaya devam etmesini sağlıyor.

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