ABD'de seçim gecesine Türk yayıncı Hasan Piker (HasanAbi) damga vurdu

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Oynat Amerika Birleşik Devletleri'ndeki son seçim gecesine Türk yayıncı Hasan Piker damga vurdu. Geleneksel televizyon kanallarını geride bırakan Piker, canlı yayınında anlık 241 bin izleyiciye ulaşarak rekor kırdı. Desteklediği adayların zafer kazanmasıyla Z kuşağı üzerindeki etkisini kanıtlayan ünlü yayıncı, Amerikan medyasında geniş yankı buldu. Yeni medyanın gücünü gösteren bu başarı, Piker'i ülke siyasetinde önemli bir aktör haline getirdi. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör ABD'de geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ve Trump'ın partisinin ağır yenilgisiyle sonuçlanan ara seçimler, yeni medyanın gücünü de bir kez daha ortaya koydu. ABD'de milyonlarca insan seçim sonuçlarını takip etmek için ekran başına geçerken, pek çoğunun tercihi YouTube ve Twitch gibi yeni medya platformlarında yayınlanan programlar oldu. Geleneksel TV kanallarını gölgede bırakan bu yayınların en dikkat çekici olanı ise Türk yayıncı Hasan Piker'e aitti.

Yıllardır ABD'de politik meseleler üzerine yayınlar yapan Hasan Piker, bu seçim döneminde adeta zirvesini yaşadı. Bu seçimde sahaya da inip muhalif kanattaki Demokrat Parti'nin belli başlı adaylarına destek veren Piker, bu adayların neredeyse tamamının zafere ulaştığı seçim gecesinde milyonlarca izleyiciye ulaştı. Twitch'teki yayının bir noktasında 241 bin eş zamanlı izleyiciye kadar çıkan Piker, bu yoğun ilgi karşısında kendisi bile şaşkınlığını gizleyemedi. Kendisi hâlihazırda son derece popüler bir yayıncı olsa da bugüne kadarki yayınlarının eş zamanlı izleyici sayısı ortalama 34 bin civarındaydı.

Sadece seçim gecesinde binlerce yeni izleyici ve takipçi kazanan Piker'in şu anda Twitch'te 3.1 milyon, Instagram'da 2 milyon, YouTube'da 2 milyon, TikTok ve X'te ise yaklaşık 1.7 milyon takipçisi bulunuyor. Buna bir de bu seçimde destek verdiği neredeyse tüm adayların kazandığı gerçeği eklenince, Piker'in önümüzdeki dönemde Amerikan siyasetinde daha da önemli bir güç hâine gelmesi bekleniyor

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Hasan Piker, nam'ı diğer HasanAbi kimdir?

İnternet dünyasında "HasanAbi" mahlasıyla tanınan Hasan Piker, 1991 yılında ABD'nin New Jersey eyaletinde doğdu ancak çocukluk ve gençlik yıllarını Türkiye'de geçirdi. Lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde aldıktan sonra lisans eğitimi için ABD'ye dönerek Rutgers Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve İletişim alanlarında çift ana dal yaptı. Profesyonel medya kariyerine, dayısı Cenk Uygur’un popüler internet kanalı The Young Turks'te yapımcı ve sunucu olarak başladı. Dijital haberciliğe yenilikçi bir sol perspektif getiren Piker, kısa sürede geleneksel medyanın ulaşmakta zorlandığı Z kuşağı ve genç yetişkin kitlenin dikkatini çekmeyi başardı. 2018 yılında canlı yayın platformu Twitch'e adım atan, burada genç seyirciyle olan bağını daha da güçlendirdi. Bugün geldiğimiz noktada ABD'de genç seçmeni harekete geçirme konusunda en etkili isimlerden biri hâline gelmiş durumda ki son seçimler de bunu açıkça ortaya koydu. Bu durum ABD'de gözden kaçmadığı için son günlerde Amerika Piker'i ve yeni medyanın seçimler üzerindeki etkisini konuşuyor. Bilgi akışı konvansiyonel kanallardan yeni medyaya doğru kaydıkça, bu tarz yayıncıların etkisi daha da büyüyecek gibi duruyor.

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ABD'de seçim gecesine Türk yayıncı Hasan Piker damga vurdu

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