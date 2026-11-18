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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat ABD'de teknoloji krizine NSA da eklendi. Havacılık ve bankacılığın ardından kurumun gizli ağı kesintiye uğradı. Microsoft, Apple ve uçuş sistemlerini etkileyen arızalar zinciri ulusal güvenliği tehdit ediyor. Yönetim kesintilerin bakım ve güncellemelerden kaynaklandığını savunsa da art arda yaşanan bu krizler ülke altyapısının güvenilirliğini büyük oranda sorgulatıyor. Siber saldırı ihtimali reddedilirken uzmanlar yapay zeka ve güvenlik yamalarına işaret ediyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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ABD'de son günlerde peş peşe yaşanan teknoloji kesintileri ülkenin ulusal güvenlik kurumlarına kadar uzandı. Microsoft, havacılık ve bankacılık sistemlerinin ardından ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) gizli iletişim ağı da kesintiden etkilendi. Trump yönetimi olayların birbiriyle bağlantılı olmadığını ve herhangi bir siber saldırı belirtisi bulunmadığını savunurken art arda yaşanan aksaklıklar ülkenin dijital altyapısının güvenilirliğine ilişkin endişeleri artırdı.

Kesintiler NSA'in gizli iletişim ağına kadar ulaştı

Reuters'ın aktardığı bilgilere göre NSA, çalışanlarının kurum içinde gizli bilgileri paylaşmak için kullandığı NSANet adlı yüksek güvenlikli iletişim ağında geçici bir performans düşüşü yaşandığını doğruladı. Olayın, kurumun planlı bakım çalışmaları sırasında meydana geldiği belirtildi.

NSA, bazı dahili sistemlerin etkilendiğini ancak ulusal güvenlik açısından kritik görevleri yerine getiren sistemlerin çalışmaya devam ettiğini açıkladı. Kurum, yaşanan aksaklığın ülkenin ulusal güvenliğini savunma kapasitesini etkilemediğini bildirdi. Bununla birlikte kesintinin ne kadar sürdüğü ve ağın hangi bölümlerini etkilediği konusunda ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Olay, ABD'de son günlerde farklı sektörlerde ortaya çıkan teknoloji sorunlarının ardından geldi. Özellikle havacılık ve finans sistemlerini etkileyen kesintilerin NSA'e kadar ulaşması, yaşananların münferit teknik sorunlardan ibaret olup olmadığı konusunda soru işaretlerine neden oldu.

ABD’de siber kriz

ABD'de teknoloji kaynaklı aksaklıklar geçen perşembe günü Microsoft hizmetlerinde yaşanan kesintiyle başladı. Şirketin e-posta hizmetleri başta olmak üzere çeşitli sistemlerinde ortaya çıkan sorunlar, çok sayıda işletmenin iletişim faaliyetlerini aksattı.

Ertesi gün ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), ülke genelinde uçuşların durdurulmasını gerektiren bir karar aldı. Yaklaşık 4,5 saat süren uçuş durdurma uygulaması 11 Eylül 2001 saldırılarından bu yana ABD hava trafiğinde yaşanan en uzun süreli duraklama oldu.

Pazartesi günü ise United Airlines'ın teknoloji altyapısında yaşanan arıza yaklaşık 150 uçuşun gecikmesine neden oldu. Aynı gün JPMorgan Chase'in yazılım sistemlerinde ortaya çıkan sorunlar da bazı bankacılık hizmetlerini aksattı.

Kesintiler salı günü Apple'ın hizmetlerine de sıçradı. Şirket, dahili bir güncellemenin ardından ortaya çıkan sorun nedeniyle iCloud ve Apple Pay dahil olmak üzere bazı müşteri hizmetlerinin etkilendiğini açıkladı. Apple, yaşanan olayın bir siber saldırıdan kaynaklanmadığını ve sistemleri yeniden çalışır hale getirmek için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

ABD, siber saldırı ihtimalini reddediyor

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ABD Başkanı Donald Trump, Filipinler'de Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) toplantılarına katıldığı sırada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, yaşanan sorunların büyük ve karmaşık sistemlerde zaman zaman görülebileceğini belirterek endişeleri küçümsedi.

Trump, büyük ve güçlü kuruluşların, yeterli finansal kaynaklara sahip olsalar bile bu tür sorunlarla karşılaşabileceğini söyledi ve durumun normal olduğunu savundu.

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ABD Dışişleri Bakanı ve aynı zamanda Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapan Marco Rubio ise kesintilerin rahatsız edici olduğunu kabul etti. Ancak olayların tamamen birbirinden bağımsız olduğunu belirten Rubio, bunların kötü niyetli aktörler tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin hiçbir kanıt bulunmadığını söyledi.

Rubio, ABD'nin sistematik bir saldırı altında olmadığını da vurguladı.

Buna karşın Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley, yaşanan olayların tesadüf olma ihtimalini sorguladı. Hawley, tüm kesintilerin birbirinden bağımsız gerçekleşmesinin tarihteki en büyük tesadüflerden biri olacağını ifade ederek yönetimden daha fazla açıklama beklediğini dile getirdi.

Yapay zeka kaynaklı güvenlik açıkları gündemde

Kesintilerin arka planına ilişkin tartışmalarda yapay zeka da öne çıkıyor. Siber güvenlik uzmanları, yapay zeka araçlarının saldırganların aynı anda çok sayıda sisteme yönelik saldırı gerçekleştirmesini kolaylaştırabileceği konusunda uyarıyor. Güvenlik şirketleri, yapay zekadan yararlanarak geniş çaplı siber saldırılar düzenleyen gruplara ilişkin örneklerle giderek daha sık karşılaşıyor.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Jay Clayton ise NSA'de yaşanan soruna ilişkin farklı bir açıklama yaptı. Clayton, kurumun kullandığı sistemlerde yapılan güncellemelerin, yapay zeka yardımıyla geçen ay tespit edilen bir PHP güvenlik açığını kapatmaya yönelik yamalarla bağlantılı olduğunu söyledi.

Söz konusu güvenlik açığının saldırganların uzaktaki sunucuların kontrolünü ele geçirmesine imkan tanıyabilecek nitelikte olduğu belirtildi.

Clayton'a göre kuruluşlar güvenlik açıklarını gidermek ve altyapılarını güncellemek için çalışmalar yürütüyor. Ancak güncellemelerin ardından bazı sistemler beklendiği gibi yeniden çalışmıyor. Ayrıca farklı sistemler arasında gerçekleştirilen veri ve hizmet aktarımlarında da sorunlar yaşanabiliyor.

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ABD'de teknoloji krizi büyüyor: NSA'in gizli ağı da çöktü

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