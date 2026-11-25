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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat ABD ordusu, 60 yıldır depolanan 4,4 tonluk tehlikeli patlayıcıyı imha etmeye hazırlanıyor. Zamanla kristalleşen kurşun azit maddesi yüksek patlama riski taşıyor. Çevreye zehirli kurşun tozlarının yayılma ihtimali nedeniyle NASA operasyonu uçaklarla havadan takip edecek. Tesis çevresinde tahliye hazırlıkları sürerken, binlerce kişinin kapalı alanlarda kalması isteniyor. Kritik operasyonun hava koşullarına bağlı olarak yakında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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ABD ordusu, Iowa eyaletinde onlarca yıldır depolanan ve zamanla tehlikeli hale gelen yaklaşık 4,4 ton kurşun azidi kontrollü patlamayla imha etmeye hazırlanıyor. Operasyon, çevreye yayılabilecek zehirli kurşun parçacıkları nedeniyle NASA dahil çok sayıda kurum tarafından takip ediliyor.

60 yıllık patlayıcı neden imha ediliyor?

Operasyonun merkezinde, mühimmatların patlamasını başlatmak için kullanılan kurşun azit adlı son derece hassas bir patlayıcı bulunuyor. El bombaları, topçu mühimmatları ve diğer patlayıcı sistemlerde ateşleyici olarak kullanılan bu madde, hareket ve darbelere karşı yüksek hassasiyete sahip.

ABD ordusu, eyaletteki mühimmat deposunda bulunan 68 varilde yaklaşık 4.400 kilogram kurşun azit depoluyor. Bazı varillerdeki maddenin 60 yıldan daha eski olduğu belirtiliyor. Yıllar içinde bozulan kimyasalın kristalleşmeye başlaması depolanan malzemeyi ciddi bir güvenlik tehdidine dönüştürdü.

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Kristalleşen kurşun azit sürtünme, titreşim, sıcaklık değişimi ve küçük darbelerle bile patlayabilecek kadar hassas hale gelebiliyor. Üstelik tehlike yalnızca patlayıcının kendisinden kaynaklanmıyor. Varillerin kapaklarını açmak veya içeriğindeki maddeyi kimyasal yöntemlerle etkisiz hale getirmek de patlamayı tetikleyebilir.

Ordu daha önce kimyasal nötralizasyon seçeneklerini değerlendirse de varillerin mevcut durumu nedeniyle bu yöntem güvenli bulunmadı. Yetkililer, malzemenin olduğu yerde bırakılmasının da kendiliğinden patlama riskini ortadan kaldırmadığını belirtiyor. Bu nedenle kontrollü patlatma, mevcut koşullarda en güvenli seçenek olarak değerlendiriliyor.

Patlama neden çevre için endişe yaratıyor?

Kurşun azidin imhasındaki temel sorun, patlama sırasında açığa çıkabilecek kurşun parçacıkları. Kurşun zehirli bir ağır metal ve havaya karışan küçük parçacıklar rüzgarla çevredeki yerleşimlere taşınabiliyor. Daha sonra evlerin, tarım arazilerinin, toprağın ve diğer yüzeylerin üzerine çökebiliyor.

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Özellikle solunum yoluyla vücuda giren küçük kurşun parçacıkları sağlık açısından risk oluşturuyor. Çok küçük parçacıklar akciğerlerin derin bölgelerine kadar ulaşabiliyor. Çocuklar ise gelişmekte olan beyinleri nedeniyle kurşun maruziyetine karşı daha hassas kabul ediliyor.

ABD ordusu, patlamanın çevreye etkisini azaltmak için kapsamlı önlemler hazırladı. Patlama alanının çevresine kum bariyerleri, su duvarları, özel jel bloklar ve köpük sistemleri yerleştirildi. Ayrıca mühimmatların bulunduğu alanın büyük miktarda su ve köpükle kaplanması planlanıyor.

Yetkililer, bu önlemlerle kurşun tozunun mümkün olduğunca tesis sınırları içerisinde tutulmasını hedefliyor. Ancak atmosferde oluşabilecek toz bulutunun tamamen engellenebileceğine dair kesin bir güvence bulunmuyor. Ordunun tahminlerine göre tehlikeli parçacıklar yaklaşık 160 kilometreye kadar yayılabilecek bir alanda etkili olabilir.

NASA da patlamayı havadan takip edecek

Operasyonun çevresel etkilerini ölçmek için NASA, ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) dahil çok sayıda kurum devreye girdi.

NASA, atmosferdeki değişimleri takip etmek üzere üç araştırma uçağını görevlendirdi. Bunlar arasında Langley Araştırma Merkezi'nden P-3 Orion ve Gulfstream III uçakları ile Ames Araştırma Merkezi tarafından kullanılan B200 tipi uçak bulunuyor.

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Uzay ajansı ayrıca yörüngedeki TEMPO cihazından elde edilen verileri de kullanacak. Kuzey Amerika üzerindeki hava kirliliğini izleyen TEMPO, atmosferdeki kirleticileri ve aerosolleri takip edebiliyor. Ancak cihazın kurşunu doğrudan tespit edemediğinin altını çizmek gerekiyor. Bu nedenle uydu verileri, yerdeki ve havadaki ölçümleri desteklemek amacıyla kullanılacak.

Üniversitelerden araştırmacılar da bağımsız ölçümler yapmak üzere harekete geçti. Iowa Üniversitesi başta olmak üzere farklı kurumlardan bilim insanları, patlama öncesindeki normal kurşun seviyelerini belirlemek ve sonrasında oluşabilecek değişimleri ölçmek için bölgeye hava örnekleme cihazları yerleştirdi. Iowa Üniversitesi ekibinin yaklaşık 40 kilometrelik alana yayılan 18 ölçüm noktası kurduğu belirtiliyor.

Tahliye hazırlığı yapılıyor

[twitter= https://x.com/MarioNawfal/status/2125414359459348820]

FEMA'nın desteğiyle patlama alanının 8 kilometre çevresindeki bazı yerleşimlerde tahliye hazırlıkları yapılıyor. Özellikle tesisin güneybatısında kalan bölgelerde yaşayanların geçici olarak evlerinden ayrılması öneriliyor. Daha geniş bir alanda, yaklaşık 32 kilometre mesafeye kadar yaşayanlardan ise tedbir amacıyla kapalı alanlarda kalmaları isteniyor.

Yetkililerin tavsiyeleri arasında pencereleri ve dış kapıları kapalı tutmak, havalandırma sistemlerini kapatmak veya iç hava dolaşımına almak ve gereksiz seyahatlerden kaçınmak bulunuyor. Patlama sonrasında HEPA filtreli hava temizleyicilerinin kullanılması da öneriliyor. Çocukların temas edebileceği yüzeylerin temizlenmesi özellikle vurgulanıyor.

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Hamileler, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin riskli bölgelerden uzaklaşması tavsiye ediliyor. Tahliye edilen kişilere evlerine dönmelerinin güvenli olduğu telefonla bildirilecek.

Patlama ne zaman olacak?

Patlamanın ne zaman gerçekleştirileceği ve ortaya çıkacak toz bulutunun hangi yönde ilerleyeceği konusunda hava koşulları belirleyici olacak. Rüzgarın yönü ve hızı, kurşun parçacıklarının yerleşim bölgelerine ulaşıp ulaşmayacağını etkileyebilir.

Nitekim ordunun yayımladığı tahmin haritalarında toz bulutunun muhtemel güzergahı birkaç kez değişti. İlk tahminlerde farklı yönler öne çıkarken son haritalarda bulutun Iowa'nın güneybatısından Missouri'nin kuzeyine doğru ilerleyebileceği gösterildi. Bu belirsizlik bölge sakinlerinin endişelerini artırdı.

Patlama daha önce hava koşulları ve kamuoyundaki tepkiler nedeniyle ertelendi. Çevre örgütleri de operasyonun çevresel etkilerinin yeterince değerlendirilmediği gerekçesiyle hukuki girişimlerde bulundu. Ancak federal temyiz mahkemesinin patlamanın önünü açan kararı sonrasında ordu hazırlıklarını sürdürdü.

ABD ordusunun açıklamasına göre patlama 25 Kasım 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle (TSİ) 18.00’da gerçekleştirilecek.

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