ABD'de robot süpürge yasağı: Ulusal güvenlik riski oluşturuyor!

Tam Boyutta Gör Donald Trump, günümüzün en iyi robot süpürgelerinin birçoğunu da içeren gelişmiş robotik cihazların ABD'ye ithalatını yasakladı. Bu hamle, ABD içinde daha fazla teknoloji üretimini teşvik etmeyi amaçlayan Trump yönetiminin Yapay Zeka Eylem Planı'nın bir parçası.

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İlk duyuru oldukça geniş kapsamlı olsa da, FCC şimdi yasağın tam olarak neyi kapsadığını açıklayan bir belge yayınladı. Yeni tanıma göre, otonom olarak hareket edebilen, sensörlerle donatılmış, bir ağa bağlanan ve herhangi bir şarj istasyonu dahil olmak üzere 2 kg'dan daha ağır olan robotlar artık ABD'ye ithal edilemeyecek. Hükümet, gelecekteki yabancı robotların ulusal güvenlik riski oluşturduğunu iddia ediyor.

Robot süpürgelerle sınırlı değil

Bu, kararın çoğu robot süpürge ve paspası, robot çim biçme makinelerini ve hatta bazı ulaşım, havuz temizleme ve endüstriyel robotları kapsadığı anlamına geliyor.

Popüler markaların "gelecek" ürünlerini kapsıyor

Robot süpürge yasağı Roomba, Roborock, Xiaomi ve diğer popüler markaları etkiliyor. FCC sertifikası almış robotlar satılmaya devam edecek, evlerde zaten bulunan ürünler de normal şekilde çalışmaya devam edecek. Yasak, yalnızca yeni kurallar kapsamına giren gelecekteki ürünlerin ithalatını etkiliyor.

Ayrıca, bunun Amerika’ya özgü bir mevzuat olduğunu tekrar belirtmekte fayda var.

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